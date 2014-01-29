Twitter'ın iOS uygulaması 6.1 sürümüne güncellendi

Haber Editörü
Sosyal medyanın önemli isimlerinden Twitter, iOS uygulamasını yeni özellikler ile 6.1 sürümüne güncelledi.
Popüler uygulamaya 6.1 sürümünün getirdiği yenilikler ise şu şekilde;
- Bir Tweet'e tıkla ve galeri simgesini seçerek fotoğraf ile yanıtla
- Bir fotoğrafı Tweetlerken kolayca diğer kullanıcılardan bahset
- Fotoğraf görüntüleyici ile ilgili çeşitli geliştirmeler
- Fotoğraf kırpma ve görüntü döndürmeyle ilgili iyileştirmeler
- Daha iyi giriş doğrulaması
- Tüm son Tweetleri okuduğunda, yenilemek için çek ve Twitter'daki yeni içeriklerle ilgili önerileri gör
Ücretsiz olarak sunulan Twitter iOS uygulamalarına buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/us/app/twitter/id333903271?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle