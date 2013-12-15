Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter, yakınlığa göre haber kaynağını filtreyebilen bir özelliği test ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
230
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter, yakınlığa göre haber kaynağını filtreyebilen bir özelliği test ediyor

Yoğun gönderi paylaşımı nedeniyle artık gündem belirleyen bir sosyal ağ haline gelen Twitter, farklı yeniliklerle uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. 

Firmanın son yeniliği ise kullanıcının çevresindeki diğer kullanıcılardan gönderileri ayrı bir kolonda haber kaynağı olarak sunmak. Hali hazırda test edilen özelliğin adı Nearby olarak belirlenmiş.

Bu özellik konum bilgilerinin gönderilerinde yer almasına izin veren kullanıcıları kapsayacak. Özelliğin amacı kullanıcıların ortak ve konum tabanlı ilgiler üzerinde fikir alışverişinde bulunmasını sağlamak. Elbette reklam açısından da özellik önem taşıyor. 

Özellik pilot olarak seçilen kullanıcıların cihazlarında ortaya çıkmaya başladı. Ancak Twitter kısa dönem içerisinde özelliği yayınlamayı düşünmüyor. 

http://www.slashgear.com/twitter-nearby-would-show-local-tweets-on-a-map-14308851/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
X-FI 5 yıl
Güzel ve istediğim bir özellik.. ayrıca ip ye göre değilde GPS konumlamasına göre yapılırsa ki büyük ihtimal öyle, Virinom un dediği şeyle karşılaşmayız. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 5 yıl
Ülkemizdeki ip havuzları bu kadar düzensizken yanıbaşımızdaki adamı Ankara'da görebiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: 97 dakikalık dolu dolu teknoloji şovu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim