Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter, Mac için TweetDeck'i güncelledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
514
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter, Mac için TweetDeck'i güncelledi
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en popüler sosyal ağlarının başında gelen Twitter, Mac yazılımı TweetDeck'in yeni sürümünü yayınladı. Yayınlanan yeni sürüm, Mac kullanıcıların sosyal ağ ile daha kolay etkileşim kurulmasını sağlayan önemli yeniliklerle geliyor.

Yeni sürümün en dikkat çeken yeniliklerinin başında programın sol bölümünde yer alan Tweet Panel'inin yeniden tasarlanması geliyor. Normalde mesaj gönderildikten sonra kaybolan bu panel, bundan böyle istenildiğinde her zaman açık kalabiliyor. Bu sayede kullanıcıların çok hızlı şekilde her an Tweet gönderebilmesi sağlanmış. Ayrıca yeni Tweet panelinde mesaj ve mesajla birlikte gönderilen görsellerin ön izlemesi yapılabiliyor.
Mesajlara daha hızlı cevap vermeyi sağlayan mesaj için cevap özelliği de bir diğer yenilik olarak göze çarparken; kullanıcı adı ve hashtaglerin yazımı esnasında otomatik tamamlama özelliği de yeni sürümde unutulmamış.

TweetDeck'in Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

TweetDeck by Twitter - Twitter, Inc.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haqy 6 yıl
Bir ara tweetdeck kapanıyor, bitiyor diye haberler vardı ama sanırım asılsız çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AhmetSelçuk 6 yıl
İlk defa indirdim, güzel bir uygulamaymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim