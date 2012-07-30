Uygulama Haber 15. Bölüm ile Karşınızda

Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz progamımızın 15. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.

İşte bu haftanın konuları ve linkleri



Mutant Road Kill (Android - iOS)

Garfield's Defence (Anroid)

Recce London (iOS)

Toy Defender (Android)

Tiny Wings 2.0 (iOS)

Major Mayhem (Android - iOS)

London 2012 (Android - iOS)

Smart Tools (Android)

Vyclone (iOS)

Osmos HD (Android - iOS)

Jet Car Stunts (Android - iOS)

Call of Snakes (iOS)

Sprinkle Junior (Android - iOS)

