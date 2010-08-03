Ultra-Mobil PC üreticisi OQO, ModelO3 ile pazara geri dönüyor

Bir süre önce kepenk indiren mini-bilgisayar üreticisi OQO'nun Çin bölümü, yeni bir model üzerinde çalıştığını açıkladı. Firmanın Model03 isimli yeni ultra-taşınabilir bilgisayarı, tasarım özellikleri itibariyle OQO'nun kapanmadan önce sunduğu en güncel modellerden izler taşıyor. Intel Atom platformunu kullanan ve Windows 7 işletim sistemiyle sunulan Model03 için firmanın açıkladığı teknik özellik bilgileri şu şekilde,

1.2GHz - 2GHz (Atom Z550) arasında değişen Atom işlemci seçenekleri

4.8-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran

QWERTY klavye

128GB'a kadar SSD seçenekleri

2GB'a kadar RAM seçenekleri

Intel GMA 500 entegre grafik birimi

USB portu

HDMI portu

VGA veya Ethernet bağlantıları için bir adet genişleme formu

Bluetooth

Wi-Fi

Kablosuz internet erişimi için 3G desteğine de sahip olacağı belirtilen gerek tasarım gerekse de teknik özellikleriyle daha çok iş dünyasındaki profesyonelleri hedef aldığı ve Ekim ayında satışa sunulacağı belirtilirken, Çin pazarında 4700 dolar seviyesinde listelere girdiği belirtiliyor.