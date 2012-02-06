Uygun Fiyatlı Cep Aksesuarı için: www.cepeksen.com

EN UYGUN FİYATA ORİJİNAL CEP TELEFONU AKSESUARI İÇİN GÜVENİLİR ADRES:CEPEKSEN.COM





Yılda 15 milyonu aşan cep telefonu pazarına bağlı olarak gelişen cep telefonu aksesuar pazarı menşei belli olmayan, kalitesiz ürünlerin hakimiyetinde. Orijinal cep telefonu aksesuarlarını en uygun fiyata ve en güvenilir şekilde tüketicilere ulaştırmak amacıyla kurulan Cepeksen.com, Kasım ayında faaliyete başladı. Çeşitli uluslararası şirketlerde, yönetim, organizasyon, satış, pazarlama ve tanıtım alanlarında uzun yıllar çalışmış, bu süreçte elde ettiği birikim ve deneyimlerini kendi işine aktarmayı hedefleyen bir grup profesyonel tarafından kurulan Cepeksen.com %100 müşteri memnuniyeti hedefiyle cep telefonu aksesuar pazarına iddialı bir giriş yapıyor.

Neden CEPEKSEN,



CEPEKSEN ürün portföyünde, pek çok cep telefonu modeli için ihtiyaç duyabilecek, batarya, kulaklık, ev ve otomobil şarj aletleri, data kablosu, ekran koruyucu film, micro SD kart ve deri, silikon, TPUkılıflar bulunduruyor. CEPEKSEN'de sunulan tüm orijinal ürünler, ana üretici firmalar tarafından ithalat sırasında denetlenmekte ve orijinalliği onaylandıktan sonra CEPEKSEN tarafından özel olarak ambalajlanmakta. Sunulan ürünlerin her biri, CEPEKSEN'e ait etiket taşımakta. Satın alınan ürünler, herhangi bir sebep gösterilmeksizin 10 gün içinde iade edilebiliyor. CEPEKSEN'de yapılan ödemeler içinse SSL 128 Bit ve 3D Secure gibi en güvenilir şifreleme ve güvenlik teknolojileri kullanılıyor. Alışverişler sırasında, paylaşılan kredi kartı ve banka bilgileri hiçbir şekilde sistemde kaydedilmiyor, işlemler, anlaşmalı bankalar tarafından yapılıyor.

Müşterileri için cep telefonu pazarını yakından takip eden CEPEKSEN, en yeni modellerin, en çok satan ürünlerin aksesuarlarını, tüketicilere hızlı bir şekilde sunabilmek adına her zaman öncü olmayı hedefliyor. Mevcut modeller için üretilen, özellikle deri, silikon, TPU malzemeli kılıfların geniş seçenek ve en son modellerini pazarın beğenisine sunuyor. Güvenilir yapısı ve profesyonel bakış açısıyla CEPEKSEN, yakın gelecekte hitap ettiği pazarın lideri olmayı hedefliyor. Öncelikle Türkiye pazarında güçlenmeyi hedefleyen şirket, bunu takiben yurtdışına yönelik çalışmalara da başlayacak.

En çok satılan cep telefon markalarının, en çok aranan orijinal aksesuarları CEPEKSEN.COM'da…

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