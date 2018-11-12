Ultrabook'a hafıza dopingi | Samsung Fit Plus Nano USB Bellek inceleme

Samsung'un ultra ufak boyutlardaki USB flaş bellek serisi Samsung Fit Plus ailesinin 256GB depolama alanına sahip üyesi test masamızda. Dizüstü bilgisayarınız için ekstra depolama alanı sunuyor.

Yeni nesil ultra ince dizüstü bilgisayarlarda dahili depolama alanını arttırmak kimi zaman çok zor kimi zaman da imkansız oluyor. Nano boyutlarıyla harici depolama alanı takviyesi sunan ultra küçük USB Flaş bellekler bu konuda çözüm olabilirler.

Bu videoda Samsung'un ultra küçük boyutlu flaş depolama birimi Samsung Fit Plus 256GB USB 3.1 flaş sürücüyü inceliyoruz.