Kim Nerede? 128 Oyun içi satışlar TBMM gündeminde: Kumar sayılabilir 65 Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var 56 GM 9 Pro Android Q ile karşınızda
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ubisoft CEO'su açıkladı: Oyunlarımızı Google Stadia'ya taşımak maliyeli olmayacak

Ubisoft'un önümüzdeki Eylül ayında başlayacak olan Uplay+ oyun abonelik hizmetindeki oyunlar aynı zamanda Google Stadia servisinde de olacak. İşte şirket CEO'sunun konuyla ilgili açıklamaları.
1 sa.
436
29
2
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir video oyununu bilgisayardan konsola veya tam tersi şekilde taşımak maliyetli bir iştir. Ancak bu durum PC'den oyun akış hizmetine oyun entegre etme konusunda geçerli değil. Ubisoft'un CEO'su ve CFO'suna göre, oyunlarını Google'ın yaklaşmakta olan Stadia oyun akış hizmetine aktarmak düşük maliyetli ve cazip bir karar olacak.

Stadia bizim için avantajlı

Bu haftanın başlarında Ubisoft, yaklaşmakta olan oyun abonelik servisi Uplay+ için tüm kütüphanesini açıklamıştı. Şirket bu platformda yer alacak oyunları, Google Stadia kullanıcılarına da sunmayı planlıyor. Oyunlar bulut sunucularında, üst düzey sistemlerde çalışacağı için Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, Google Stadia'nın yatırım getirisinin iyi göründüğünü belirtti ve: "Oyunların Stadia'da iyi çalıştığından emin olmanın getirdiği ilave maliyet o kadar yüksek değil. Stadia ile iyi bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.
Finans Direktörü Frederick Duguet ise konuyla ilgili olarak: "Platform komisyonunda Google’ın konuşmasına izin vereceğiz. Söyleyebileceğimiz tek şey, finansal denklemin bizim için iyi olduğu." açıklamasında bulundu. Şirket yöneticileri bu avantajlı durumun şu an mevcut oyunlar için geçerli olduğunu ve gelecekteki oyunlar için ek maliyetler çıkabileceğini de belirtiyorlar.

https://www.techspot.com/news/81042-ubisoft-making-games-stadia-ready-does-not-cost.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rachsuchtig 2 dk.
Ubisoft Yeni Platformlari hep destekler WiiU, Switch çıkış oyunlarında da hep Ubisoft vardır mesela.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 15 dk.
Başlık süper :) Maliyeli olmayacak derken?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 24 dk. 5G özellikli Huawei Mate X, TENAA onayı aldı 54 dk. Oyun içi satışlar TBMM gündeminde: Kumar sayılabilir 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Ubisoft CEO'su açıkladı: Oyunlarımızı Google Stadia'ya taşımak maliyeli olmayacak Sonraki Xiaomi, Black Shark 2 Pro'nun tanıtım tarihini açıkladı 2 sa. Apollo 11 görevi, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisi ile yeniden hayat buldu 3 sa. Huawei’nin Android’den vazgeçmeye niyeti yok 4 sa. Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var 5 sa. The Witcher dizisinden ilk fragman geldi 6 sa. Google Stadia Pro ile her ay bir oyun bedava verilecek 7 sa. Redmi’den uygun fiyatlı powerbank modelleri 8 sa. Twitter kullanım dışı Tweet’lere açıklama ekleyecek 9 sa. Gigabyte X570 Aorus Xtreme ve Silahşörleri 19 sa. GM 9 Pro’nun Android Q Beta'sı bağımsız geliştiricinin yazılımını izinsiz kullanıyor olabilir 20 sa. Netflix, mobil aboneliğini uygulamaya başlayacak 20 sa. Anakartlara AMD AGESA güncellemesi geri çekildi 21 sa. MSI 32 MB EEPROM hafızalı anakartlarını duyurdu 21 sa. Editör ve oyuncu olarak tercihim "Asus ROG Swift PG278QR incelemesi" 21 sa. Dünyanın ilk 5K ekranlı akıllı telefonu geliyor: Sony Xperia 1R 22 sa. Çin; 17.000 öğrenciye GPS takipli kol saati dağıttı 23 sa. Microsoft yılın ikinci çeyreğinde rekor gelir elde etti 23 sa. La Casa De Papel senaristi açıkladı: "Ankara isminde karakter eklemeyi düşündük" 1 gün GM 9 Pro Android Q ile karşınızda 1 gün Yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor çok yakında Türkiye'de Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Kıbrıs giriş-çıkışıyla iPhone kaydettirmek?
DH Forum
Ekrem İMAMOĞLU; Ülkemde ARAPÇA Tabela istemiyorum!?
DH Forum
Darksiders III DLC'si ‘Keepers of the Void’ Çıktı
Bölüm Sonu Canavarı
Dragon Ball Xenoverse 2'nin Oynaması Ücretsiz Versiyonu Ninten...
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim