Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'ın çöküşü devam ediyor: Yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor

Son dönemde satılacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Twitter, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da bir grup çalışanın işine son vererek önemli oranda küçülmeye gitmeye hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5b
1
19
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Jack Dorsey, Twitter’ın CEO görevine geldikten sonra -2015 yılının Ekim ayında- toplam 4.100 çalışanından 336’sını işten çıkarmıştı. Küçülme sonrası mevcut çalışanlara daha fazla yük bineceğini düşünen Dorsey, bu yüzden sahip olduğu Twitter hisselerinin üçte birini şirket içerisinde paylaştırarak sürpriz yapmıştı.
Bloomberg’te yer alan habere göre tarih tekerrür ediyor. İsmi açıklanmayan ancak sosyal ağa yakın kaynaklardan edinilen bilgiye bakılırsa, bu hafta açıklanması beklenen üçüncü çeyrek mali raporlardan hemen önce 300 kişi daha işten çıkarılacak. Toplam küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 8'ine denk gelen hamle sonrasında mikro blogun işinin daha da zorlaşacağı, hatta işten çıkarmaların bununla sınırlı kalmayabileceği ifade ediliyor.
Facebook, Snapchat ve Instagram’a nazaran çok daha yavaş büyüme grafiği çizerek bir adım geride kalan mikro blog, 12 ay içerisinde değerinin yüzde 40'ını kaybetmişti. Google, Facebook, Salesforce ve Walt Disney tarafından satın alınacağı belirtilen Twitter’ın bu amacı da şimdilik başarıya ulaşamadı. 27 Ekim Perşembe günü üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak olan sosyal ağ her geçen gün biraz daha erimeye devam ediyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-25/twitter-said-to-plan-hundreds-more-job-cuts-as-soon-as-this-week Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
efyavas 3 yıl en beğenilen
Herkesin filozof yada komedyen kesildiği ego şişirme sitesi.
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Akone 3 yıl
Başka bir firma alsa da kurtulsak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 3 yıl
Twitter ve Snapchat Dünya'nın en gereksiz uygulamaları.

Birisinde ego tatmin ediliyor, diğerinde kedi köpek olunuyor.

İnsanları rezil eden ve zekalarını geriye iten uygulamalardı.

Darısı Snapchat'in başına.

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dahi Olalım 3 yıl
Batsa çalışanlara üzülürüm sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeroWin 3 yıl
Bu siteyi bir büyük şirket almazsa balon gibi patlayacak... Aslında uzun zamandır bir şirketin patladığını görmemiştik. Dememk ki Twitter gelecek vaadetmiyor....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 3 yıl
hiç sevmedim zaten. adamı takip ediyosun sağa sola cevap yazıyo onlar da benim ekranımda çıkıyo bana ne adamlarla aralarında olan konuşmadan. bu kadar büyümesi bile mucize bence. millet nasıl kullanıyo binlerce kişi takip ediyo anlamıyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ArcherAngel 3 yıl
Çöp tü zaten halen çöp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 3 yıl
Hiç sevememiştim zaten. İticilikte Apple ile yarışır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Riyaziyeci 3 yıl
Hesabım olmasına rağmen kullanmıyorum. Birincisi 140 karakter sınırıydı. İkinci ve en önemlisi kullanıcıların büyük çoğunluğu siyasiler olması. Bu haliyle kullanmayacağım da.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Facebook her türlü işi görüyor "Mark sağolsun ordan burdan araklayıp duruyor" twitter'a gerek yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Vatan hainlerine hizmet etmelerindense kapatılması daha iyi olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 3 yıl
facebook vb lerinin patronları ele geçirmek için yükselmesine izin vermiyorlardır ama bu kadar önemli bir istihbarat aracı kesinlikle çökmez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5026 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
twitter, sosyal ağ ve
6 etiket daha işten çıkarma mikro blog sosyal medya Internet Cihan Pehlivan MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Battlefield 1 ülkemizde yasaklanabilir 3 yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde internete erişim sağlanamıyor 3 yıl Mercedes’ten görüntüsü ile büyüleyen pick-up: X Class 3 yıl Google Jamboard ile tanışın 3 yıl Braun’dan para iade garantili iddialı kampanya 3 yıl Microsoft’tan güneş enerjili ve e-ink ekranlı Post-it notlar 3 yıl BlackBerry DTEK60: Yeni amiral gemisi ile tanışın 3 yıl Türk YouTube fenomenlerinin Instagram hesapları hack’lendi 3 yıl Apple’da düşüş sürüyor 3 yıl Google, göz izleme teknolojisi geliştiren şirketi satın aldı 3 yıl İşte yeni nesil MacBook Pro 3 yıl Xiaomi Mi5 incelemesi: Fiyat/performans canavarı telefon 3 yıl Amerikan internet şirketinin çalışanlarından Türkiye ile ilgili şok iddia 3 yıl Renault-Nissan yeni teknolojiler geliştirmek için ortaklığa açık olduklarını söylüyor 3 yıl Otomobilinizi akıllı hale getirecek aksesuar: Navdy satışta 3 yıl Peter Jackson'dan yeni bilim kurgu filmi: Yürüyen Kentler 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 faciası Güney Kore’nin ekonomisini küçük de olsa etkiliyor 3 yıl İnterneti kilitleyen DDoS saldırısını kimin yaptığı belli oldu 3 yıl Dünya üzerinde kaç kişi sizinle aynı soyadı taşıyor? 3 yıl Xiaomi Mi Mix: Konseptten gerçeğe 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Twitter'ın çöküşü devam ediyor: Yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor Sonraki Sempatik süper kahraman Deadpool'un devam filminde sürpriz ayrılık 3 yıl WhatsApp’a video arama özelliği geliyor 3 yıl S-Pen kalemli Galaxy Tab A 10.1 satışa çıkıyor 3 yıl Xiaomi Mi Note 2: Kavisli ekran, Snapdragon 821, 6GB RAM 3 yıl TRT’den yerli yapım bilim kurgu dizisi geliyor 3 yıl AMD’den beklenen fiyat indirimi geldi 3 yıl The Walking Dead dizi izleme sitelerinden tamamen kaldırıldı 3 yıl Toyota'nın yeni hidrojen yakıtlı otobüsleri gerektiğinde acil güç kaynağı olabiliyor 3 yıl VR, DX12 ve Vulkan için AMD sistem topladık "AMD FX8370 ve RX480" 3 yıl IOS 10.1 çıktı: iPhone 7 Plus'a Portre özelliği geldi 3 yıl Silahlı İHA’lar 2 ayda 72 teröristi etkisiz hale getirdi 3 yıl ASELSAN ile ROKETSAN arasında komuta kontrol sistemi anlaşması 3 yıl Uzay ve havacılık yatırımları için organize sanayi bölgesi 3 yıl Derbi maçlarda telefonlar pert oluyor 3 yıl Instagram'a canlı yayın özelliği geliyor 3 yıl Galaxy Note 7 sahiplerine müjde: Gelecek yılın amiral gemilerinde yarı yarıya indirim var 3 yıl Yeni bir MacBook modeli yolda 3 yıl iOS uygulamaları Android'den daha fazla bilgi sızdırıyor 3 yıl Hindistanlı mobil operatör "Reliance Jio" en fazla data kullandıran operatör 3 yıl Samsung Galaxy S8 modelinde gecikme sinyali Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim