Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 1. bölüm

37 bölümdür devam ettiğimiz Uygulama Haber programımızda yaptığımız format değişiakliğiyle birlikte bundan sonra Android ve iOS için hazırlanan oyun ve uygulamaları iki farklı bölümde yayınlama kararı aldık. Bu karar doğrultusunda Android işletim sistemi için hazırlanan oyun ve uygulamaları tanıtacağımız videomuzun ilk bölümü birbirinden farklı oyun ve uygulama ile sizleri bekliyor.





Paper Race 3D Android UP Türkce Market Android FingerArmy 1942 Android Rescue Roby Android Cracking Sands Android SPB TV 3.0 Android Pilot Brothers Android Ntv Hava Android Telefon - Android Tablet

Rise of the Blobs Android