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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uygulama ve oyun indirimlerini yakından takip etmek isteyenler özel yeni Mac uygulaması: App Deal Whale

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uygulama ve oyun indirimlerini yakından takip etmek isteyenler özel yeni Mac uygulaması: App Deal Whale
Oldukça büyük bir market haline gelen Apple App Store içerisinde her dakika birçok indirim yapılıyor ve popüler uygulamalar ücretsiz olarak elde edilebiliyor. Bu değişimleri sürekli takip etmek isteyenler için yeni hazırlanan App Deal Whale uygulaması ise, 64-bit işlemcili OS X 10.9 ve üzeri sistemlerde çalışma gösterebiliyor.
Bitfall adlı geliştirici tarafından hazırlanan App Deal Whale, yüklendiği zaman Mac bilgisayarların üst barına yerleşiyor ve buradan market içerisinde yer alan uygulama ve oyun avantajlarını hızlı bir şekilde kişilere sunuyor. Bu avantajların diğer arkadaşlar ile paylaşılmasına da izin veren App Deal Whale, bildirim yapabiliyor ve belirli uygulamaların takip edilmesine destek veriyor. 
Ücretsiz olarak sunulan App Deal Whale uygulamasına buradan ya da direkt olarak Mac App Store üzerinden satın alabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id781654270?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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einhander 5 yıl
steamın boyle bı uygulaması var yoksada keske olsa masa ustunde dursun her an ındırımlerı bıldırsın takıp edelım hıc bır ındırımı kacırmayalım :)
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