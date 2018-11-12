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Ultrabook'a hafıza dopingi | Samsung Fit Plus Nano USB Bellek inceleme

6 ay
12,3b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un ultra ufak boyutlardaki USB flaş bellek serisi Samsung Fit Plus ailesinin 256GB depolama alanına sahip üyesi test masamızda. Dizüstü bilgisayarınız için ekstra depolama alanı sunuyor.
Yeni nesil ultra ince dizüstü bilgisayarlarda dahili depolama alanını arttırmak kimi zaman çok zor kimi zaman da imkansız oluyor. Nano boyutlarıyla harici depolama alanı takviyesi sunan ultra küçük USB Flaş bellekler bu konuda çözüm olabilirler.
Bu videoda Samsung'un ultra küçük boyutlu flaş depolama birimi Samsung Fit Plus 256GB USB 3.1 flaş sürücüyü inceliyoruz. 

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SeKSandDoRT 6 ay en beğenilen dr20mouse

ikisinide almaz aynı paraya 480gb ssd takar keyfime bakarım
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hotmail_hotmail 6 ay
150 lira daha ekler sandisk extreme pro alırım. ssd hızında flaş olur. 80 mb hız için 500 tl verilmez...
hepsiburada.com/...
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Morphinz 6 ay
Bu cihazın 16-32gb'lık versiyonları çıkmalı 5 yıl yazma okuma garantisi ve düşük gecikme süreleri ile.
Sunucularda maalesef kullandığımız usb'ler 1 yılı geçmeden çöp oluyor.
İşletim sistemi için disk slotunu boş yere kullanmak üzücü bir durum.
m2 type mirrored pci diskler çok pahalı. 32gb'lık uygun fiyatlı bir versiyonu güzel olurdu.
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Hobar 6 ay
Özellikle çıkarılamayan dahili depolama birimi harici başka diski olamayan cihazlar riskli. Herhangi bir arıza sebebiyle cihaz çalışmazsa depolama birimini söküp veri kurtaramıyorsunuz. Bu tip çözümler sadece kapasite artırımı için değil güvenlik için de şart.
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kesbi 6 ay
Google'da bile çıkmıyor. Ne biçim model isimleri koyuyorlar yahu.
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interwap 6 ay
USB flash belleklerin kapasite ve hızlarına aldanmayın. Müzik, film izlerken tamamda çok fazla IOPS gereken durumlarda hüsran oluyor.
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fhrstw 6 ay
Villa fiyatına Usb bellek ama type c değilse ne önemi var bilemedim.
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BTopbas 6 ay
Macbook airlerde magsafe şarj portunun yanındaki usb girişe takarak kullanırsak boyutu itibariyle herhangi bir sorun teşkil eder mi? gereksiz bir şekilde sağ ve sola doğru yayılmış sanki. mesela yan yana olan usb portlardada yanındaki portu kullanılmaz hale getirebilir gibi bir boyutu var.
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Speed-Step 6 ay BTopbas
Merhaba,
Aşağıdaki gibi duruyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dr20mouse 6 ay
Flash bellek takıp usb girişini yalan edeceğime 256 GB hafıza kartı alır kart okuyucusunu meşgul ederim.
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SeKSandDoRT 6 ay dr20mouse

ikisinide almaz aynı paraya 480gb ssd takar keyfime bakarım
1 Yanıt Yanıtla +4
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Father Torque 6 ay dr20mouse
Kart okuyucusu hızı usb portu ayarındaysa mantıklı, öteki türlü yavaş 256gb'ta işlem yapmak hiç çekilmez.
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hgtucel 6 ay dr20mouse
Bu fiyata bu hizlarda sd kart var mı?
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