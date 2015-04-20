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Twitter'da artık takip edilmeyen kişilerden de direkt mesaj alınabiliyor

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'da artık takip edilmeyen kişilerden de direkt mesaj alınabiliyor
 
Son zamanlarda yaptığı testlerle sık sık gündeme gelen popüler sosyal ağlardan Twitter, direkt mesaj odaklı yeni bir sürece geçiş yapıyor.
Güvenlik ve Gizlilik ayarları içerisinden aktif edilen bu yeni süreç ile Twitter'da takip edilmeyen kişilerden de artık özel mesaj alınabiliyor. Yerine göre faydalı, yerine göreyse spam içerikler açısından zararlı olarak nitelendirilen bu yeni imkan, daha önce bildiğiniz üzere sadece takip edilen kişiler için geçirli oluyordu. Kullanıcılar tarafından açılmadığı sürece kapalı olarak gelen bu özellik, ters olarak sizi takip eden ancak sizin takip etmediğiniz kişilere direkt mesaj yollama noktasında da çalışma gösteriyor.
2013 yılından bu yana test edilen ve geçtiğimiz aylarda iptal edilen direkt mesaj odaklı bu yeni süreç, Twitter'ın diğer direkt mesajlaşma uygulamalarına karşı attığı önemli bir adımı olarak görülüyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/04/20/twitter-now-allows-anyone-to-send-you-a-direct-message-even-if-you-dont-follow-them/ Yorum Yaz
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BekirTemel 4 yıl
Millet zaten tanımadığı kişi ile her hangi bir şekilde etkileşime girmemek için gizliyor Hesabını ,bence çok gereksiz ama 1 kişi bile bu özelliği kullanacaksa seçim Tanıma şansı vermeleri iyi olmuş.
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MegaWolt38 4 yıl
ios kısmında kendiliğinden kapalı olarak geliyor bu seçenek.
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alp0007 4 yıl
Kendi ayaklarına kurşun sıkmışlar. Artık twitterı bırakıp mwittıra geçmek lazım...
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Manchester United 4 yıl
İyi olmuş bu.
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balcis 4 yıl
şurda en alttaki ayar; ayrıca ön tanımlı olarak kapalı gelmeli:
twitter.com/...
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inexo 4 yıl
dmden yıkamak diye deyim çıkar artık. yıkarlar orayı
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byJuck 4 yıl
''açarsanız gelir'' diyor tacize, spama yormaya gerek yok
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Rachsuchtig 4 yıl
Gün geçmiyor ki Twitter yeni bir özellik duyurusu yapsın
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Das Boot 4 yıl
Yarın başlar spam mesajlar gelmeye.
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AhMeTsT 4 yıl
Bu İyi Oldu
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dranas 4 yıl
yerinde bir karar.
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