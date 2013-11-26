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Twitter, alkollü içki markalarının takibinde yaş bilgisi sormaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter, alkollü içki markalarının takibinde yaş bilgisi sormaya başladı
Sade yapısıyla kısa zaman içerisinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan popüler sosyal ağlardan Twitter, alkollü içki markalarının takibinde yaş bilgisi sormaya başladı.
Resmi Twitter bloğu üzerinden duyurulan bu yenilik sayesinde alkollü içi üreten firma ya da markaların hesaplarını takip etmek isteyen kullanıcılar, açılan özel pencere üzerinden yaş bilgilerini girmek zorunda kalacaklar. Twitter ise bu yaş bilgisini yaşanılan ülkenin yasal alkol tüketme sınırıyla karşılaştırarak takibe izin verecek ya da özel bir uyarıyla takip yapılmasını engellenecek. Masaüstü, iOS ve Android cihazlar için getirildiği belirtilen yeni koruma yöntemi şimdilik Bud Light, Jim Beam, Knob Creek, Heineken ve Bacardi isimli firmalar ile yapılan anlaşma doğrultusunda geçerli oluyor. 
Konu hakkında Twitter tarafından hazırlanan sayfaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://blog.twitter.com/2013/age-screening-improvement-for-alcohol-brands Yorum Yaz
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Ryso 6 yıl en beğenilen TECHTRONİC
TECHTRONİC

Başlığı anlamadım...

editör içerken yazmış heralde
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cübbeli gandalf 6 yıl
aaa olamaz özenti ergenler içmedikleri içkiyi takip edip hava atamayacak mı şimdi
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TECHTRONİC 6 yıl
Heralde öyle oldu.Ama ayılınca düzeldi bak
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Kaplan261 6 yıl
şimdi buraya cuk oturacak bi espiri yapardımda devrimciler kızar.



















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Nokia Specialist 6 yıl
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TECHTRONİC 6 yıl
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Ryso 6 yıl TECHTRONİC
TECHTRONİC

Başlığı anlamadım...

editör içerken yazmış heralde
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