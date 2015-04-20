Twitter'da artık takip edilmeyen kişilerden de direkt mesaj alınabiliyor

Son zamanlarda yaptığı testlerle sık sık gündeme gelen popüler sosyal ağlardan Twitter, direkt mesaj odaklı yeni bir sürece geçiş yapıyor.

Güvenlik ve Gizlilik ayarları içerisinden aktif edilen bu yeni süreç ile Twitter'da takip edilmeyen kişilerden de artık özel mesaj alınabiliyor. Yerine göre faydalı, yerine göreyse spam içerikler açısından zararlı olarak nitelendirilen bu yeni imkan, daha önce bildiğiniz üzere sadece takip edilen kişiler için geçirli oluyordu. Kullanıcılar tarafından açılmadığı sürece kapalı olarak gelen bu özellik, ters olarak sizi takip eden ancak sizin takip etmediğiniz kişilere direkt mesaj yollama noktasında da çalışma gösteriyor.

2013 yılından bu yana test edilen ve geçtiğimiz aylarda iptal edilen direkt mesaj odaklı bu yeni süreç, Twitter'ın diğer direkt mesajlaşma uygulamalarına karşı attığı önemli bir adımı olarak görülüyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/04/20/twitter-now-allows-anyone-to-send-you-a-direct-message-even-if-you-dont-follow-them/