USB Hub işlevi gören elektrikli zımba : Thanko USB Stapler

GeekStuff4U sitesi ofislerde bilgisayarlarını kullananlar için oldukça faydalı olacak bir aksesuarı satışa sundu. Thanko USB Stapler adını verilen ürün, USB hub olarak kullanılan bir zımba aleti. Mini USB girişi yoluyla bilgisayarlara bağlanabiliyor. 4x USB girişine sahip olan elektrikli zımba, bu işlev için 3 adet AAA türü pile ihtiyaç duyuyor. GeekStuff4U tarafından satışa sunulan ürünün fiyatı 34$ olarak açıklandı.

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