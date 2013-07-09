Ufak boyutlu bilgisayar isteyenlere özel: Lenovo ThinkCentre M93p

Haber Editörü
Gün içinde tanıttığı ThinkCentre M93z ve T440s isimli bilgisayar modelleriyle öne çıkan Lenovo, ayrıca ufak boyutlarıyla dikkat çeken ThinkCentre M93p modelini de duyurdu.
Kompakt gövde yapısı içerisinde Intel'in dördüncü jenerasyon Haswell Core i7 işlemcisini barındıran ThinkCentre M93p, işletim sistemi tarafında Windows 8 kullanıyor. 64GB SSD sürücüsü ile yüksek performans vaat eden model, standart VESA bağlantısı üzerinden istenilen her türlü noktaya montaj edilebiliyor. Lenovo tarafından şimdiye kadar üretilen enerji açısından en verimli ThinkCentre masaüstü bilgisayar modeli olarak gösterilen M93p, 34.5mm kalınlık değerine sahip.
Üzerinde halen birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılan DVD sürücüsü yer alan Lenovo ThinkCentre M93p, 720$'dan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
http://www.geeky-gadgets.com/lenovo-thinkcentre-m93p-mini-desktop-pc-unveiled-09-07-2013/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kısaca küçücük kasaya Dev ATX kasanın Ram, işlemci ve Ekran kartı gücünü, BD-Yazıcı ve SSD'yi de beraber takarak aynı fiyata sığdırmış oluyoruz.
Dev kasanı poşete koyup taşıyamazsın yada uydu alıcı gibi TV'nin altına koyamazsın, farkı yaşayan bilir.
Ayrıca Mini-itx kasa toplamak isteyen herhangi bir markanın FM2 soket mini-itx anakartını alıp ona toplasa bu haberdeki sistemden katbekat güçlü ve ucuza toplayabilir, dilerse aradaki farka HDD yerine SSD takar.
yok öyle bir şey.