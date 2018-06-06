Uluslararası Yılın Motoru 2018 ödülünün sahibi belli oldu

Yılın en iyi motoru ödüllerinin 2018 ayağında Uluslararası Yılın Motoru ödülünü 486 puan toplayarak en yakın rakibine 288 puan fark atan Ferrari 3.9 litre çift turbo V8 oldu. Onu izleyen isim 198 puanla Porsche’nin 3 litre altı silindirli turbo motoru olurken, yine Ferrari’nin 6.5 litrelik V12 motoru 158 puanla üçüncü sırada yer aldı. Çevreci motorların temsilcilerinden Tesla’nın tamamen elektrikli motoru topladığı 149 puanla dördüncü sıraya yerleşirken, Volkswagen’in 999cc’lik üç silindirli turbo motoru beşincilikle yetindi.
1 litrenin altındaki motorlar arasındaki rekabet epey yüksekti. Ford’un EcoBoost motoru bu yıl birinciliği Volkswagen’in TSI motoruna bıraktı. Elektrikli motorlarda ise Tesla’nın elektrikli araçlarında kullandığı motor açık ara liderliğini bu yıl da sürdürdü.
İşte kategorisine göre yılın en iyi motorları:
Uluslararası Yılın Motoru
- Ferrari 3.9 litre biturbo V8 (486 puan)
1 litrenin altındaki motorlar
- Volkswagen 999cc üç silindir turbo (283 puan)
1 litre - 1.4 litre arası motorlar
- PSA Peugeot Citroen 1.2 litre üç silindirli turbo (295 puan)
1.4 litre - 1.8 litre arası motorlar
- BMW 1.5 litre üç silindirli benzin-elektrik hibrid (223 puan)
1.8 litre - 2.0 litre arası motorlar
- Porsche 2.0 litre turbo (264 puan)
2.0 litre - 2.5 litre arası motorlar
- Audi 2.5 litre beş silindirli turbo (470 puan)
2.5 litre - 3.0 litre arası motorlar
- Porsche 3.0 litre altı silindir turbo (370 puan)
3.0 litre - 4.0 litre arası motorlar
- Ferrari 3.9 litre biturbo V8 (560 puan)
4 litre ve üzeri motorlar
- Ferrari 6.5 litre V12 (346 puan)
Elektrikli motorlar
- Tesla (Model X, Model S, Model 3) (408 puan)
Yeşil motorlar
- Tesla (Model X, Model S, Model 3) (241 puan)
Yeni motorlar
- Ferrari 6.5 litre V12 (285 puan)
Performans motorları
- Ferrari 3.9 litre biturbo V8 (476 puan)
https://www.ukimediaevents.com/engineoftheyear/index.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Merak etme kolay kolay tahttan inmez çünkü Ford yaptığıyla ayakta duran bir marka ve her yaptığı kendi sınıfının en iyisi seçiliyor, özellikle de yol tutuşu, motor ve tasarım ( kalıp dizaynı vsvs) da en iyisidir. Ford, VW gibi emisyon skandalına imza atıp bu imajı düzeltmek için tonla para harcamıyor ki sekiz yıl önceki global krizi GM gibi sancılı geçirmedi. Elindeki volvo jaguar gibi öncesinde zarar edip kar eden markalara çevirip değerini arttırıp sattı ve krizi rahat atlattı.
Unutmadan Ford dünyanın en iyi kalıp teknolojisine sahip bir marka ki yaptığı tasarımlar hep keskin hatlara sahip. Bir çok marka Ford tan bu konuda destek almıştır yani transfer gerçekleştirmiştir.
VW nin Ford tan öğreneceği çok şey var. Önemli olan satış rekorları kırmak değildir. Ne kadar çok üretim o kadar çok üretim hatasıdır(Ford da yapıyor).
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