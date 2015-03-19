Twitter, büyütülmüş "önerilen uygulamalar" reklamlarını test ediyor

Popüler mikroblog platformu Twitter, bugün itibariyle birçok kullanıcı üzerinde büyütülmüş "önerilen uygulamalar" reklamlarını test ediyor.

Daha önce ufak kutular halinde karşımıza çıkan ve genel olarak zaman tüneli içerisinde kaybolan önerilen uygulamalar reklamları, bugün denenen yeni versiyonla ise çok daha büyük hale getirilmiş durumda. Üzerinde yapılacak sağa doğru kaydırma hareketleriyle farklı reklam içeriklerini gözler önün seren önerilen uygulamalar bölümü, belirtildiği kadarıyla daha dikkat çekici olması açısından böyle bir yapıya geçiş yapmaya başlamış durumda.

Reklamların boyut ve sayı olarak artması kullanıcılar için iyi olmasa da, milyonlarca kişinin kullandığı ücretsiz bir servisin ayakta kalması için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

http://thenextweb.com/twitter/2015/03/19/twitter-is-testing-big-new-app-install-advertisements-in-the-timeline/