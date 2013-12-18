Uygulama ve oyun indirimlerini yakından takip etmek isteyenler özel yeni Mac uygulaması: App Deal Whale

Oldukça büyük bir market haline gelen Apple App Store içerisinde her dakika birçok indirim yapılıyor ve popüler uygulamalar ücretsiz olarak elde edilebiliyor. Bu değişimleri sürekli takip etmek isteyenler için yeni hazırlanan App Deal Whale uygulaması ise, 64-bit işlemcili OS X 10.9 ve üzeri sistemlerde çalışma gösterebiliyor.

Bitfall adlı geliştirici tarafından hazırlanan App Deal Whale, yüklendiği zaman Mac bilgisayarların üst barına yerleşiyor ve buradan market içerisinde yer alan uygulama ve oyun avantajlarını hızlı bir şekilde kişilere sunuyor. Bu avantajların diğer arkadaşlar ile paylaşılmasına da izin veren App Deal Whale, bildirim yapabiliyor ve belirli uygulamaların takip edilmesine destek veriyor.

Ücretsiz olarak sunulan App Deal Whale uygulamasına buradan ya da direkt olarak Mac App Store üzerinden satın alabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id781654270?mt=12