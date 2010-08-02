Twitter'da 20 milyardan fazla mesaj atıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
140 karakterle durumunuzu özetlediğiniz dünyanın en büyük sosyal ağ sitelerinden Twitter önemli bir başarıya imza atarak 20 milyardan fazla mesaja (tweet) ulaştı. Kullanım yaygınlığı tüm dünyada hızlı bir şekilde artan ve bu nedenden ötürü zaman zaman kullanıcılarına sıkıntıları anlar yaşatan Twitter'da 10 milyarıncı mesaj, geçtiğimiz Mart ayında atılmıştı.
10 milyar barajını dördüncü yılında geçen Twitter, bu başarıdan sadece 5 ay sonra bugün artık 20 milyardan fazla mesajı barındırıyor. GGGGGGo_Lets_Go rumuzlu Japon grafik tasarımcısı tarafından atılan mesaj ile birlikte 20 milyar barajını geçen Twitter, yıl sona ermeden kendi özel veri merkezine geçmeyi ve kapasite sorunlarını aşmayı hedefliyor.
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eminim sadece Türkiye cumhurbaşkanının üyeliği vardır
çok saçma bir yorum yapmışsın. internetle yeni tanışmış kullanıcılarmış. bende internetle yeni tanıştım işte 13 sene felan oluyor. meslektaşlarımda aynen ben gibi yeni tanıştılar hevesle face kullanıyorlar.
haa bunun yanı sıra chat manyağı olmakta o sitelere girmek için neden tabi
bunları kullananların çok büyük bölümü internetle yakın zamanda tanışmış kişiler
tamamen amatör kullanıcıların ilgisini çekiyor bu siteler
popüler kültür.