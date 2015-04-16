Twitter'ın ana sayfası giriş yapmayan kişiler için yenilendi

Son zamanlarda yaptığı testler ve Periscope uygulamasını satın almasıyla gündemden düşmeyen popüler mikroblog platformu Twitter, giriş yapmayan kullanıcılar için yeni bir ana sayfa tasarımına geçiş yaptı.

Daha önce giriş yapmadan ana sayfası açıldığı zaman karşımıza güzel fotoğraflar çıkartan Twitter, kısa zaman içerisinde herkesin kullanıma açılacak olan yeni tasarımıyla ise ilginç bilgiler vermeye başladı. Twitter'da şuan ne olduğuna bakın tarzı bir başlıkla kişilere farklı kategoriler (Teknoloji, TV, sanatçı vb.) sunan servis, seçilen kategoriler altında konuyla alakalı tweetleri gözler önüne seriyor ve böylece Twitter hesabı olmayanlar da Twitter'ı içerisinde farklı keşifler gerçekleştirebiliyor.

Twitter'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.