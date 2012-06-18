Twiter artık linklerin de önizlemesini gösteriyor

140 karakter sınırı olmasına karşın 400 milyonu geçen bir kullanıcı sayısına sahip olan Twitter mikroblogu, mümkün olan her yolla reklam potansiyelini artırmaya çalışıyor. Firmanın son yeniliği mesaj içeriğindeki linklerin önizlemesi özelliği oldu.

Daha önce resim ve videolar paylaşıldığında Aç butonu ile mesaj içerisinde görüntülenebiliyordu. Yeni özellik ile haber, makale veya çevrimiçi herhangi bir içeriğe verilen linkler yine mesaj içeriğinde önizleme olarak görüntülenebilecek. Önizleme içerisinde başlık ve kısa bir açıklama yer alacak. Linke tıklayarak da içeriğin kalanı görüntülenebilecek.

Bu sayede içeriğini bilmeden linke tıklamak istemeyen kullanıcılar cesaretlendirilmiş olacak ve Twitter'da geçirilen zaman artacak. Aynı zamanda bu reklam için de iyi bir fırsat olacak. Twitter, büyük haber siteleriyle anlaşma yapmaya başladı ve özellik test ediliyor. Böylece ana sayfada çıkan haber sitelerine ait makalelerin linkleri ile birlikte alt tarafta kısa bilgileri de yer alacak, kullanıcılara daha etkili bir reklam sunulacak.

Burada link verecek sitelerin de dikkatli olması gerekiyor. Alt kısımda görünecek başlık ve kısa açıklamanın kullanıcıları cezbedecek şekilde seçilmesi de önemli. Bu özellikler reklam verenleri daha çok ilgilendiriyor.