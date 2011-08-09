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Twitter liste paylaşım firması Bagcheck'i satın aldı

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın sosyal ağı Google+’ın henüz 45 günlük olmasına rağmen büyük popülarite yakalaması rakiplerini de yenilik yapmaya zorluyor. Facebook’un dijital kitap yayıncısı Push Pop Press'i satın almasından sonra Twitter’da yeni bir satın alma operasyonu gerçekleştirdi.

Kendi blogundan yaptığı duyuruda Bagcheck firması Twitter tarafından satın alındığını ve kurucusu Sam Pullara ile birlikte artık Twitter mühendislik ekibine katıldıklarını açıkladı.

Bagcheck girişimi kullanıcıların en çok kullanmak istedikleri eşyaları keşfetmelerini ve paylaşmalarını sağlıyor. Bu bir fotoğraf makinesi seti olabileceği gibi yemek pişirme ekipmanları da olabiliyor. Bu ilginç girişimi Pullara Twitter’a taşıyacak.

Kişilerin paylaştıkları listelere bag-çanta adı veriliyor. Girişimin adı da zaten bu çantalardan geliyor. Pullara üyelerine oluşturulan çantaların erişilebilir olacağını ancak gelecekte nelerin değişeceğini bilemediği için bu çantaları dışarı aktaracak bir HTML ve JSON modülünü siteye koyacaklarını belirtti.  

Pullara Twitter’a mühendislik ekibinin bir üyesi olarak katılacak. Ortağı Luke Wroblewski ise başka projelere yelken açmış durumda. Satın almanın detayları açıklanmadı. Ancak Twitter bu girişimi bünyesine entegre mi edecek yoksa sadece teknolojisini mi kullanacak belli değil.

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DH Misafiri 7 yıl
Google+ büyük popülarite yakaladı?? bi ara herkes davetiye istiyodu şimdi hiç sesi çıkmıyor
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HAAltuntas 7 yıl
Twitter'în kasmasına gerek yok. Bu sosyal ağ savaşı(bana göre) Facebook ile Google arasında olacak. Twitter'ın yeri ayrı.
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Besiktask34 7 yıl HAAltuntas
HAAltuntas

Twitter'în kasmasına gerek yok. Bu sosyal ağ savaşı(bana göre) Facebook ile Google arasında olacak. Twitter'ın yeri ayrı.


ayrı desende pazar aynı pazar dolor aynı dolar
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