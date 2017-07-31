Tweet’lerinize orijinal öne çıkarma hizmeti

Son dönemde kullanıcı artışında yavaşlama yaşayan ve bunun etkisini gelirlerde olumsuz bir şekilde gören Twitter, farklı gelir modelleri üzerinde çalışıyor. Bunlardan sonuncusu kullanıcıların gönderilerini öne çıkaran bir hizmet.

Reklam hizmeti kaynağından

Sosyal ağın kısıtlı bir kullanıcı grubu ile denemeye başladığı öne çıkarma hizmetinde, 30 gün boyunca bir gönderi otomatik olarak öne çıkarılıyor. Böylece kullanıcılar da artık reklam hizmetinin içerisine doğrudan entegre edilmiş oluyor.

Twitter yeni hizmeti için aylık 99$ talep ediyor. Deneme kullanıcıları ilk 30 gün için ücret ödemeyecek ancak sonraki aydan itibaren ödeme yapmak zorunda. Yaygın kullanımda iken ilk aydan itibaren 99$ ödemek gerekiyor.

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Bilindiği üzere attığınız Tweet’leri herkese ulaştırabilmek için üçüncü taraf pazarlamacılardan trend topic veya retweet gibi pahalı hizmetler satın almanız gerekiyor. Twitter bu bakımdan daha fazla tercih edilebilir ve üçüncü taraf hizmetlere ilgi azalabilir.

Twitter’ın yeni hizmeti aslında büyük bir kolaylık sunuyor. Markalar etkileyici reklamlar hazırlamak yerine gönderilerini hızlı bir şekilde reklam kanalına atabilecek. Böylece zamandan da kolaylık sağlanacak. Elbette ortalık bir anda öne çıkan gönderilerle dolarsa kullanıcıyı rahatsız edecektir. Twitter’ın buna bir çözüm bulacağı tahmin ediliyor. Yeni hizmetin ne zaman kullanıma gireceği bilinmiyor.