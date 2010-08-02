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USB Hub işlevi gören elektrikli zımba : Thanko USB Stapler

USB hub özelliğine sahip olan elektrikli zımba USB Stapler satışa sunuldu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Zamazingo
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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USB Hub işlevi gören elektrikli zımba : Thanko USB Stapler
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GeekStuff4U sitesi ofislerde bilgisayarlarını kullananlar için oldukça faydalı olacak bir aksesuarı satışa sundu. Thanko USB Stapler adını verilen ürün, USB hub olarak kullanılan bir zımba aleti. Mini USB girişi yoluyla bilgisayarlara bağlanabiliyor. 4x USB girişine sahip olan elektrikli zımba, bu işlev için 3 adet AAA türü pile ihtiyaç duyuyor. GeekStuff4U tarafından satışa sunulan ürünün fiyatı 34$ olarak açıklandı.

USB Hub işlevi gören elektrikli zımba : Thanko USB Stapler
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Momo-Oz 9 yıl
saçma olmuş
yakında otomatik tuvalet kağıdı veren bi makinada yapar bunlar usb 3.0
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mehmetgirgin 9 yıl
bildiğimiz zımba gibi ise gereksiz bence
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alito 9 yıl
işe yarar güzel bir ürün
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