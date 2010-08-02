Twitter'da 20 milyardan fazla mesaj atıldı

140 karakterle durumunuzu özetlediğiniz dünyanın en büyük sosyal ağ sitelerinden Twitter önemli bir başarıya imza atarak 20 milyardan fazla mesaja (tweet) ulaştı. Kullanım yaygınlığı tüm dünyada hızlı bir şekilde artan ve bu nedenden ötürü zaman zaman kullanıcılarına sıkıntıları anlar yaşatan Twitter'da 10 milyarıncı mesaj, geçtiğimiz Mart ayında atılmıştı.

10 milyar barajını dördüncü yılında geçen Twitter, bu başarıdan sadece 5 ay sonra bugün artık 20 milyardan fazla mesajı barındırıyor. GGGGGGo_Lets_Go rumuzlu Japon grafik tasarımcısı tarafından atılan mesaj ile birlikte 20 milyar barajını geçen Twitter, yıl sona ermeden kendi özel veri merkezine geçmeyi ve kapasite sorunlarını aşmayı hedefliyor.