Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uyuşmazlıklar arabuluculuk ile mahkemelerden daha hızlı sonuçlanıyor

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hayatımıza giren arabuluculuk sistemi ile mahkemelerde uzun yıllar sürecek uyuşmazlıklar arabuluculuk ile kısa sürede çözümleniyor.
3 ay
1,5b
1
1
Web Siteleri
Advertorial
Advertorial
Bildirimi Aç Bildirim Açık
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hayatımıza giren arabuluculuk sistemi ile mahkemelerde uzun yıllar sürecek uyuşmazlıklar arabuluculuk ile kısa sürede çözümleniyor.
İşçi-işveren uyuşmazlıkları ile ticari uyuşmazlıklar başta olmak üzere bankacılık ve finans hukuku, sigorta hukuku, sözleşmeler hukuku, tazminat hukuku, kiracı-kiralayan ilişkileri, tüketici problemleri, ulusal ve uluslararası taşıma ve lojistik hukuku, sağlık hukuku, medya, bilişim ve telekomünikasyon, ticaret hukuku, alacak uyuşmazlıkları, yabancı sermayeli şirketler ve uluslararası ticari işlemler, gayrimenkul ve inşaat projeleri, enerji projeleri,  aile hukuku (nafaka/tazminat /mal rejimi tasfiyesi/miras), aile şirketleri, spor hukuku, fikri ve sinai haklar, marka - patent, sermaye piyasası ve halka açık şirketler ve avukatlık hukuku gibi birçok konuda yaşanan uyuşmazlıklarda arabulucu ya başvurabilirsiniz. 
Arayibulalim.com ve BAB Arabuluculuk Merkezi kurucularından Arb. Av. Ahmet Turan Bülbül arabuluculuk sistemi hakkında şunları söyledi.
"Arabuluculuk, pratik ve ekonomik olması ile zaman ve enerji anlamındaki tasarrufu dikkate alındığında en önemli alternatif çözüm yolu olarak değerlendirilmelidir. 2018 yılı arabuluculuk açısından yükselişte olan bir yıl idi. Bu yükselişin 2019’da arabuluculuğun ticari uyuşmazlıklarda dava şartı haline gelmesi ile devam edeceğini düşünüyoruz. Bilindiği üzere 01.01.2018 itibariyle işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline gelmişti. 2018’de yaşanan 297.147 işçi işveren uyuşmazlığında arabuluculara başvurulmuş, bu uyuşmazlıkların %67’si arabuluculuk masasında çözülmüştür. 2017’de iş mahkemelerinde yaklaşık 190 bin civarında dava açılmışken, bu sayı 2018’in aynı dönemlerinde 70 bin civarında kalmıştır. Rakamlara bakıldığında zaman, maliyet ve enerji kazancı çok basit bir şekilde ortaya çıkacaktır. İşçi işveren uyuşmazlıklarında arabulucular tarafından gösterilen bu başarının aynı şekilde ticari uyuşmazlıklara da yansıyacağından şüphemiz bulunmamaktadır." Arabuluculuğun yargı yükünü de hafiflettiğini aktaran Arayibulalim.com ve BAB Arabuluculuk Merkezi kurucularından Bülbül, arabuluculuğun iş yükünü hafifletmesinden ötürü daha kaliteli yargılama yapılabileceğini de ekledi.
Arabuluculuk başvuruları tarafların belirleyebileceği Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın siciline kayıtlı arabuluculara taraflarca yapılabileceği gibi 108 adliyede yer alan arabuluculuk bürosu ile arabuluculuk bürosunun bulunmadığı adliyelerde sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüklerine de yapılabilir. Müracaat sırasında yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapılması gerekmiyor. Üstelik arabuluculuk görüşmeleri kimi zaman birkaç saat kimi zaman birkaç gün kimi zaman ise birkaç hafta içerisinde sonuçlanıyor. Halihazırda Türkiye’de sicile kayıtlı 9 bin 491 arabulucu bulunuyor.
Arayibulalim.com ve BAB Arabuluculuk Merkezi kurucularından Arb. Av. Ahmet Turan Bülbül “Arabuluculuğun iradi olması yani tarafların kendi kararlarını kendilerinin veriyor olması çözümün bulunmasına çok katkı sağlamaktadır. Arabuluculuk, tartışmasız bir şekilde toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı vermektedir.” diye belirtti.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 ay
Arabuluculuk sisteminden memnunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Katlanabilir Samsung telefonu yeni bir videoda gözüktü 3 ay Haftaya BİM marketlerde Huawei Y5 2018, A101 marketlerde Honor 7c var 3 ay Dragons Titan Uprising indirmeye sunuldu 3 ay Sony, 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini gösteren yeni bir video yayınladı 3 ay Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı 3 ay Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar 3 ay Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek roket motorunu tanıttı 3 ay FAST & FURIOUS: Hobbs & Shaw filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 ay Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın basın görselleri yayınlandı [Galeri] 3 ay Assassin's Creed Chronicles: China, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu 3 ay LG mobilde kayıp genelde ise rekor kırıyor 3 ay Apple Music, 50 milyon ücretli abone sayısına ulaştı 3 ay Energizer, mekanizmalı ön kameraya sahip akıllı telefonlarını MWC fuarına getiriyor 3 ay Güncellenen Skype, gelişmiş görüntülü arama deneyimi sunacak 3 ay Nintendo, Mario Kart Tour'un ertelendiğini açıkladı 3 ay HP Omen dizüstü ödüllü turnuvadaki ekipmanlar neler? 3 ay Huawei'nin katlanabilir telefonu 24 Şubat’ta tanıtılacak 3 ay Apple, FaceTime'daki dinlenme açığı nedeniyle mahkemeye verildi 3 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport, Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir 3 ay Puma da kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını tanıttı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Uyuşmazlıklar arabuluculuk ile mahkemelerden daha hızlı sonuçlanıyor Sonraki Aselsan'ın otomatik havan silah sistemi Alkar, kullanıcı birliğine teslim edildi 3 ay Teknoloji Tutkunlarının İzlemesi Gereken 9 Film | Film Önerileri 3 ay Nintendo’dan daha küçük ve ucuz Switch geliyor 3 ay Elektrik, doğalgaz ve GSM abonelikleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek 3 ay Samsung 8K ekran sürücüsünü duyurdu 3 ay Nokia-Pixelworks ortaklığı daha fazla akıllı telefona gelecek 3 ay 2019 Mercedes-Benz V-Serisi tanıtıldı: Yeni dizel motor ve daha fazlası 3 ay Antarktika buzulunun altında devasa boyutlarda oyuk bulundu 3 ay G.Skill iş istasyonları için 6 kanal DDR4 bellek kitlerini duyurdu 3 ay Bulut ve abonelik bölümü Microsoft’u uçurdu 3 ay Akıllı telefon pazarı ilk kez bir yılı yükseliş yaşamadan kapattı 3 ay Asetek, Intel Xeon W-3175X için geliştirdiği AIO soğutucusunu duyurdu 3 ay Volkswagen, efsanevi Dune Buggy modelini elektrikli konsept olarak geri getiriyor 3 ay Rus kozmonot, Dünya'nın uzaydan çekilmiş büyüleyici videosunu paylaştı 3 ay Moto G7 serisinin Brezilya’daki fiyatları ortaya çıktı 3 ay Intel nihayet CEO’sunu buldu 3 ay Açılır-kapanır ön kameralı Oppo R19'un fotoğrafları yayınlandı 3 ay Tesla Model Y'nin üretim yeri ve tarihi netleşti 3 ay Amerika’da hapishaneler mahkûmların ses izi veri tabanlarını oluşturuyor 3 ay Sony Xperia XZ4'ün 52 megapiksel kamera ile geleceği ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim