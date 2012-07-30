Uygulama Haber 15. Bölüm ile Karşınızda

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz progamımızın 15. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.
İşte bu haftanın konuları ve linkleri
- Mutant Road Kill (Android - iOS)
- Garfield's Defence (Anroid)
- Recce London (iOS)
- Toy Defender (Android)
- Tiny Wings 2.0 (iOS)
- Major Mayhem (Android - iOS)
- London 2012 (Android - iOS)
- Smart Tools (Android)
- Vyclone (iOS)
- Osmos HD (Android - iOS)
- Jet Car Stunts (Android - iOS)
- Call of Snakes (iOS)
- Sprinkle Junior (Android - iOS)
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Uuu 10 numara olur valla.
Hocam bir Jailbreak yapıver de klasörlere sınırsız uygulama atma ve klasör içine klasör koyma tweakini kullan, o ne öyle.