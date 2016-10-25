Twitter'ın çöküşü devam ediyor: Yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor

Jack Dorsey, Twitter’ın CEO görevine geldikten sonra -2015 yılının Ekim ayında- toplam 4.100 çalışanından 336’sını işten çıkarmıştı. Küçülme sonrası mevcut çalışanlara daha fazla yük bineceğini düşünen Dorsey, bu yüzden sahip olduğu Twitter hisselerinin üçte birini şirket içerisinde paylaştırarak sürpriz yapmıştı.

Bloomberg’te yer alan habere göre tarih tekerrür ediyor. İsmi açıklanmayan ancak sosyal ağa yakın kaynaklardan edinilen bilgiye bakılırsa, bu hafta açıklanması beklenen üçüncü çeyrek mali raporlardan hemen önce 300 kişi daha işten çıkarılacak. Toplam küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 8'ine denk gelen hamle sonrasında mikro blogun işinin daha da zorlaşacağı, hatta işten çıkarmaların bununla sınırlı kalmayabileceği ifade ediliyor.

Facebook, Snapchat ve Instagram’a nazaran çok daha yavaş büyüme grafiği çizerek bir adım geride kalan mikro blog, 12 ay içerisinde değerinin yüzde 40'ını kaybetmişti. Google, Facebook, Salesforce ve Walt Disney tarafından satın alınacağı belirtilen Twitter’ın bu amacı da şimdilik başarıya ulaşamadı. 27 Ekim Perşembe günü üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak olan sosyal ağ her geçen gün biraz daha erimeye devam ediyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-25/twitter-said-to-plan-hundreds-more-job-cuts-as-soon-as-this-week