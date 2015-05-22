UC Browser ilk Türkçe Versiyonunu Yayınladı

Online alışveriş devi Alibaba Group'un sahibi olduğu mobil web tarayıcısı UC Browser, Android kullanıcıları için Türkçe dil seçenekli yeni sürümünü paylaştı.

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StatCounter verilerine göre 2014 yıl sonu itibariyle Dünya’nın 1 numaralı 3. parti mobil web tarayıcısı olan UC Browser Türkçe dilini destekleyen, yerel gezinti sayfalı ilk Türkçe versiyonunu yayınladı. Android cihazların desteklediği Türkçe versiyon, yerelleştirilmiş özellikleriyle Türkiye’deki aktif kullanıcı sayısını daha da artırmayı amaçlıyor. UC Browser’ın Türkçe güncellemesi ucweb.com, Google Play ve 9Apps’ten indirilebilir durumda.Türkçe dil desteği ve çok daha fazlasıTürkiye’nin en popüler web sitelerini bir arada sunan, kullanışlı bir arayüze sahip UC Browser’ın yenilenen anasayfası, içerikler arasında hızlı geçiş imkanı ve yeni özellikleri ile yerel kullancıların tüm beklentilerini karşılıyor.Tamamen yerel içerik ve hizmetler sunmak için yerel ortaklarla çalışan UC Browser, Türk kullanıcıların sosyal medya ağlarına ve web sitelerine artık tek bir tarayıcıdan hızlıca erişebilmesini sağlıyor. 3. parti mobil web tarayıcısı olarak mobil ağ geçidi hizmeti sunan UC Browser, web dünyasının karmaşasında sıkışıp kalmış mobil kullanıcılara yardım etmeyi amaçlıyor.Yeni sürümünde var olan gece modu, gizli gezinti ve akıllı indirme gibi birçok özelliğini koruyan UC Browser, kullanıcılarına daha zengin ve eksiksiz bir Facebook deneyimi sunmak için Türkiye’nin en popüler sosyal ağı olan Facebook ile birlikte çalışıyor. UC Browser’dan Facebook’a giriş yapan kullanıcıların anlık bildirimleri anında cihazlarına geliyor. Ayrıca Facebok kullanıcıları UC Browser’daki bildirim çubuğu aracılığıyla doğrudan durum güncellemesi yapabiliyor, fotoğraf paylaşabiliyor ve mesaj gönderebiliyor.Yeni UC Browser, daha hızlı program açılışının yanı sıra doğrudan bildirim çubuğundan daha hızlı internet aramasını da mümkün kılıyor.