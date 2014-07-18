United Eleven, 4 büyükleri de bünyesine dahil ediyor





Nexon tarafından geliştirilen tarayıcı tabanlı menajerlik oyunu United Eleven, liglerimizde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarını da bünyesine dahil ederek kapsama alanını genişletti.





Türkiye'deki futbol sevgisini gözden kaçırmayan United Eleven, lisansını aldığı yeni takımlarla daha çok Türk katılımcıyı oyununa kazandırmayı hedefliyor. Oyunda 50 bini aşkın lisanslı oyuncu mevcut.





United Eleven, oyuncuların FIFPro resmi lisanslı ve Bundesliga global IP haklarına mahsus 50 bini aşkın futbolcu arasından kendi takımlarını kurmalarına imkân tanıyor. Oyuncular takımlarını kurarak, transferler yaparak, istatistikleri geliştirerek ve futbolcularını çalıştırarak tam bir futbol menajerliği deneyimi yaşayabiliyor.





Oyunda pek çok farklı turnuva ve Şampiyonlar Ligi benzeri üst ligler ile takımınızı zirveye taşımanın mücadelesini veriyorsunuz. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

http://united11.nexoneu.com/tr/