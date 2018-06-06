Uluslararası Yılın Motoru 2018 ödülünün sahibi belli oldu

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Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan “Uluslararası Yılın Motoru” ödülünün kazananı belli oldu. Ferrari 488, 488 Spider ve 488 Pista modellerine güç veren 3.9 litrelik çift turbo V8, Uluslararası Yılın Motoru ödülünü açık ara farkla kazanırken, aynı zamanda 3-4 litre ve performans kategorilerinde de ipi göğüsleyen taraf oldu.

Yılın en iyi motoru ödüllerinin 2018 ayağında Uluslararası Yılın Motoru ödülünü 486 puan toplayarak en yakın rakibine 288 puan fark atan Ferrari 3.9 litre çift turbo V8 oldu. Onu izleyen isim 198 puanla Porsche’nin 3 litre altı silindirli turbo motoru olurken, yine Ferrari’nin 6.5 litrelik V12 motoru 158 puanla üçüncü sırada yer aldı. Çevreci motorların temsilcilerinden Tesla’nın tamamen elektrikli motoru topladığı 149 puanla dördüncü sıraya yerleşirken, Volkswagen’in 999cc’lik üç silindirli turbo motoru beşincilikle yetindi.

1 litrenin altındaki motorlar arasındaki rekabet epey yüksekti. Ford’un EcoBoost motoru bu yıl birinciliği Volkswagen’in TSI motoruna bıraktı. Elektrikli motorlarda ise Tesla’nın elektrikli araçlarında kullandığı motor açık ara liderliğini bu yıl da sürdürdü.

İşte kategorisine göre yılın en iyi motorları:

Uluslararası Yılın Motoru

Ferrari 3.9 litre biturbo V8 (486 puan)

1 litrenin altındaki motorlar

Volkswagen 999cc üç silindir turbo (283 puan)

1 litre - 1.4 litre arası motorlar

PSA Peugeot Citroen 1.2 litre üç silindirli turbo (295 puan)

1.4 litre - 1.8 litre arası motorlar

BMW 1.5 litre üç silindirli benzin-elektrik hibrid (223 puan)

1.8 litre - 2.0 litre arası motorlar

Porsche 2.0 litre turbo (264 puan)

2.0 litre - 2.5 litre arası motorlar

Audi 2.5 litre beş silindirli turbo (470 puan)

2.5 litre - 3.0 litre arası motorlar

Porsche 3.0 litre altı silindir turbo (370 puan)

3.0 litre - 4.0 litre arası motorlar

Ferrari 3.9 litre biturbo V8 (560 puan)

4 litre ve üzeri motorlar

Ferrari 6.5 litre V12 (346 puan)

Elektrikli motorlar

Tesla (Model X, Model S, Model 3) (408 puan)

Yeşil motorlar

Tesla (Model X, Model S, Model 3) (241 puan)

Yeni motorlar

Ferrari 6.5 litre V12 (285 puan)

Performans motorları

Ferrari 3.9 litre biturbo V8 (476 puan) *Farklı kategorilerde rekabet eden tüm motorların listesine kaynaktaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.ukimediaevents.com/engineoftheyear/index.php