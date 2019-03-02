Twitter, gelen yanıtları gizlemenizi sağlayan yeni bir özellik geliştiriyor

İstenildiği taktirde görülebilecek
Daha öncesinde, kullanıcıyı engellediğinizde o yanıt size gözükmese de başkaları tarafından görülebiliyordu. Bu yeni özellik ile yanıtı tüm herkesten gizleyebileceksiniz. Ancak Twitter çalışanlarından birinin yaptığı açıklamaya göre platformdaki şeffaflığı koruyup, insanların karşıt görüşleri engellememesini sağlamak için çabalayacaklar. Bundan dolayı kullanıcılara “Gizlenmiş Tweet’leri göster” seçeneği sunulacak. Yani siz paylaşımınız altına gelen bir Tweet’i gizleseniz de diğer kullanıcılar “Gizlenmiş Tweet’leri göster” seçeneği yardımıyla o Tweet’i görmeye devam edebilir.Ayrıca Bkz. "Facebook'taki etkinlikler artık hikayelerde paylaşılabiliyor"
Kısacası Twitter, hem kullanıcıların kendi Tweet’leri altına gelen cevaplar hakkında biraz daha söz sahibi olmasını sağlayacak hem de platformun şeffaflığını yok etmeyecek. Belirtilene göre yeni özellik hala geliştirme aşamasında. Tüm kullanıcılara açılması da oldukça uzun bir süre sonrasında gerçekleşir.
https://www.engadget.com/2019/03/01/twitter-hide-unwanted-replies/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
VV işareti getirilsin !