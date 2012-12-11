Twitter, filtre hizmetini resmen başlattı





Kısa süre önce bazı çalışanların Twitter üzerinde fotoğraf filtrelerini denediğine dair bazı bilgiler ortaya çıkmıştı ki, Twitter resmi olarak hizmeti başlattığını duyurdu.





Instagram ile köprülerin atılmasına da neden olan fotoğraf filtreleme hizmeti, aslında yine Instagram'ın hızlı yükselişiyle bir anda popüler trendlerden birisi haline gelmişti.





Twitter, hem fotoğraf filtreleme hem de düzenleme imkanını birlikte sunuyor. Firma, ortaklık yaptığı fotoğraf düzenleme konularında uzman Aviary ile bu hizmeti sunduğunu açıkladı. Twitter'ın web uygulamasının yanında Android ve iOS uygulamaları da bu güncellemeyi almış durumda.





Uygulama hali hazırda siyah&beyaz filtreden, retro görünümü filtresine kadar 8 farklı filtre sunuyor. Fotoğrafı düzenlerken isterseniz tüm filtrelerin uygulandığı kopyaları ızgara tasarımı ile görebilir veya tek tek de deneyebilirsiniz.





Ayrıca kırpma ve zoom yapma, ışık ve renk dengesini ayarlama şeklinde de düzenleme seçenekleri bulunuyor.





Güncelleme zaman içerisinde tüm kullanıcılara ulaşacak.

http://blog.twitter.com/2012/12/twitter-photos-put-filter-on-it.html