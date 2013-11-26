Sade yapısıyla kısa zaman içerisinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan popüler sosyal ağlardan Twitter, alkollü içki markalarının takibinde yaş bilgisi sormaya başladı.

Resmi Twitter bloğu üzerinden duyurulan bu yenilik sayesinde alkollü içi üreten firma ya da markaların hesaplarını takip etmek isteyen kullanıcılar, açılan özel pencere üzerinden yaş bilgilerini girmek zorunda kalacaklar. Twitter ise bu yaş bilgisini yaşanılan ülkenin yasal alkol tüketme sınırıyla karşılaştırarak takibe izin verecek ya da özel bir uyarıyla takip yapılmasını engellenecek. Masaüstü, iOS ve Android cihazlar için getirildiği belirtilen yeni koruma yöntemi şimdilik Bud Light, Jim Beam, Knob Creek, Heineken ve Bacardi isimli firmalar ile yapılan anlaşma doğrultusunda geçerli oluyor.

Konu hakkında Twitter tarafından hazırlanan sayfaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://blog.twitter.com/2013/age-screening-improvement-for-alcohol-brands