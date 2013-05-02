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Twitter, Android ve iOS uygulamalarını güncelledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Twitter, Android ve iOS uygulamalarını güncelledi
Geçtiğimiz günlerde güncellediği Mac uygulamasına Retina ekran desteği ve Türkçe dil seçeneği kazandıran Twitter, mobil platformları da unutmadı. Sosyal ağ, Android ve iOS platformları için geliştirdiği Twitter uygulamasını da güncelledi.

Güncellemeyle birlikte gündem başlıkları artık sadece kullanıcının çevresiyle sınırlı tutulmazken, uygulamanın genel kullanım deneyimini etkileyen bir takım geliştirmeler de yapıldı. Bu kapsamda, retweetlenen tweetlerin yanıtları hem yazarı hem de retweetleyen kullanıcıyı içermeye başladı.

Twitter kullanıcılarının arkadaşlarını sosyal ağa davet etmesine imkan veren yenilikleri de bünyesinde barındıran güncelleme, Vine videolarının oynatımı konusunda da geliştirmeleri beraberinde getirdi. Ayrıca, güncellemenin uygulamadaki çeşitli hataları da düzelttiğini belirtelim.

Appstore - Twitter

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carter 6 yıl
Hayırlı olsun. Nasıl olmuş bir bakalım.
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