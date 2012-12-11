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Twitter, filtre hizmetini resmen başlattı

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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 Kısa süre önce bazı çalışanların Twitter üzerinde fotoğraf filtrelerini denediğine dair bazı bilgiler ortaya çıkmıştı ki, Twitter resmi olarak hizmeti başlattığını duyurdu.

Instagram ile köprülerin atılmasına da neden olan fotoğraf filtreleme hizmeti, aslında yine Instagram'ın hızlı yükselişiyle bir anda popüler trendlerden birisi haline gelmişti.

Twitter, hem fotoğraf filtreleme hem de düzenleme imkanını birlikte sunuyor. Firma, ortaklık yaptığı fotoğraf düzenleme konularında uzman Aviary ile bu hizmeti sunduğunu açıkladı. Twitter'ın web uygulamasının yanında Android ve iOS uygulamaları da bu güncellemeyi almış durumda.

Uygulama hali hazırda siyah&beyaz filtreden, retro görünümü filtresine kadar 8 farklı filtre sunuyor. Fotoğrafı düzenlerken isterseniz tüm filtrelerin uygulandığı kopyaları ızgara tasarımı ile görebilir veya tek tek de deneyebilirsiniz.

Ayrıca kırpma ve zoom yapma, ışık ve renk dengesini ayarlama şeklinde de düzenleme seçenekleri bulunuyor.

Güncelleme zaman içerisinde tüm kullanıcılara ulaşacak.

http://blog.twitter.com/2012/12/twitter-photos-put-filter-on-it.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 6 yıl
Üstünde yapılacak yeniliklerle gerçekten iyi bir deneyim sunabilir ancak instagram kadar ilgi görürmü orası tartışılır.
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from_anatolia 6 yıl
Az önce iOS'a gelen güncelleme ile filtreleme aktif oldu.
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depeche35 6 yıl
Yani aynı kapasitede değiller ki
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asdemre 6 yıl
Bir instagram degil.
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