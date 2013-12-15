Twitter, yakınlığa göre haber kaynağını filtreyebilen bir özelliği test ediyor





Yoğun gönderi paylaşımı nedeniyle artık gündem belirleyen bir sosyal ağ haline gelen Twitter, farklı yeniliklerle uygulamasını geliştirmeye devam ediyor.





Firmanın son yeniliği ise kullanıcının çevresindeki diğer kullanıcılardan gönderileri ayrı bir kolonda haber kaynağı olarak sunmak. Hali hazırda test edilen özelliğin adı Nearby olarak belirlenmiş.





Bu özellik konum bilgilerinin gönderilerinde yer almasına izin veren kullanıcıları kapsayacak. Özelliğin amacı kullanıcıların ortak ve konum tabanlı ilgiler üzerinde fikir alışverişinde bulunmasını sağlamak. Elbette reklam açısından da özellik önem taşıyor.





Özellik pilot olarak seçilen kullanıcıların cihazlarında ortaya çıkmaya başladı. Ancak Twitter kısa dönem içerisinde özelliği yayınlamayı düşünmüyor.

http://www.slashgear.com/twitter-nearby-would-show-local-tweets-on-a-map-14308851/