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Uluslararası Yılın Motoru 2018 ödülünün sahibi belli oldu

Uluslararası Yılın Motoru ödülünün kazananı açık ara farkla Ferrari 488, 488 Spider ve 488 Pista modellerinde kullanılan 3.9 litre biturbo V8 oldu. İşte kendi kategorisinde birinci olan tüm motorlar:
11 ay
4,8b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uluslararası Yılın Motoru 2018 ödülünün sahibi belli oldu
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Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan “Uluslararası Yılın Motoru” ödülünün kazananı belli oldu. Ferrari 488, 488 Spider ve 488 Pista modellerine güç veren 3.9 litrelik çift turbo V8, Uluslararası Yılın Motoru ödülünü açık ara farkla kazanırken, aynı zamanda 3-4 litre ve performans kategorilerinde de ipi göğüsleyen taraf oldu.

Yılın en iyi motoru ödüllerinin 2018 ayağında Uluslararası Yılın Motoru ödülünü 486 puan toplayarak en yakın rakibine 288 puan fark atan Ferrari 3.9 litre çift turbo V8 oldu. Onu izleyen isim 198 puanla Porsche’nin 3 litre altı silindirli turbo motoru olurken, yine Ferrari’nin 6.5 litrelik V12 motoru 158 puanla üçüncü sırada yer aldı. Çevreci motorların temsilcilerinden Tesla’nın tamamen elektrikli motoru topladığı 149 puanla dördüncü sıraya yerleşirken, Volkswagen’in 999cc’lik üç silindirli turbo motoru beşincilikle yetindi.

1 litrenin altındaki motorlar arasındaki rekabet epey yüksekti. Ford’un EcoBoost motoru bu yıl birinciliği Volkswagen’in TSI motoruna bıraktı. Elektrikli motorlarda ise Tesla’nın elektrikli araçlarında kullandığı motor açık ara liderliğini bu yıl da sürdürdü.

İşte kategorisine göre yılın en iyi motorları:

Uluslararası Yılın Motoru

  • Ferrari 3.9 litre biturbo V8 (486 puan)

1 litrenin altındaki motorlar

  • Volkswagen 999cc üç silindir turbo (283 puan)

1 litre - 1.4 litre arası motorlar

  • PSA Peugeot Citroen 1.2 litre üç silindirli turbo (295 puan)

1.4 litre - 1.8 litre arası motorlar

  • BMW 1.5 litre üç silindirli benzin-elektrik hibrid (223 puan)

1.8 litre - 2.0 litre arası motorlar

  • Porsche 2.0 litre turbo (264 puan)

2.0 litre - 2.5 litre arası motorlar

  • Audi 2.5 litre beş silindirli turbo (470 puan)

2.5 litre - 3.0 litre arası motorlar

  • Porsche 3.0 litre altı silindir turbo (370 puan)

3.0 litre - 4.0 litre arası motorlar

  • Ferrari 3.9 litre biturbo V8 (560 puan)

4 litre ve üzeri motorlar

  • Ferrari 6.5 litre V12 (346 puan)

Elektrikli motorlar

  • Tesla (Model X, Model S, Model 3) (408 puan)

Yeşil motorlar

  • Tesla (Model X, Model S, Model 3) (241 puan)

Yeni motorlar

  • Ferrari 6.5 litre V12 (285 puan)

Performans motorları

  • Ferrari 3.9 litre biturbo V8 (476 puan)
*Farklı kategorilerde rekabet eden tüm motorların listesine kaynaktaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.ukimediaevents.com/engineoftheyear/index.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NecronLord 11 ay en beğenilen
1.2 psa motoru 4 yıldır üst üste 1-1.4 liginde yılın motoru oluyor.Gücü,torku,yakıt tüketimi vede sessizliğiyle rakip olacak bir motor yok henüz piyasada.
1.2 psa motoru 4 yıldır üst üste 1-1.4 liginde yılın motoru oluyor.Gücü,torku,yakıt tüketimi vede sessizliğiyle rakip olacak bir motor yok henüz piyasada.
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Slaved by makarna 11 ay
Toyota nerde, honda nerde! Bence doğru deyil
1 Yanıt Yanıtla +10
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asig 11 ay
dizel yokmu :D 1.5 dci sen efsanesin gerisi hikaye
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1 Avatar
Ulfast 11 ay
Haber yanlış. Uluslararası yılın motoru budur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ssbrutality 11 ay
Madem Ferrari yılın motorunu yapabiliyorda Garibim Sebastian Vettel her defasında niye mercedes motoruna mağlup oluyor.Adam 3 yarışın birinde motoru eline alıyor.
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krkmz1666 11 ay
Ciğerli motorlar nerede

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lapatid 11 ay
merso yok mu hiç
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Father Torque 11 ay
PSA 1.2 motoru, VW'nin 1.4 turbosuna fark atmış, hem de 3 farklı modeline birden ki bunlardan biri de hibrit
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kkvan 11 ay
Olur mu canım! Ferrari, pilli Teslayı kıskanıyordu geçenlerde
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ZETEC SE 11 ay
Ecoboost tahttan inmiş.
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K_Spartakus 11 ay

ZETEC SE
Ecoboost tahttan inmiş.

Merak etme kolay kolay tahttan inmez çünkü Ford yaptığıyla ayakta duran bir marka ve her yaptığı kendi sınıfının en iyisi seçiliyor, özellikle de yol tutuşu, motor ve tasarım ( kalıp dizaynı vsvs) da en iyisidir. Ford, VW gibi emisyon skandalına imza atıp bu imajı düzeltmek için tonla para harcamıyor ki sekiz yıl önceki global krizi GM gibi sancılı geçirmedi. Elindeki volvo jaguar gibi öncesinde zarar edip kar eden markalara çevirip değerini arttırıp sattı ve krizi rahat atlattı.

Unutmadan Ford dünyanın en iyi kalıp teknolojisine sahip bir marka ki yaptığı tasarımlar hep keskin hatlara sahip. Bir çok marka Ford tan bu konuda destek almıştır yani transfer gerçekleştirmiştir.

VW nin Ford tan öğreneceği çok şey var. Önemli olan satış rekorları kırmak değildir. Ne kadar çok üretim o kadar çok üretim hatasıdır(Ford da yapıyor).
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Slaved by makarna 11 ay
Toyota nerde, honda nerde! Bence doğru deyil
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EmreGLC 11 ay Slaved by makarna
Japonlar motor konusunda 20-30 yıl geride kaldı.
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NecronLord 11 ay en beğenilen
1.2 psa motoru 4 yıldır üst üste 1-1.4 liginde yılın motoru oluyor.Gücü,torku,yakıt tüketimi vede sessizliğiyle rakip olacak bir motor yok henüz piyasada.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Halilowich 11 ay NecronLord
1.2 110bg turbo olanını kullanan biri olarak çok memnunum. Tam otomatik şanzıman ile beraber 6,2 litre ile geziyorum şehir içinde.
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SHIHAD 11 ay
Biz bu listeyi tanimiyoruz. 1.5 Dci nasil olmaz

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