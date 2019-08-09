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Üçüncü taraf servislerde batarya değişimi zorlaşıyor

iPhone modelinizin bataryasını yetkili olmayan bir üçüncü taraf serviste yaptırırsanız batarya simgesinde yüzde yerine Servis ibaresi görmeye başlayabilirsiniz.
21 dk.
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple cihazlarının ne denli pahalı olduğu ve teknik servislerin de yüksek seviyede fiyatlandırma yaptığı herkesin malumu. Bu bakımdan pek çok kullanıcı iPhone modellerini yetkili değil de işten anlayan üçüncü taraf servislerde yaptırmak zorunda kalıyor. Bununla birlikte Apple yetkili teknik servis haricinde tamir yapılmaması için her türlü tedbiri alıyor.

Tek çare yetkili servis

Geçtiğimiz aylarda iPhone modellerinin yetkili teknik servis haricinde tamir edildiğinde gerekli sorgulama kodları olmadığı için tuğla moduna geçtiği yani açılmadığı gündeme gelmişti. Şimdi benzer bir konu bataryalarda var.

Ayrıca Bkz. "AMD Zen 3 mimarisi gelecek yıl, Zen 4 mimarisi 2021 yılında"

Kaynaklar iPhone modelinin bataryasını yetkisiz bir serviste değiştirdiğiniz zaman iOS arayüzünde batarya yüzdesi yerine Servis şeklinde bir ibare belirdiğini ifade ediyor. Normalde bu ibare bataryanın ömrü dolduğu zaman ortaya çıkıyor ancak son yapılan güncellemeler ile onaysız bir batarya değişiminde görünmeye başladı. Hatta batarya onaylı bir parça olsa da bu uyarı veriliyor.

Kullanıcı bu uyarıdan ancak yetkili bir Apple servisine giderek onay alması sonrasında kurtulabiliyor. Yani illa ki o telefon yetkili teknik servise giriş yapıyor. Bununla birlikte bu işlem için bir ücret talep edilip edilmediği yazılmamış. Batarya yüzdesi bugün kullanım açısından önem taşıdığı için vazgeçilecek bir fonksiyon değil. Bu bakımdan batarya için de yetkili servisler şart görünüyor.

 


https://www.ubergizmo.com/2019/08/apple-making-it-harder-change-iphone-batteries/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cangunner 10 dk.
Haberde yanlışlık var, bu servis yazısı direkt olarak ekranda ki batarya yüzdesi yerinde yazmayacak. Ayarlar>Pil sekmesinde ki "pil sağlığı" kısmında yazacak.
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covert 14 dk.
Nereye domalalım
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DoubleDragon 11 dk. covert
Apple servisine...
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