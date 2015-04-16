Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'ın ana sayfası giriş yapmayan kişiler için yenilendi

4 yıl
3,7b
1
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter'ın ana sayfası giriş yapmayan kişiler için yenilendi
 
Son zamanlarda yaptığı testler ve Periscope uygulamasını satın almasıyla gündemden düşmeyen popüler mikroblog platformu Twitter, giriş yapmayan kullanıcılar için yeni bir ana sayfa tasarımına geçiş yaptı.
Daha önce giriş yapmadan ana sayfası açıldığı zaman karşımıza güzel fotoğraflar çıkartan Twitter, kısa zaman içerisinde herkesin kullanıma açılacak olan yeni tasarımıyla ise ilginç bilgiler vermeye başladı. Twitter'da şuan ne olduğuna bakın tarzı bir başlıkla kişilere farklı kategoriler (Teknoloji, TV, sanatçı vb.) sunan servis, seçilen kategoriler altında konuyla alakalı tweetleri gözler önüne seriyor ve böylece Twitter hesabı olmayanlar da Twitter'ı içerisinde farklı keşifler gerçekleştirebiliyor.
Twitter'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 
Twitter'ın ana sayfası giriş yapmayan kişiler için yenilendi
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LGSalesB 4 yıl
Hll qnq
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl A4 Tech Bloody B120 İnceleme 4 yıl Vodafone Red: Yeni HTC One M9'u inceledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim