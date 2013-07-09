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Ufak boyutlu bilgisayar isteyenlere özel: Lenovo ThinkCentre M93p

5 yıl
1,3b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ufak boyutlu bilgisayar isteyenlere özel: Lenovo ThinkCentre M93p
Ufak boyutlu bilgisayar isteyenlere özel: Lenovo ThinkCentre M93p
Gün içinde tanıttığı ThinkCentre M93z ve T440s isimli bilgisayar modelleriyle öne çıkan Lenovo, ayrıca ufak boyutlarıyla dikkat çeken ThinkCentre M93p modelini de duyurdu.
Kompakt gövde yapısı içerisinde Intel'in dördüncü jenerasyon Haswell Core i7 işlemcisini barındıran ThinkCentre M93p, işletim sistemi tarafında Windows 8 kullanıyor. 64GB SSD sürücüsü ile yüksek performans vaat eden model, standart VESA bağlantısı üzerinden istenilen her türlü noktaya montaj edilebiliyor. Lenovo tarafından şimdiye kadar üretilen enerji açısından en verimli ThinkCentre masaüstü bilgisayar modeli olarak gösterilen M93p, 34.5mm kalınlık değerine sahip.
Üzerinde halen birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılan DVD sürücüsü yer alan Lenovo ThinkCentre M93p, 720$'dan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.geeky-gadgets.com/lenovo-thinkcentre-m93p-mini-desktop-pc-unveiled-09-07-2013/ Yorum Yaz
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hacı.basat 5 yıl
FM2 soket, AMD'nin ürettiği son soket türü, son teknoloji büyük kasa AMD sistem topla, bir de küçük kasa FM2 soket itx anakarta sistem topla, ikisine de taktığın işlemci ve Ram aynı, FM2 soketlerin işlemcilerine APU diyoruz yani VGA içinde.
Kısaca küçücük kasaya Dev ATX kasanın Ram, işlemci ve Ekran kartı gücünü, BD-Yazıcı ve SSD'yi de beraber takarak aynı fiyata sığdırmış oluyoruz.
Dev kasanı poşete koyup taşıyamazsın yada uydu alıcı gibi TV'nin altına koyamazsın, farkı yaşayan bilir.
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allking 5 yıl
Dvd yi söküp yerine ssd baglama secenegi varsa iyi urun onun disinda dvd olmasa daha guzel olurdu. Bence makina guzel zaten fm2 dpket demisler o ne onu da anlamadim.
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Batuist 5 yıl
fiyatı böyle bir cihaz için yüksek olmuş...
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Power içinde, bildiğimiz mini-itx kasa, FM2 soket değilse bir işe yaramaz ve bu haberdeki de FM2 soket değil malesef.
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Psydia 5 yıl
Psu icinde mi yoksa disaridan power brick ile mi guc aliyor?
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abdulmusavvir 5 yıl
Yurtdışında Slim BD-Yazıcılar 39$, 16x BD Yazıcı var, DVD-sürücü satan anormaldir.
Ayrıca Mini-itx kasa toplamak isteyen herhangi bir markanın FM2 soket mini-itx anakartını alıp ona toplasa bu haberdeki sistemden katbekat güçlü ve ucuza toplayabilir, dilerse aradaki farka HDD yerine SSD takar.
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
dvd sürücüsüz olmaz
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balcis 5 yıl
"Üzerinde halen birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılan DVD sürücüsü yer alan.."
yok öyle bir şey.
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Srcn81 5 yıl
İşe yarar bu valla.
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FirstClass 5 yıl
Keşke mac mini tarzı güzel bir tasarım yapsalarmış. Bunu alacak adam muhtemelen masaüstünde kullanmayacak, media center olarak kullanacak. Ama bu sanayi işi tasarımı götürüp 5000 liralık dev led ekranın altına media center olarak koymak olur mu? En fazla server yapılır bundan. Server yapmak için bile sağa sola gizlemek lazım, görenler laf etmesin diye.
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darklight 5 yıl
Bu alet tam olarak hangi amaca hizmet edecek? 720$ (başlangıç fiyatıymış) verip de oyun oynayacak adamın PS4, film izleyenin bluray home theatre yerine bunu alması için sebep nedir? Amaç sadece küçük bilgisayar ise ultrabook yerine bunu almanın avantajı ne olur?
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