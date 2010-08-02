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Twitter'da 20 milyardan fazla mesaj atıldı

8 yıl
9,7b
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11
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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140 karakterle durumunuzu özetlediğiniz dünyanın en büyük sosyal ağ sitelerinden Twitter önemli bir başarıya imza atarak 20 milyardan fazla mesaja (tweet) ulaştı. Kullanım yaygınlığı tüm dünyada hızlı bir şekilde artan ve bu nedenden ötürü zaman zaman kullanıcılarına sıkıntıları anlar yaşatan Twitter'da 10 milyarıncı mesaj, geçtiğimiz Mart ayında atılmıştı.

10 milyar barajını dördüncü yılında geçen Twitter, bu başarıdan sadece 5 ay sonra bugün artık 20 milyardan fazla mesajı barındırıyor. GGGGGGo_Lets_Go rumuzlu Japon grafik tasarımcısı tarafından atılan mesaj ile birlikte 20 milyar barajını geçen Twitter, yıl sona ermeden kendi özel veri merkezine geçmeyi ve kapasite sorunlarını aşmayı hedefliyor.


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mehmetgirgin 8 yıl
twitterdeki resmiyeti seviyorum cumhur başkanının bile twitteri var.başka cezb edici bişey yok benim çin
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435431543543535 8 yıl
cumhurbaşkanının orada olması resmiyetten ziyade bana komedi gibi geldi

eminim sadece Türkiye cumhurbaşkanının üyeliği vardır
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sadtneverdie 8 yıl
HeNRy__
çok saçma bir yorum yapmışsın. internetle yeni tanışmış kullanıcılarmış. bende internetle yeni tanıştım işte 13 sene felan oluyor. meslektaşlarımda aynen ben gibi yeni tanıştılar hevesle face kullanıyorlar.
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435431543543535 8 yıl
genel olarak o şekilde dedim
haa bunun yanı sıra chat manyağı olmakta o sitelere girmek için neden tabi
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fatihcanery 8 yıl
bana saçma geldi nedense bu twitter,bunun yaptığı herşeyi facebookta yapabiliyorz kat kat fazlasını.Sevenlere sözüm yok bu arada,kendi görüşüm bu
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435431543543535 8 yıl
face de twitter da kullanmıyorum
bunları kullananların çok büyük bölümü internetle yakın zamanda tanışmış kişiler
tamamen amatör kullanıcıların ilgisini çekiyor bu siteler
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ogameci 8 yıl

fatihcanery

bana saçma geldi nedense bu twitter,bunun yaptığı herşeyi facebookta yapabiliyorz kat kat fazlasını.Sevenlere sözüm yok bu arada,kendi görüşüm bu



popüler kültür.
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