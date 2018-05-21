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UniKasko ile kasko lüks değil ihtiyaç

UniKasko ile kasko yaptırmak lüks değil ihtiyaç. Unikasko ile istediğiniz zaman başlatıp durduracağınız ve kullandıkça ödeyeceğiniz kasko aboneliğine sahip olabilirsiniz.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
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UniKasko ile kasko lüks değil ihtiyaç
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"Bana lükslerimi verin, ihtiyaçlarım olmadan da yaşarım.’’ Oscar Wilde bu cümleyi söylerken hangi lükslerden ve ihtiyaçlardan bahsediyordu bilemiyoruz. Ancak şurası kuşku götürmez bir gerçek ki, ister tarihe iz bırakmış bir yazar olsun ister sıradan bir insan, herkesin yeri geldiğinde ihtiyaçlarının önüne koyduğu lüksleri olabiliyor.

Lüks deyince aklınıza hemen şımarık ve kendini bilmez Yeşilçam sosyetikleri, ‘‘Senin maaşın benim oje parama yetmez’’ diyerek fakir ama gururlu esas oğlanı ezen zengin fabrikatör kızları ve onların lüks anlayışı gelmesin.

Lüks, kimi için bayıldığı restorandan bir öğün favorisi olan yemeği yemek, kimi için sevdiği tasarımcının bir mendil de olsa kıyafetine sahip olmak, kimi için piyasaya çıkmasını dört gözle beklediği son model cep telefonuna kavuşmak, kimi için de ihtiyaçlarını erteleyerek yaptığı birikimlerle hayallerini kurduğu arabayı satın almak anlamına geliyor.

Özellikle araba sahibi olmak birçok kişiye göre ihtiyaç birçok kişiye göre de lüks olarak görülebiliyor. Konu kaskoya geldiğinde ise özellikle geleneksel kasko anlayışını bilen ve tecrübe edenlerde kaşlardan biri şüpheyle havaya kalkıyor ve size ‘‘Kasko lükstür! Kaskoya gerek yok, arabanı dikkatli kullan yeter!’’ diyor.

Gerçek lüks kasko değil: Kaskosuz araç kullanmak!

Siz ne kadar dikkatli bir sürücü olursanız olun, özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız kaotik bir trafik, ne yapacağı belli olmaz sürücüler ve şehrin kötü sürprizleri sizi bekliyor. Bir sabah uyandığınızda sevgili arabanızda bulacağınız faili meçhul kaporta çökmesi, işe giderken tamponda hissedilen acemi şoför darbesi, park yerinde paramparça olmuş ön cam vakası... Korku filmi senaryosunu aratmayan bu hikâyeler hemen her an karşılaşabileceğiniz olumsuzluklardan sadece birkaçı.

Tabi bir de sizi her köşede bekleyen kazalar… Kazalardan sonra uzun süre ödenmesi beklenen hasar bedelleri, bir türlü çıkmayan, çıkamayan raporlar, arabasız geçirilen günler, bozulan moraller, toplu taşımada yıpranan sinirler…

Tüm bu zorlu süreçleri yaşarken, ‘‘Kasko yaptırsaydın bunlar olmazdı’’ diyen, kasko hesaplama işine soyunup ortaya çıkan kasko fiyatları ile dudak uçuklatan geleneksel kaskoları, ‘‘Kasko lükstür’’ diyerek sizi bu karanlığa mahkûm eden ve kazadan hemen sonra her ne hikmetse sırra kadem basan tecrübeli aile büyüklerini de unutmamak gerek.

Şimdi aklınızdan tüm bu kötü görüntüleri ve korku filmi senaryolarını silin, yepyeni bir kasko anlayışı için https://www.unicosigorta.com.tr/unikasko adresine gelin.

Yeni nesil kasko UniKasko ile geleneksel kasko anlayışını bir kenara bırakıp istediğiniz zaman başlatıp, istediğiniz zaman durduracağınız, kullandıkça ödeyeceğiniz kaskonuza abone olabilirsiniz. UniKasko’da cep telefonunuza indireceğiniz mobil uygulama ile poliçenizle ilgili tüm detaylara tek tıkla ulaşıp, hasar hizmetlerine erişebilirsiniz.

UniKasko ile çarpma, çarpışma, hırsızlık, yanma, devrilme, kötü niyetli hareketler, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ, terör, sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışı zararlar, yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar, aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar gibi genişletilmiş ana teminatlara sahip olursunuz.

Ayrıca isterseniz, mini onarım hizmetleri, genişletilmiş cam, kilit bedeli, koltuk ferdi kaza, hukuksal koruma, ihtiyari mali mesuliyet, asistans hizmetleri, kemirgen hasarları, yeni değer koruma, anahtarla çalınma, manevi tazminat, serbest servis seçimi, hasarsızlık koruma, ikame araç gibi ek ve opsiyonel teminatları tek bir tıkla kaskonuza ekleyebilirsiniz.

UniKasko şimdi ilk 3 ay sadece 9.90TL!

Siz de hemen UniKasko web sitesini ziyaret edin. Kasko sorgulama hizmeti ile birkaç dakika içinde kasko bedelinizi hesaplayın. Aracınızın ve kendinizin lüksü değil temel ihtiyacı olan kasko hizmetini yaşamaya başlayın.


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tufanumur12 1 yıl
bende yaşadım aynı durumu bu yüzden başta kendilerinden soğuttular
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OverClocK1ng 1 yıl
Ne reklam yaptınız beee. İşin tuhafı adamları arıyorsun. Benim aracım sizin listede yok diyorsun. Biz sizi arayacağız diyorlar. Gidiş o gidiş. Ne arayan var ne soran...
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