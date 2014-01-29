Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'ın iOS uygulaması 6.1 sürümüne güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,4b
1
3
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter'ın iOS uygulaması 6.1 sürümüne güncellendi
Sosyal medyanın önemli isimlerinden Twitter, iOS uygulamasını yeni özellikler ile 6.1 sürümüne güncelledi. 

Popüler uygulamaya 6.1 sürümünün getirdiği yenilikler ise şu şekilde; 

  • Bir Tweet'e tıkla ve galeri simgesini seçerek fotoğraf ile yanıtla
  • Bir fotoğrafı Tweetlerken kolayca diğer kullanıcılardan bahset
  • Fotoğraf görüntüleyici ile ilgili çeşitli geliştirmeler
  • Fotoğraf kırpma ve görüntü döndürmeyle ilgili iyileştirmeler
  • Daha iyi giriş doğrulaması
  • Tüm son Tweetleri okuduğunda, yenilemek için çek ve Twitter'daki yeni içeriklerle ilgili önerileri gör
Ücretsiz olarak sunulan Twitter iOS  uygulamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/twitter/id333903271?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EminSargin 5 yıl
Güncelledim teşlkirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl
Android surumunde resimler cift tikla yakinlastirilmiyor onu bi yapsinlar yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merhabadünyalı 5 yıl
Teşekkürler hemen güncelledim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl GM Discovery Elite Hakkında Her Şey "Özel Röportaj" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim