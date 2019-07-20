Ubisoft CEO'su açıkladı: Oyunlarımızı Google Stadia'ya taşımak maliyeli olmayacak

Bir video oyununu bilgisayardan konsola veya tam tersi şekilde taşımak maliyetli bir iştir. Ancak bu durum PC'den oyun akış hizmetine oyun entegre etme konusunda geçerli değil. Ubisoft'un CEO'su ve CFO'suna göre, oyunlarını Google'ın yaklaşmakta olan Stadia oyun akış hizmetine aktarmak düşük maliyetli ve cazip bir karar olacak.

Stadia bizim için avantajlı

Bu haftanın başlarında Ubisoft, yaklaşmakta olan oyun abonelik servisi Uplay+ için tüm kütüphanesini açıklamıştı. Şirket bu platformda yer alacak oyunları, Google Stadia kullanıcılarına da sunmayı planlıyor. Oyunlar bulut sunucularında, üst düzey sistemlerde çalışacağı için Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, Google Stadia'nın yatırım getirisinin iyi göründüğünü belirtti ve: "Oyunların Stadia'da iyi çalıştığından emin olmanın getirdiği ilave maliyet o kadar yüksek değil. Stadia ile iyi bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

https://www.techspot.com/news/81042-ubisoft-making-games-stadia-ready-does-not-cost.html

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Finans Direktörüise konuyla ilgili olarak: "Platform komisyonunda Google’ın konuşmasına izin vereceğiz. Söyleyebileceğimiz tek şey, finansal denklemin bizim için iyi olduğu." açıklamasında bulundu. Şirket yöneticileri bu avantajlı durumun şu an mevcut oyunlar için geçerli olduğunu ve gelecekteki oyunlar içinçıkabileceğini de belirtiyorlar.