Twitter, Mac için TweetDeck'i güncelledi

Dünyanın en popüler sosyal ağlarının başında gelen Twitter, Mac yazılımı TweetDeck'in yeni sürümünü yayınladı. Yayınlanan yeni sürüm, Mac kullanıcıların sosyal ağ ile daha kolay etkileşim kurulmasını sağlayan önemli yeniliklerle geliyor.

Yeni sürümün en dikkat çeken yeniliklerinin başında programın sol bölümünde yer alan Tweet Panel'inin yeniden tasarlanması geliyor. Normalde mesaj gönderildikten sonra kaybolan bu panel, bundan böyle istenildiğinde her zaman açık kalabiliyor. Bu sayede kullanıcıların çok hızlı şekilde her an Tweet gönderebilmesi sağlanmış. Ayrıca yeni Tweet panelinde mesaj ve mesajla birlikte gönderilen görsellerin ön izlemesi yapılabiliyor.

Mesajlara daha hızlı cevap vermeyi sağlayan mesaj için cevap özelliği de bir diğer yenilik olarak göze çarparken; kullanıcı adı ve hashtaglerin yazımı esnasında otomatik tamamlama özelliği de yeni sürümde unutulmamış.

TweetDeck'in Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: