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Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 1. bölüm

6 yıl
20,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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37 bölümdür devam ettiğimiz Uygulama Haber programımızda yaptığımız format değişiakliğiyle birlikte bundan sonra Android ve iOS için hazırlanan oyun ve uygulamaları iki farklı bölümde yayınlama kararı aldık. Bu karar doğrultusunda Android işletim sistemi için hazırlanan oyun ve uygulamaları tanıtacağımız videomuzun ilk bölümü birbirinden farklı oyun ve uygulama ile sizleri bekliyor.

  1. Paper Race 3D  Android
  2. UP Türkce Market Android
  3. FingerArmy 1942 Android
  4. Rescue Roby Android
  5. Cracking Sands Android
  6. SPB TV 3.0 Android
  7. Pilot Brothers Android
  8. Ntv Hava Android Telefon - Android Tablet
  9. Rise of the Blobs Android

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ST4LK3R 6 yıl en beğenilen
serkanhiziroglu
güzel olmuş teşekkürler.. Edit: Kabul etmek lazım IOS portları olmasa Android oyunlarından bir cacık olmaz.

Jobs'ta öyle demişti... Öldü...
serkanhiziroglugüzel olmuş teşekkürler.. Edit: Kabul etmek lazım IOS portları olmasa Android oyunlarından bir cacık olmaz.
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1 Yanıt Yanıtla +15
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carter 5 yıl
Teşekkürler. Güzel uygulamalar mevcut.
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cityliner 5 yıl
vay be 1 sene geçmiş hort
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DH Misafiri 6 yıl
Bence oyunları tanıtırken münasip bir yere oyunların,hangi grafik kartını,ram miktarını,işlemci saat hızını veya direk kendisini GEREKTİRDİĞİNİ yazarsanız hem insanlara yardımcı olursunuz hem de programın kalitesi artar.Geçende gelmiş arkadaş galaxy ace ye vice city atalım mı ? diyor :D...Benim düşüncem böyle...Sizce çok mu basit düşünüyorum.?
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Blur 6 yıl
3 uygulama dikkatimi çekti hemen indirdim, tesekkurler ;)
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hulugur 6 yıl
arkadaşlar merhaba ALLAH hepinizden razıolsun öncelikle bunu belirtmeliyim bu hizmetleriniz için. benim derdim ise şu 1 hafta odu onex+ alalı ma igo kurulumu nasıl yapıcam bi yardımcı olursanız sevinirim ben igo dosyasını attım cihaza ama gvenlik nedeni ile cihaz izin vermiyor diye bi uyarı ldım bi yardımcı olursanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim
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Burak1916 6 yıl
pılot brothers iyi diğerleri birşeye benzemez
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ahmtjklv 6 yıl
usta samsung ace kullanıcısıyım ama çoğu oyunları oynayamıyorum uygulamayı indiriyorum ama oyun bozuk çıkıyor ya da kutucuklar çıkıyor bazende oyuna girince oyundan atıyor bunun sebebleri nelerdir _? teşekürler[DHTUBE=]
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TrMhMt 6 yıl
Rise of the Blobs oyunu guzel eglenceli gorunuyor deniyorum hemen. Bu arada mavi meyveler blueberry olabilir.
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cegaba 6 yıl
joe danger oyunu ne zamandır bakıyorum google play store da gözükmüyor bu oyun çıkmadımı ne oldu bu konuya bir açıklık getirirseniz sevinirim
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lyridder 6 yıl
Paper Race 3D çok eğlenceliymiş.
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08RgZDam 6 yıl
Yeni format daha mantıklı ve akılcı olmuş ancak Android uygulamaları tanıttığınız bölümde önünüzde Apple ürünler olması manidar olmuş.
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CroxLine 6 yıl
memintolarda tombikosmus
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Killabyte 6 yıl
meme.avi olmuş la
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