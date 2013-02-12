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Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 2. bölüm

6 yıl
12,9b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Uygulama Haber serisi altında sizler için derlediğimiz Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları programı yine birbirnden farklı oyun ve uygulamalarla karşınızda.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
play.google.com/...
türk yapımı oyun yeni yayınlandı destek bekliyoruz
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MeKaPinhan 5 yıl
Beyler güzel oyun ve uygulama önerir misiniz
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blizzard3 6 yıl
Aralon hd oyununu indirdim grafikler vasatinda otesinde hic olmamis onun yerine gidin soulcraft oynayin 10 kat daha iyi
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carter 5 yıl
Güzel uygulamalar mevcut, teşekkürler.
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blizzard3 6 yıl
Uncharted ve kill zone oyununu konsolda oynadillarinda bu konsol kalitesi muhabbetini 5 sene daha edemezler herhalde
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mecburiyetten 6 yıl
french press
kıytırık mobil, 13-15 yaş kitlesine hitap eden oyunları konsol oyunlarıyla kıyaslamayın bir zahmet

Arkadaşlar konsol derken 20 yıl önceki konsollardan bahsediyorlar galiba :D gerçi o zaman ki Playstation oyunları bile bu oyunlardan iyidir. :)
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drzeke 6 yıl
o değilde video bende açılmadı neden acaba ?
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LesEnfantsTerribles 6 yıl
Gl4dius
android uygulamaları diyorsunuz birinizde diz üstü bilgisayar var birinizde ipad var

PC dediğin cihaz Vodafone'un en son tableti ve klavye dock birimi...
Saygılar
1 Yanıt Yanıtla +2
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arifakinti 5 yıl LesEnfantsTerribles
LesEnfantsTerribles
Gl4dius
android uygulamaları diyorsunuz birinizde diz üstü bilgisayar var birinizde ipad var

PC dediğin cihaz Vodafone'un en son tableti ve klavye dock birimi...
Saygılar

Saygıdan ödün vermeyen üst yönetici
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Gl4dius 6 yıl
android uygulamaları diyorsunuz birinizde diz üstü bilgisayar var birinizde ipad var
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ishak_koc 6 yıl
TAKİP
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french press 6 yıl
kıytırık mobil, 13-15 yaş kitlesine hitap eden oyunları konsol oyunlarıyla kıyaslamayın bir zahmet
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Kemal K. 6 yıl
İlk gösterdiğiniz ve Bridge guzelmis indirdim
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Yusac 6 yıl
Aralon HD yi çok merak ettim açıkcası. Çok sağolun siz önermeseniz gözümden kaçıyo güzel oyunlar.
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