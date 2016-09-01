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USB Tip-C kablolara yerleşik HDMI desteği geliyor

Uzun süredir USB Tip-C kablolar üzerinden adaptör yardımıyla aktarılan HDMI standardı, yeni güncellemeler ile birlikte artık yerleşik olarak desteklenmeye başlayacak.
2 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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USB Tip-C kablolara yerleşik HDMI desteği geliyor

Geçen yıl itibariyle teknoloji dünyasının kullanımına sunulan USB Tip-C standardı, tek bir giriş üzerinden pek çok bağlantı teknolojisini bir araya getirmesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca veri transfer ve enerji aktarım hızları da önceki nesilleri geride bırakıyor.

USB Tip-C standardı bilindiği üzere temel aldığı teknolojiye göre şekilleniyor. Yani USB 2.0 üzerinde şekillenebileceği gibi USB 3.1 destekli de olabiliyor. Bu biraz da üreticinin maliyetleri nasıl dengeleyeceği ile alakalı bir konu olarak öne çıkıyor.

En yüksek seviyelerde 10Gbps veri ve 100W enerji aktarımı yapabilen USB Tip-C, ayrıca çeşitli bağlantı standartlarına da ev sahipliği yapabiliyor. Tek bir kablo üzerinden yerleşik olarak aynı anda Thunderbolt, DisplayPort, HDMI, VGA gibi aktarımlar mümkün oluyor. Elbette bunun için ilgili standart geliştiricilerin Tip-C uyumunu lisanslaması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Gear S3 tanıtıldı"

HDMI Lisans grubu, yaptığı yeni bir açıklamada artık USB Tip-C standardının yerleşik olarak HDMI desteği sunacağını duyurdu. Yeni sürüm ile gelecek olan HDMI desteği, bundan sonra üretilecek kablolarda geçerli olacak. Bu bakımdan geçmişe dönük olarak herhangi bir destek sunulmuyor. Bugüne kadar tüketiciler dönüştürücü kullanarak HDMI bağlantısı yapabiliyordu. Yeni destek ile harici HDMI dönüştürücülerine gerek kalmayacak.

Yeni lisans ile birlikte artık uyumlu akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayar gibi cihazlardan yine uyumlu harici ekranlara USB Tip-C üzerinden HDMI görüntü aktarımı mümkün olabilecek. Bu noktada lisansın HDMI 1.4b versiyonunu kapsadığını belirtelim. Yani 4K çözünürlük, HDMI Ethernet, kullanıcı kontrolü, 3D, ses dönüş kanalı gibi özelliklere destek sunuyor. HDR içerik veya 4K yayın gibi özellikler HDMI 2.2 versiyonunda mevcut.

Versiyon biraz geriden gelse de ilk adım açısından önemli görülebilir. USB Tip-C üzerinden yerleşik HDMI desteği sunan ilk cihazların yıl sonunda veya gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor.

 

http://www.cnet.com/news/new-version-of-usb-c-enables-hdmi-output-without-dongles/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Muguroz 2 yıl en beğenilen
Kimsenin dinledigi yok da yine de biz dillendirelim...
"En yüksek seviyelerde 10Gbps veri ve 100W GÜC aktarimi....."
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interwap 2 yıl
Neden lisans gerektirmeyen DisplayPort geriden gelir ki?
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MrKemal17 2 yıl
"En yüksek seviyelerde 10Gbps veri ve 100W enerji aktarımı yapabilen USB Tip-C"

Usb 3.1 Tip-A bir port ile de 10Gbps veri ve 100W enerji aktarımı yapılabilir. Tip-A/B/C olması sadece konnektörün ucunun değişmesi anlamına gelir. Yalnız haberde bahsi geçen özellik type-c'ye özel.
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Muguroz 2 yıl en beğenilen
Kimsenin dinledigi yok da yine de biz dillendirelim...
"En yüksek seviyelerde 10Gbps veri ve 100W GÜC aktarimi....."
1 Yanıt Yanıtla +6
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Psydia 2 yıl Muguroz
Muguroz
Kimsenin dinledigi yok da yine de biz dillendirelim...
"En yüksek seviyelerde 10Gbps veri ve 100W GÜC aktarimi....."

Hocam şunu da düşünün. "Saniyede 100 J enerji aktarımı" dediğimizde bir sıkıntı oluşmuyor fakat saniyede 100 J güç aktarımı dersek yanlış adlandırma kullanmış oluruz. Buradan yola çıkarsak, 100 W sözü ile saniyede 100 J sözü aynı anlamlı olduğu için 100 W enerji aktarımı demek yanlış olmaz.
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