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Twitter, resmi Windows 8 uygulamasını yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter, resmi Windows 8 uygulamasını yayınladı

Bir süredir Windows 8 işletim sisteminde web üzerinden erişilebilen Twitter, çalışmalarını tamamlayarak beklenen uygulamasını platform için yayınladı.

Türkçe dahil 22 dili destekleyen uygulama, Windows 8 ve Windows RT işletim sistemleri ile uyumlu. Search Charm ve Live Tile gibi yeni Windows 8 özelliklerine entegrasyon sağlanırken, orijinal uygulamadaki sekmeler de burada yerini alıyor. Herhangi bir uygulama içerisinde iken sağ kısımdaki menüden tweet atılabiliyor.



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GoldPunch 6 yıl
Login olurken uygulama kendisini kapatıyor bende. Çözemedim bu sorunu.
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safatb 6 yıl
En baştan beri beklediğim, eksikliğini hissettiğim bir uygulamaydı ve nihayet geldi. Sade olması açısından beğendiğim bir uygulama.
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Recharged 6 yıl
Pek kullanılacağını düşünmüyorum açıkcası bu tarz uygulamaların.İnsanlar web browser üzerinden girmeyi tercih ediyorlar genelde.
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TürkDeveloper 6 yıl
Güzel duruyor. sonuçta bildiğimiz twitter.
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