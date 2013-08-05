Twitter, arama bölümüne eklenen yeni özellikler ile güncellendi

Facebook ile beraber sosyal medyanın merkezini oluşturan Twitter, arama bölümü üzerinde yapılan yeni çalışmalar ile güncellendi.

Masaüstü sürümünde yer alan arama bölümüne yazılan içeriğe uyumlu olarak sosyal öneriler sunmaya başlanan ve arama sonuçları içerisine fotoğraf görüntüleme desteği eklenen servis, ayrıca arama çubuğu üzerine tek tıklama ile açılan pencerede, eski ya da kayıt edilmiş aramaları da gösterilebilir duruma getirildi.

Yapılan yenilikler sonucunda kullanıcı deneyimi geliştirilmeye devam eden Twitter, bu sayede çok daha etkili bir sosyal entegrasyon imkanı ortaya koyabiliyor.

https://twitter.com/twitter/statuses/363019545822248961