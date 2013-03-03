Üretilmiş en gelişmiş farelerden birisi, "EGO! Smartmouse"

Teknoloji dokunmatik erişim sistemleri doğrultusunda gelişiyor olsa da, halen çok fazla sayıda kişi klasik olarak fare kullanmaya devam etmektedir. Yıllar içerisinde çok fazla gelişim gösteremeyen fare teknolojisi, EGO! Smartmouse ile limitlerini zorluyor.

Kickstarter üzerinde Laura Saplens tarafından başlatılmış bir proje olan EGO! Smartmouse, adından da anlaşıldığı üzere tam bir akıllı fare teknolojisi. Üzerinde Linux OS tabanlı 400Mhz ARM9 mikro kontrolcü barındıran fare, normal farelerde görmeye alışık olmadığımız, ivmeölçer, jiroskop ve pusula ile üst seviye bilgisayar kontrolü sağlayabiliyor. Bilgisayarlar ile Bluetooth üzerinden işletişim kurabilen EGO! Smartmouse, dahili VGA kamerası ile ekranda çıkan QR kodunu tanıyarak bilgisayar ile tam olarak bağlantıya geçebiliyor ve üst kısmında yer alan kaydırma işlemleri için dokunmatik bir yüzey yanında, LED ışığı sayesinde kullanıcıyı bazı konular hakkında bilgilendirebiliyor.

Oldukça dolu teknik özelliklere sahip olan fare, dahili olarak gelen 2GB/4GB depolama alanı ile farklı bilgisayarlar arasında dosya aktarımı sağlayabilirken, dahili Lityum-polimer bataryası Micro-USB üzerinde şarj edilebiliyor ve hareket sensörleri sayesinde kablosuz olarak üç boyutlu olarak havada kullanılabiliyor. Bilgisayarlara yüklenen yazılımı sayesinde en çok girilen sitelerin hızlıca kullanılmasına imkan tanıyan EGO! Smartmouse, titreşim motoru sayesinde herhangi bir bildirimi direkt olarak kullanıcıya hissettirebiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 30,000$'lık hedefin 30 gün kalan 142 bağış ile 16,700$'lık kısmını toplayan EGO! Smartmouse, site üzerinden yapılacak 105$ bağış ile haziran ayında elde edilebiliyor. Ayrıca hazırlanmış tanıtımı videolarını aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/laurasapiens/ego-smartmouse-a-revolutionary-interaction-device





http://www.kickstarter.com/projects/laurasapiens/ego-smartmouse-a-revolutionary-interaction-device