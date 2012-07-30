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Uygulama Haber 15. Bölüm ile Karşınızda

7 yıl
54,3b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz progamımızın 15. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.
İşte bu haftanın konuları ve linkleri

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Vay be 7 yıl en beğenilen
Gün abi bana çok samimi geliyor.
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Leonelle 7 yıl
Tesekkurler sayenizde yeni uygulamalar indirdim, ellerinize saglik
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samilton 7 yıl
Mutant Road Kill kuramadım sürüm yetersiz miş. -.-
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kaskas123 7 yıl
çok güzel. önceki bölümleride izledim ve telefona 30-40 tane uygulama indirdim. böyle bir şey de pc'ler için yapsanız daha iyi olur.(örneğin mac ve windows için uygulamalar) ayda 1 olur haftada 1 olur daha yararlı olur. sonuçta herkeste iso veya android olmayabilir ama hemen hemen herkes mac os x ve windows kullanıyor.
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matmuhendisi 7 yıl
şu london haritasını istanbula yapsalar ...
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Barthemana 7 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34
şu london haritasını istanbula yapsalar ...

Uuu 10 numara olur valla.
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SyntaxError 7 yıl
Yararlanalim...
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ceycey11 7 yıl
güzel teşekkürler
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brksnr 7 yıl
WP resimi var ama nedense hiç WP uygulaması yok haberlerde :D :D
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Prequel 7 yıl
NavyCat
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Gün geçtikçe doluyor

Hocam bir Jailbreak yapıver de klasörlere sınırsız uygulama atma ve klasör içine klasör koyma tweakini kullan, o ne öyle.
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Versioons_TR 7 yıl
Dead Trigger die bir oyun var onu incelerseniz telefon testlerinde bile kullanıcaksınız bnce FPS tarzı zombili bir oyun bu aralar bedavaydı sanıyorum ücretli hali 1-2 dolar civarı :)
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C♯ 7 yıl
Osmos HD yi atladınız?
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ibrahimtapu 7 yıl
orda tecrüben konuştu senin (efendim gün bey beyefendiyi geçmişte ) onunda zoruna gitmiş videodan soğudum gün bey gülüp geçiyo değişik.
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