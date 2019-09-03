Ubisoft Uplay+ abonelik sistemi başladı

Video ve müzik sektöründe olduğu kadar oyun sektöründe de abonelik sistemleri öne çıkmaya başladı. Oyunu satın almak yerine dağıtımcıya belirli bir aylık ücret ödeyerek sürekli oynayabildiğiniz Hizmet olarak Yazılım adı da verilen sistemlere Ubisoft da katıldı.

Uplay+ neler sunuyor?

Firma geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığı Uplay+ adındaki yeni oyun abonelik servisini belirli ülkelerde faaliyete geçirdi. Eylül ayı için ücret alınmayacak olan programda aylık 13 Avro ücret belirlenmiş.

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Uplay+ servisine abone olarak yaklaşık 100 civarında AAA oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Premium versiyonlar ve ek paketler de bu fiyata dahil. Servis içerisinde herhangi bir seviye ayrımı da yok. Assassin's Creed serisi, Tom Clancy's serisi gibi pek çok popüler yapım servise dahil.

Uplay+ servisine abone olmak isteyenler ilk etapta kredi kartı doğrulaması için 1 Avro çekim vererek sonrasında geri alacaklar. 1 Ekim tarihinde de ilk ücret kartınızdan tahsil edilecek. Şimdilik ülkemizde servis kullanıma açık değil.