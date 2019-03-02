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Twitter, gelen yanıtları gizlemenizi sağlayan yeni bir özellik geliştiriyor

Paylaştığınız bir Tweet altına yapılan yanıtı kaldırmanız veya gizlemeniz mümkün değildi. Planlanan yeni özellik ile rahatsız edici yanıtları gizleyebileceksiniz.
3 ay (Son Güncelleme: 3 ay)
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3
sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Twitter, gelen yanıtları gizlemenizi sağlayan yeni bir özellik geliştiriyor
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Popüler sosyal medya platformu Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bildiğiniz gibi paylaştığınız bir Tweet altına gelen cevaplara herhangi bir işlem yapamıyordunuz. Haliyle bu durum istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Twitter’ın ekleyeceği yeni özellik ile bu yanıtları gizlemenize imkan tanınacak.

İstenildiği taktirde görülebilecek

Daha öncesinde, kullanıcıyı engellediğinizde o yanıt size gözükmese de başkaları tarafından görülebiliyordu. Bu yeni özellik ile yanıtı tüm herkesten gizleyebileceksiniz. Ancak Twitter çalışanlarından birinin yaptığı açıklamaya göre platformdaki şeffaflığı koruyup, insanların karşıt görüşleri engellememesini sağlamak için çabalayacaklar. Bundan dolayı kullanıcılara “Gizlenmiş Tweet’leri göster” seçeneği sunulacak. Yani siz paylaşımınız altına gelen bir Tweet’i gizleseniz de diğer kullanıcılar “Gizlenmiş Tweet’leri göster” seçeneği yardımıyla o Tweet’i görmeye devam edebilir.

Ayrıca Bkz. "Facebook'taki etkinlikler artık hikayelerde paylaşılabiliyor"

Kısacası Twitter, hem kullanıcıların kendi Tweet’leri altına gelen cevaplar hakkında biraz daha söz sahibi olmasını sağlayacak hem de platformun şeffaflığını yok etmeyecek. Belirtilene göre yeni özellik hala geliştirme aşamasında. Tüm kullanıcılara açılması da oldukça uzun bir süre sonrasında gerçekleşir.


https://www.engadget.com/2019/03/01/twitter-hide-unwanted-replies/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 ay
yazılan yorumu ; sayfa sahibi yönetici görüp görmediğini anlamak için
VV işareti getirilsin !
1 Yanıt Yanıtla
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IhtiyarDelikanli 2 ay
devrimsel nitelikte bir gelişme bu
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