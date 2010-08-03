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Ultra-Mobil PC üreticisi OQO, ModelO3 ile pazara geri dönüyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ultra-Mobil PC üreticisi OQO, ModelO3 ile pazara geri dönüyor
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Bir süre önce kepenk indiren mini-bilgisayar üreticisi OQO'nun Çin bölümü, yeni bir model üzerinde çalıştığını açıkladı. Firmanın Model03 isimli yeni ultra-taşınabilir bilgisayarı, tasarım özellikleri itibariyle OQO'nun kapanmadan önce sunduğu en güncel modellerden izler taşıyor. Intel Atom platformunu kullanan ve Windows 7 işletim sistemiyle sunulan Model03 için firmanın açıkladığı teknik özellik bilgileri şu şekilde,

  • 1.2GHz - 2GHz (Atom Z550) arasında değişen Atom işlemci seçenekleri
  • 4.8-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran
  • QWERTY klavye
  • 128GB'a kadar SSD seçenekleri
  • 2GB'a kadar RAM seçenekleri
  • Intel GMA 500 entegre grafik birimi
  • USB portu
  • HDMI portu
  • VGA veya Ethernet bağlantıları için bir adet genişleme formu
  • Bluetooth
  • Wi-Fi

Kablosuz internet erişimi için 3G desteğine de sahip olacağı belirtilen gerek tasarım gerekse de teknik özellikleriyle daha çok iş dünyasındaki profesyonelleri hedef aldığı ve Ekim ayında satışa sunulacağı belirtilirken, Çin pazarında 4700 dolar seviyesinde listelere girdiği belirtiliyor.

Ultra-Mobil PC üreticisi OQO, ModelO3 ile pazara geri dönüyor
Tam Boyutta Gör

Ultra-Mobil PC üreticisi OQO, ModelO3 ile pazara geri dönüyor
Tam Boyutta Gör

Ultra-Mobil PC üreticisi OQO, ModelO3 ile pazara geri dönüyor
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lj94 9 yıl
oha netbook gibi hatta 1 gb ram + sı var:D
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OverClocK1ng 9 yıl
Herhalde kimse fiyatını okumadı veya dikkat etmedi ki

-oha netbook gibi

-havalı ve karizmatik duruyor falan demiş.

4700 USD arkadaşlar. Yorumlar hemen şu şekilde değişiyormuş:

-oha 10 tane notebook alınır gibi

-havası ve karizması batsın o fiyataysa




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...TALANCI... 9 yıl
valla gayet havalı ve karizmatik duruyor. ürünün bir albenisi var. ama çin işi bu! bilmiyorum artık...
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