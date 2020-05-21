Twitter seçili kişilerin cevap vermesi özelliğini test ediyor

Twitter yepyeni bir sohbet özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından (don't @ me) adı verilen bu özellik şu an test aşamasında ancak ben de dahil olmak üzere belli yayıncıların test etmesine olanak tanıyorlar. Twitter bu yeni özellik ile topluma fayda sağlayacak kimi sohbet, röportaj ya da bilgi paylaşımlarında, sadece ilgili kişilerin mesajlaşmaya dahil olmasını sağlayarak daha temiz, anlaşılır ve kolayca takip edilebilir akışların ortaya çıkmasını amaçlıyor.

Yeni özellik standart olarak kapalı geliyor yani normal bir tweet gibi herkese açık bir mesaj oluşturuyorsunuz. Ancak alt kısımda yer alan seçenek bölümünde, isterseniz sadece sizi takip edenlerin ya da mesaj içerisinde işaretlediğiniz kişilere özel kılabiliyorsunuz. Twitter'ın yeni özelliği hem web tabanlı versiyonunda hem de Android ve IOS uygulamalarında, davetli test katılımcıları tarafından kullanılabiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz, bu özellik Twitter platformunu daha temiz, kolay takip edilebilir ve faydalı paylaşımların olduğu bir atmosfere dönüştürebilir mi, yorumlarınızı bekiyoruz.

https://twitter.com/fx57/status/1263373465823989760

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