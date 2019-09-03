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Ubisoft Uplay+ abonelik sistemi başladı

Ubisoft Uplay+ aylık abonelik sistemi ile yaklaşık 100 civarında AAA oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Assassin's Creed serisi, Tom Clancy's serisi gibi pek çok popüler yapım servise dahil.
2 gün
3,4b
4
7
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Video ve müzik sektöründe olduğu kadar oyun sektöründe de abonelik sistemleri öne çıkmaya başladı. Oyunu satın almak yerine dağıtımcıya belirli bir aylık ücret ödeyerek sürekli oynayabildiğiniz Hizmet olarak Yazılım adı da verilen sistemlere Ubisoft da katıldı.

Uplay+ neler sunuyor?

Firma geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığı Uplay+ adındaki yeni oyun abonelik servisini belirli ülkelerde faaliyete geçirdi. Eylül ayı için ücret alınmayacak olan programda aylık 13 Avro ücret belirlenmiş.

Ayrıca Bkz. "Galaxy A90 5G tanıtıldı. İşte özellikleri:"

Uplay+ servisine abone olarak yaklaşık 100 civarında AAA oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Premium versiyonlar ve ek paketler de bu fiyata dahil. Servis içerisinde herhangi bir seviye ayrımı da yok. Assassin's Creed serisi, Tom Clancy's serisi gibi pek çok popüler yapım servise dahil.

Uplay+ servisine abone olmak isteyenler ilk etapta kredi kartı doğrulaması için 1 Avro çekim vererek sonrasında geri alacaklar. 1 Ekim tarihinde de ilk ücret kartınızdan tahsil edilecek. Şimdilik ülkemizde servis kullanıma açık değil.

 


https://www.techpowerup.com/258866/ubisofts-uplay-goes-live-september-month-free Yorum Yaz
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The Hollow 1 gün
Aldım. Bakalım 1 ay deneyelim sararsa üye olarak kalırım. Anno 1800'ü göremedim. Yok herhalde.
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sosisvesalam 1 gün The Hollow
her oyun her ülkede yok linki düzenleyerek (örneğin it-uk-us) diğer oyunlarada erişebilirsiniz. mevcut oyunlar news.ubisoft.com/...
italyada anno 1800 mevcut
store.ubi.com/... store.ubi.com/... store.ubi.com/...
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takami59 1 gün
" Şimdilik ülkemizde servis kullanıma açık değil. "
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sosisvesalam 2 gün
ip değiştirerek 7tl ye bir ay üyelik aldım sırf anno 1800 için aldım ama baya iyi oyunlar mevcut üstelik dlclerde dahil.
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PhyTech 1 gün sosisvesalam
Ödeme yöntemi olarak neyi seçtiniz? Ayrıca kredi kartı ile ödediyseniz, kredi kartınız türkiye bankalarından birine mi ait?
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