Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 2. bölüm

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Uygulama Haber serisi altında sizler için derlediğimiz Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları programı yine birbirnden farklı oyun ve uygulamalarla karşınızda.
- Guns 4 Hire
- Beat The Beasts
- Aralon HD
- RMD+
- Zombie Road Trip
- Floating Stickies
- Digital Timer
- Mission of Crisis
- Multi-Lens Camera
- Pulse News
- Bridge Constructor
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türk yapımı oyun yeni yayınlandı destek bekliyoruz
Arkadaşlar konsol derken 20 yıl önceki konsollardan bahsediyorlar galiba :D gerçi o zaman ki Playstation oyunları bile bu oyunlardan iyidir. :)
PC dediğin cihaz Vodafone'un en son tableti ve klavye dock birimi...
Saygılar
Saygıdan ödün vermeyen üst yönetici