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Twitter, Clutch.io firmasını satın aldı

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağ pazarında son dönemlerde hızlanan firma satın alma trendi, Twitter ile devam ediyor. Mikroblog sitesi son olarak Clutch.io firmasını satın aldı.

Clutch.io ekibi tarafından yapılan duyuruda, firmanın Twitter bünyesine katıldığı ve vakit kaybetmeden Twitter'ın Büyüme ve Uluslararası bölümü için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı.

Clutch.io firmasının uzmanlık konusu ise Android ve iOS için A/B testleri sunmak. A/B testleri özellikle site sahiplerinin sitelerini iki farklı versiyon olarak hazırlayarak üye olma, satışa dönüş, tıklama gibi eylemlerde hangisinin daha başarılı olduğunu bulmasına yardımcı oluyor. Clutch.io geliştiricilere uygulamaları için bu tür bir test imkanı sunuyor. Ayrıca Clutch yazılım çerçevesi de geliştiricilere bu konuda yardımcı olmaktaydı.

Twitter, firmanın A/B test ve çerçeve hizmetini yeni üyelere kapatacak. 1 Kasım'a kadar bu hizmetler devam edecek, ardından geliştiricilerin bu programları kendi sunucularında çalıştırmalarına imkan tanınacak.

Anlaşma henüz tamamlanma aşamasında. Twitter'ın bu yeni satın almayla neyi hedeflediği bilinmiyor. Ancak henüz çok yeni bir firma olan Clutch.io için bu büyük bir başarı kabul ediliyor.

http://www.slashgear.com/clutch-io-joins-twitters-growth-and-international-team-13242691/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HAAltuntas 6 yıl
Karakter sınırlaması 160 olsun da ek bişey istemeyiz.
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byJuck 6 yıl
bu firma ne iş yapar onu anlamadım
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