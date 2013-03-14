Twitter, resmi Windows 8 uygulamasını yayınladı





Bir süredir Windows 8 işletim sisteminde web üzerinden erişilebilen Twitter, çalışmalarını tamamlayarak beklenen uygulamasını platform için yayınladı.





Türkçe dahil 22 dili destekleyen uygulama, Windows 8 ve Windows RT işletim sistemleri ile uyumlu. Search Charm ve Live Tile gibi yeni Windows 8 özelliklerine entegrasyon sağlanırken, orijinal uygulamadaki sekmeler de burada yerini alıyor. Herhangi bir uygulama içerisinde iken sağ kısımdaki menüden tweet atılabiliyor.







