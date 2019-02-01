Uyuşmazlıklar arabuluculuk ile mahkemelerden daha hızlı sonuçlanıyor

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hayatımıza giren arabuluculuk sistemi ile mahkemelerde uzun yıllar sürecek uyuşmazlıklar arabuluculuk ile kısa sürede çözümleniyor.

İşçi-işveren uyuşmazlıkları ile ticari uyuşmazlıklar başta olmak üzere bankacılık ve finans hukuku, sigorta hukuku, sözleşmeler hukuku, tazminat hukuku, kiracı-kiralayan ilişkileri, tüketici problemleri, ulusal ve uluslararası taşıma ve lojistik hukuku, sağlık hukuku, medya, bilişim ve telekomünikasyon, ticaret hukuku, alacak uyuşmazlıkları, yabancı sermayeli şirketler ve uluslararası ticari işlemler, gayrimenkul ve inşaat projeleri, enerji projeleri, aile hukuku (nafaka/tazminat /mal rejimi tasfiyesi/miras), aile şirketleri, spor hukuku, fikri ve sinai haklar, marka - patent, sermaye piyasası ve halka açık şirketler ve avukatlık hukuku gibi birçok konuda yaşanan uyuşmazlıklarda arabulucu ya başvurabilirsiniz.

Arayibulalim.com ve BAB Arabuluculuk Merkezi kurucularından Arb. Av. Ahmet Turan Bülbül arabuluculuk sistemi hakkında şunları söyledi.

"Arabuluculuk, pratik ve ekonomik olması ile zaman ve enerji anlamındaki tasarrufu dikkate alındığında en önemli alternatif çözüm yolu olarak değerlendirilmelidir. 2018 yılı arabuluculuk açısından yükselişte olan bir yıl idi. Bu yükselişin 2019’da arabuluculuğun ticari uyuşmazlıklarda dava şartı haline gelmesi ile devam edeceğini düşünüyoruz. Bilindiği üzere 01.01.2018 itibariyle işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline gelmişti. 2018’de yaşanan 297.147 işçi işveren uyuşmazlığında arabuluculara başvurulmuş, bu uyuşmazlıkların %67’si arabuluculuk masasında çözülmüştür. 2017’de iş mahkemelerinde yaklaşık 190 bin civarında dava açılmışken, bu sayı 2018’in aynı dönemlerinde 70 bin civarında kalmıştır. Rakamlara bakıldığında zaman, maliyet ve enerji kazancı çok basit bir şekilde ortaya çıkacaktır. İşçi işveren uyuşmazlıklarında arabulucular tarafından gösterilen bu başarının aynı şekilde ticari uyuşmazlıklara da yansıyacağından şüphemiz bulunmamaktadır." Arabuluculuğun yargı yükünü de hafiflettiğini aktaran Arayibulalim.com ve BAB Arabuluculuk Merkezi kurucularından Bülbül, arabuluculuğun iş yükünü hafifletmesinden ötürü daha kaliteli yargılama yapılabileceğini de ekledi.

Arabuluculuk başvuruları tarafların belirleyebileceği Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın siciline kayıtlı arabuluculara taraflarca yapılabileceği gibi 108 adliyede yer alan arabuluculuk bürosu ile arabuluculuk bürosunun bulunmadığı adliyelerde sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüklerine de yapılabilir. Müracaat sırasında yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapılması gerekmiyor. Üstelik arabuluculuk görüşmeleri kimi zaman birkaç saat kimi zaman birkaç gün kimi zaman ise birkaç hafta içerisinde sonuçlanıyor. Halihazırda Türkiye’de sicile kayıtlı 9 bin 491 arabulucu bulunuyor.

Arayibulalim.com ve BAB Arabuluculuk Merkezi kurucularından Arb. Av. Ahmet Turan Bülbül “Arabuluculuğun iradi olması yani tarafların kendi kararlarını kendilerinin veriyor olması çözümün bulunmasına çok katkı sağlamaktadır. Arabuluculuk, tartışmasız bir şekilde toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı vermektedir.” diye belirtti.