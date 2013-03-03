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Üretilmiş en gelişmiş farelerden birisi, "EGO! Smartmouse"

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üretilmiş en gelişmiş farelerden birisi,
Teknoloji dokunmatik erişim sistemleri doğrultusunda gelişiyor olsa da, halen çok fazla sayıda kişi klasik olarak fare kullanmaya devam etmektedir. Yıllar içerisinde çok fazla gelişim gösteremeyen fare teknolojisi, EGO! Smartmouse ile limitlerini zorluyor.
Kickstarter üzerinde Laura Saplens tarafından başlatılmış bir proje olan EGO! Smartmouse, adından da anlaşıldığı üzere tam bir akıllı fare teknolojisi. Üzerinde Linux OS tabanlı 400Mhz ARM9 mikro kontrolcü barındıran fare, normal farelerde görmeye alışık olmadığımız, ivmeölçer, jiroskop ve pusula ile üst seviye bilgisayar kontrolü sağlayabiliyor. Bilgisayarlar ile Bluetooth üzerinden işletişim kurabilen EGO! Smartmouse, dahili VGA kamerası ile ekranda çıkan QR kodunu tanıyarak bilgisayar ile tam olarak bağlantıya geçebiliyor ve üst kısmında yer alan kaydırma işlemleri için dokunmatik bir yüzey yanında, LED ışığı sayesinde kullanıcıyı bazı konular hakkında bilgilendirebiliyor.
 
Üretilmiş en gelişmiş farelerden birisi,
Üretilmiş en gelişmiş farelerden birisi,
Üretilmiş en gelişmiş farelerden birisi,
Oldukça dolu teknik özelliklere sahip olan fare, dahili olarak gelen 2GB/4GB depolama alanı ile farklı bilgisayarlar arasında dosya aktarımı sağlayabilirken, dahili Lityum-polimer bataryası Micro-USB üzerinde şarj edilebiliyor ve hareket sensörleri sayesinde kablosuz olarak üç boyutlu olarak havada kullanılabiliyor. Bilgisayarlara yüklenen yazılımı sayesinde en çok girilen sitelerin hızlıca kullanılmasına imkan tanıyan EGO! Smartmouse, titreşim motoru sayesinde herhangi bir bildirimi direkt olarak kullanıcıya hissettirebiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 30,000$'lık hedefin 30 gün kalan 142 bağış ile 16,700$'lık kısmını toplayan EGO! Smartmouse, site üzerinden yapılacak 105$ bağış ile haziran ayında elde edilebiliyor. Ayrıca hazırlanmış tanıtımı videolarını aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz. 
http://www.kickstarter.com/projects/laurasapiens/ego-smartmouse-a-revolutionary-interaction-device


http://www.kickstarter.com/projects/laurasapiens/ego-smartmouse-a-revolutionary-interaction-device Yorum Yaz
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ayyan 6 yıl en beğenilen
çok güzel özellikleri var da tasarımını yaparken hacı şakir sabunlarından mı ilham almışlar napmışlar
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MrKemal17 6 yıl
Batarya hakkında bilgi vermemişler, iyi olursa alınabilir.
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jolawe 6 yıl
sabuna benziyo
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Quiet Riot 6 yıl
Benden önce yorum atan herkes Logitech çalışanı.
Aletin annesinden girmişiniz hala çıkmamışınız hiç videoyu izlemesem banyo sabunu sanıcam.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
görünüşü berbat bence
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3D'ne BANDIM 6 yıl
Berbat ötesi bence.
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ergin88 6 yıl
İlk videoda 1.06 ya dikkat. Herif uçakla oynarken yanındaki kafasına vuruyor. :D
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londoner23 6 yıl
fena değil aslında...
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umutaltdag 6 yıl
yakında canlınacak gibi bir korkum var :I
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dockhanger 6 yıl
o atölyedemı üretmişler bunu
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vitor reis 6 yıl
bir magic mouse olmadığı konusunda oldukça ısrarlıyım
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Rajeesh 6 yıl
ulan mouse da usb bellek olsa nolcak olmasa nolucak. 10 lira bile değil artık flash disk dediğin şey. bilgisayara da direkt taktığın gibi çalışıyor.
mouse için driver kur şey et ohoo onla uğraşana kadar
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ayyan 6 yıl en beğenilen
çok güzel özellikleri var da tasarımını yaparken hacı şakir sabunlarından mı ilham almışlar napmışlar
1 Yanıt Yanıtla +4
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Krone 6 yıl ayyan
ayyan

çok güzel özellikleri var da tasarımını yaparken hacı şakir sabunlarından mı ilham almışlar napmışlar


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ehuirem 6 yıl
Xbox 360'daki gibi eli algılayan bir sistem olmadıkça -o sistem de dediğim gibi teknolojinin henüz o seviyeye gelmemesinden dolayı düzgün çalışmıyor- kolunu masaya koymak varken kimse fareyi havada tutmak istemez. Bunlar geçiş süreci tabi bunlar da olmalı.
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