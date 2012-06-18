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Twiter artık linklerin de önizlemesini gösteriyor

6 yıl
1,4b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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140 karakter sınırı olmasına karşın 400 milyonu geçen bir kullanıcı sayısına sahip olan Twitter mikroblogu, mümkün olan her yolla reklam potansiyelini artırmaya çalışıyor. Firmanın son yeniliği mesaj içeriğindeki linklerin önizlemesi özelliği oldu. 
Daha önce resim ve videolar paylaşıldığında Aç butonu ile mesaj içerisinde görüntülenebiliyordu. Yeni özellik ile haber, makale veya çevrimiçi herhangi bir içeriğe verilen linkler yine mesaj içeriğinde önizleme olarak görüntülenebilecek. Önizleme içerisinde başlık ve kısa bir açıklama yer alacak. Linke tıklayarak da içeriğin kalanı görüntülenebilecek. 
Bu sayede içeriğini bilmeden linke tıklamak istemeyen kullanıcılar cesaretlendirilmiş olacak ve Twitter'da geçirilen zaman artacak. Aynı zamanda bu reklam için de iyi bir fırsat olacak. Twitter, büyük haber siteleriyle anlaşma yapmaya başladı ve özellik test ediliyor. Böylece ana sayfada çıkan haber sitelerine ait makalelerin linkleri ile birlikte alt tarafta kısa bilgileri de yer alacak, kullanıcılara daha etkili bir reklam sunulacak. 
Burada link verecek sitelerin de dikkatli olması gerekiyor. Alt kısımda görünecek başlık ve kısa açıklamanın kullanıcıları cezbedecek şekilde seçilmesi de önemli. Bu özellikler reklam verenleri daha çok ilgilendiriyor.  

http://performinsider.com/2012/06/twitter-expands-their-expand/ Yorum Yaz
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Recharged 6 yıl
Gayet güzel,sadeliği bozmayan bir yenilik olmuş.Twitter az ama öz yenilik yapıyor.Bu da kullanımı arttırıyor.
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dhyorumcusu 6 yıl
Çok iyi ve gerekli bir yenilik. AÇıkçası ben linkleri tıklamakta hep tereddüt ediyordum. Artık twit'lerin içeriği de daha zenginleşmiş olacak.
Bu yenilikler devam ederse gelecek artık tamamiyle twitter'da olacak. facebook sabit telefon gibi her evde olan ama çok az kişinin kullandığı bir şey olarak kalacak.
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yigong2033 6 yıl
Cok iyi gelisme.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SEO-Uzmanı 6 yıl
zaten facebookun boku çıkmıştı ! :)
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Maycomb 6 yıl
Spamcılar için kötü olmuş linklerine tıklatmalar zor artık
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35fatih 6 yıl
Cok iyi gelisme. Linkleri kisaltarak veren twitter da artik linkin altinda ne oldugu bilinecek son zamanlarda spam linkler artmisti.
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Tyson Granger 6 yıl
Bir nevi 140 karakteri aşmış oldu Twitterda. Bence hiç güzel olmadı.
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