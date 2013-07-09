Ufak boyutlu bilgisayar isteyenlere özel: Lenovo ThinkCentre M93p

Gün içinde tanıttığı ThinkCentre M93z ve T440s isimli bilgisayar modelleriyle öne çıkan Lenovo, ayrıca ufak boyutlarıyla dikkat çeken ThinkCentre M93p modelini de duyurdu.

Kompakt gövde yapısı içerisinde Intel'in dördüncü jenerasyon Haswell Core i7 işlemcisini barındıran ThinkCentre M93p, işletim sistemi tarafında Windows 8 kullanıyor. 64GB SSD sürücüsü ile yüksek performans vaat eden model, standart VESA bağlantısı üzerinden istenilen her türlü noktaya montaj edilebiliyor. Lenovo tarafından şimdiye kadar üretilen enerji açısından en verimli ThinkCentre masaüstü bilgisayar modeli olarak gösterilen M93p, 34.5mm kalınlık değerine sahip.

Üzerinde halen birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılan DVD sürücüsü yer alan Lenovo ThinkCentre M93p, 720$'dan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.geeky-gadgets.com/lenovo-thinkcentre-m93p-mini-desktop-pc-unveiled-09-07-2013/