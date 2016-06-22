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Uzayın yeni yıldızı Hindistan 20 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı

Uzay mekiğinin ilk testini geçtiğimiz ay gerçekleştiren Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu, şimdi de 20 farklı uyduyu tek bir roketle yörüngeye fırlatarak önemli bir başarıya daha imza attı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,8b
1
37
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzayın yeni yıldızı Hindistan 20 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı
Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu ISRO, sadece tek bir roketle tam 20 tane uyduyu yörüngeye taşıyarak uzay araştırmalarındaki en büyük başarısını elde etti.. Aralarında ABD, Almanya, Kanada ve Endonezya'nın da bulunduğu birçok farklı ülkeye ait olan uydular ISRO'nun Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) isimli roketiyle Hindistan'ın Sriharikota adasından bu sabah saatlerinde fırlatıldı.

Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden kalkışa geçen 320 tonluk PSLV roketinin en ağır yolcusu yine Hindistan'a ait, Cartosat isimli 727 kilogram ağırlığındaki Yeryüzü gözlem uydusuydu. Roket, Cartosat haricinde 19 farklı uyduyu daha yörüngeye taşırken bu uyduların toplam ağırlığı(Cartosat ile beraber) 1288 kilogramdı.

Ayrıca Bkz. "Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı"
Rekor Rusya'ya ait

Hindistan, PSLV-C34 göreviyle kendi tarihi için önemli bir başarıya imza atmış olsa da bu alandaki liderlik koltuğu Rusya'ya ait. 2014 yılında tek bir roketle 37 farklı uyduyu yörüngeye fırlatmayı başaran Rusya şu an için rekorun sahibi konumunda. Uzay araştırmalarının bir diğer önemli ismi NASA ise tek bir uçuşta en fazla 29 uydu taşıyabilmiş.

Uzay araştırmalarının yeni yıldızı: Hindistan

Uzay araştırmalarındaki rakipleri NASA, ESA ve Roscosmos'a nazaran daha düşük bütçelerle çalışmalarını sürdüren Hindistan kısa sürede yakaladığı başarılarla şimdiden birçok uzman tarafından uzay araştırmalarının yeni yıldızı olarak görülmeye başlandı. Uzay pazarının yeni oyuncusu olarak değelendirilen ISRO, önceki başarılarının yanı sıra gelecek dönemler için hazırladığı projelerle de dikkat çekiyor.

2013 yılında sadece 73 milyon dolarık maliyetle Mars'ın yörüngesine bir uzay aracı yerleştirmeyi başaran Hindistan, hatırlayacağınız üzere geliştirdiği ilk uzay mekiğinin testini de geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirmişti. Önümüzdeki yıllarda Mars'a bir gözlem aracı göndermenin de planlarını yapan Güney Asya ülkesi aynı zamanda 2018 yılında Ay'a da bir uzay aracı gönderecek.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-22/space-race-heats-up-as-india-sends-20-satellites-on-one-rocket Yorum Yaz
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ilkerinanç 3 yıl en beğenilen
çok enteresan bir ülke.resmen ortaçağ ile uzay çağını aynı anda yaşıyor adamlar.
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darkaura 3 yıl
Ve hindistanin tum uzay calismalarinin butcesi nerdiyse bizim diyanetin yarisi kadar. Bilimde teknolojide ilerlemek oyle cok fazla bir sey istemiyor aslinda. Yeterki vizyon olsun amac olsun.
Ve hindistanin tum uzay calismalarinin butcesi nerdiyse bizim diyanetin yarisi kadar. Bilimde teknolojide ilerlemek oyle cok fazla bir sey istemiyor aslinda. Y...
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dere.beyi 3 yıl
darkaura

Ve hindistanin tum uzay calismalarinin butcesi nerdiyse bizim diyanetin yarisi kadar. Bilimde teknolojide ilerlemek oyle cok fazla bir sey istemiyor aslinda. Yeter vizyon olsun amac olsun.


adım adım yaklaşıyoruz aceleye gerek yok...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


darkauraVe hindistanin tum uzay calismalarinin butcesi nerdiyse bizim diyanetin yarisi kadar. Bilimde teknolojide ilerlemek oyle cok faz...
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DH Misafiri 3 yıl
Dünyanın kurumsal programlama dehaları(inavasyon hariç) birçok şirkette stratejik konumdalar. microsoft, amd vs, gelecekleri parlak ancak ülke olarak çok büyüyen bir ülke olamayacaklar. çok fazla nüfus çok fazla sorun..
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killer50 3 yıl
darkaura
killer50İnsanlar her fırsatta çalışmak yerine dini eleştirmeye devam ettiği sürece ne uzaya çıkarız ne aya dedikleri gibi uzay aracı yaptınız da cami minaresine mi takıldı...yok yok o minare batıyor heralde....sen git uzayla araştırma yapması gereken itüyü odtüyü vb. eleştir eğer gerçekten faydalı bi eleştiride bulunmak istiyorsan...
Calismadigimizi kim soyluyor? Oecd ulkeleri icinde turkiye en uzun calisma saatlerine ve en agir calisma sartlarina sahip olan ulkelerden bir tanesi. Insanlarin posasi cikariliyor. Almanyadaki calisma saatleri turkiyeden cok daha az ama alman ekonomisi nerde? Ve hala yukseliyor. Demekki onemli olan bos calismak degil akilli calismak. Buda sistem elestirisini gerektirirki sistemin parcasi olarak tabiyki dini daha dogrusu onu turkiyede bu sekilde uygulayanlari elestirecez. Ortada mantiksiz sacma isler donuyorsa onu elestiren sorgulayan daha dogrusunu bulur gelisir ilerler. Cok calisin diye ezberden konusmayla bir yere varilmiyor.

Tmm işte sen burda böle hala boş yorum atmaya çalışmak diyorsun sonra bana akıllı çalışmadan bahsediyorsun. Eleştiri yapabilirsin ama tutup da uzayla ilgili bi konuda gidip diyanet işlerini eleştirmek kadar saçma bi durum yok.Bu konuya örnek vereceksen git bu konuyla ilgili çalışma yapacak insanları ,kurumları ver. İşinize gelen bi kuruma geldi mi her yere bağlamak kolay geliyor hala dediğimi anlamayıp burda akıllı çalışma diyip kimin akıllı çalışması gerektiğini söylemiyorsun.Desene nerde bu itü nerde bu odtü.. o kadar destek verilen bu yerlerden bi çalışma çıkmaması hiç mi gözüne gelmiyor da diyanete verilen para bu konuya kadar sıçrıyor. Yazık işine gelmeyince ülke menfaati denen şey çöpe işine geldi mi ülkeme yazık .....
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Rubisco 3 yıl
Tek din tek devlet denildiğinde zaten yanlış anlıyorsunuz.

Kalkıp üstüne bişey mi bekliyorsunuz?
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killer50 3 yıl
İnsanlar her fırsatta çalışmak yerine dini eleştirmeye devam ettiği sürece ne uzaya çıkarız ne aya dedikleri gibi uzay aracı yaptınız da cami minaresine mi takıldı...yok yok o minare batıyor heralde....sen git uzayla araştırma yapması gereken itüyü odtüyü vb. eleştir eğer gerçekten faydalı bi eleştiride bulunmak istiyorsan...
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darkaura 3 yıl killer50
killer50
İnsanlar her fırsatta çalışmak yerine dini eleştirmeye devam ettiği sürece ne uzaya çıkarız ne aya dedikleri gibi uzay aracı yaptınız da cami minaresine mi takıldı...yok yok o minare batıyor heralde....sen git uzayla araştırma yapması gereken itüyü odtüyü vb. eleştir eğer gerçekten faydalı bi eleştiride bulunmak istiyorsan...

Calismadigimizi kim soyluyor? Oecd ulkeleri icinde turkiye en uzun calisma saatlerine ve en agir calisma sartlarina sahip olan ulkelerden bir tanesi. Insanlarin posasi cikariliyor. Almanyadaki calisma saatleri turkiyeden cok daha az ama alman ekonomisi nerde? Ve hala yukseliyor. Demekki onemli olan bos calismak degil akilli calismak. Buda sistem elestirisini gerektirirki sistemin parcasi olarak tabiyki dini daha dogrusu onu turkiyede bu sekilde uygulayanlari elestirecez. Ortada mantiksiz sacma isler donuyorsa onu elestiren sorgulayan daha dogrusunu bulur gelisir ilerler. Cok calisin diye ezberden konusmayla bir yere varilmiyor.
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smegal 3 yıl
darkaura
Kendimi yetistirmedigimi kim soyledi. Kendi alanimda senelerce egitim gordum, arkadaslarim yurdisima cikarken ulkeye hizmet icin burda kaldim, iyi kotu arge projelerinde calistim, halada zevk icin ufak tefek arge isleri yaparim. az yada cok bir hizmetimiz oldu. Uzaya cikiliacaksa cikacak olan ben degilim. Ulkenin gelecegi icin yaziyorum bunlari. Vizyonsuzlugunuzla israf dediginiz seyler bilimin teknolojinin gelistigi filizlendigi alanlar. Bunlari gormeyip hala ayni ezberleri tekrarliyarak tum islam dunyasi olarak geri kaldiniz. Simdi bana izahat verin hindistanin tum uzay programi 1.2milyar dolar, yaklasik 3.5milyar lira iken, diyanet 6,5milyar tl ne is yapiyir, bu ulkeye ve gelecegine nasil bir hizmeti ve katkisi var. Oteki dunyada var demissiniz, emin olun sizi oteki dunyada diyanet kurtarmiyacak, her iki dunyadaki kaderinizi kendi yaptiklariniz ve secimleriniz belirleyecek. Kendinizi gelistirmeyip, bilimi nerden geldigini anlamadan cehaleti savunmaniz bu ulkenin geleceginide etkiliyor. Fakirligi ve geri kalmisligi sonraki nesillere miras birakmanin vebalini oteki dunyada nasil oduyeceksiniz.

anlamadığınız nokta şu, neden önce diyanet üzerinden konuşma yapılıyor? ülkede herşey harika ve heryere para normal dağıtılıyor da diyanetmi gözünüze batıyor? elin ruhani lidelerini görmezden mi geliyorsunuz? dini karıştırmadan konuşsanız olmuyor mu? diyanette diyanet...tamam ne güzel ülkene hizmet etmişsin bravo sana kutlarım ama el insaf din düşmanlığı yapmak bir yere kadar.proje üretmek yerine saldırmak genimizde var. cehaleti sevmem ama hindistanın yaptıgınıda haklı bulmam, ne yani halk sefalet içinde ama sen uzaya çıkıyorsun, insan değeri yokmu derim ben de...olaya bakış açımız farklı sadece...öbür tarafta hesap verilecek çok şey var bunlara gelene kadar, nihat hoca da işini yapıyor, evlendirme programına dünyanın parası ödeniyor sırf reyting için, adamın anlattıklarına bakarım ben doğru yada yanlış ilgimi çeken bu, aldıgı para onu ilgilendirir...
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darkaura 3 yıl smegal
smegal

anlamadığınız nokta şu, neden önce diyanet üzerinden konuşma yapılıyor? ülkede herşey harika ve heryere para normal dağıtılıyor da diyanetmi gözünüze batıyor? elin ruhani lidelerini görmezden mi geliyorsunuz? dini karıştırmadan konuşsanız olmuyor mu? diyanette diyanet...tamam ne güzel ülkene hizmet etmişsin bravo sana kutlarım ama el insaf din düşmanlığı yapmak bir yere kadar.proje üretmek yerine saldırmak genimizde var. cehaleti sevmem ama hindistanın yaptıgınıda haklı bulmam, ne yani halk sefalet içinde ama sen uzaya çıkıyorsun, insan değeri yokmu derim ben de...olaya bakış açımız farklı sadece...öbür tarafta hesap verilecek çok şey var bunlara gelene kadar, nihat hoca da işini yapıyor, evlendirme programına dünyanın parası ödeniyor sırf reyting için, adamın anlattıklarına bakarım ben doğru yada yanlış ilgimi çeken bu, aldıgı para onu ilgilendirir...

oncelikle dinin diyanet olmadigini anlamak gerek. her isin basina din getirildiginde sorgulamazsaniz elestirmeseniz sonu boyle ucuk diyanet butceleri olur. bunu elestiriyoruz. eger ulkede diyanete ayrilan para bilime, sagliga temel ihtiyaclara ayrilandan cok daha fazlaysa bunu elestirmeyenin zekasindan suphe duymak gerekir. baska problemlerimiz olabilir ama sadece icinde din var diye yapilan buyuk yanlisi elestirmiyecegimiz anlamina gelmez. hindistaninda halki fakir olabilir ama avrupada bilim devrimi basladigindada halkin cogu fakir, hindistan gibi temel ihtiyaclarini karsilayamiyorlardi, bugun nerdeler. bilime teknolojiye harcayacaginiz her para uzun vadede katma degeri yuksek is alanlari olarak geri doner. bu dunyanin her yerinde boyleyken tersini savunabilmek ciddi cehalet gerektirir.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bir taşla, 20 kuş :)
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serafon 3 yıl
bullx
... ama akıl var mantık var.

Evet kardeşim ama yetersiz bilgi, önyargı ve kin ile doldurulmuş ve kutuplaştırılmış kafalarda bu işe yaramıyor maalesef! Yani nasıl bir karakterimiz varsa ya da nasıl bir çalışma yaptıysa/yapıyorsa adamlar; sürekli gerçeklerden, özünden uzak, ağzımıza sakız gibi verilmiş, birbirimizin olan ya da olmayan eksiklikleri üzerinden birbirini çelmeleme, kötüleme, engelleme vb işleri yapıp duruyoruz. Hep birlikte gemiyi durdurmaya, en kötü rotasını saptırmaya ya da olduğu yerde döndürmeye gayret ediyoruz. Sonra nasıl bir özenti ise her türlü eksikliğiyle pisliğiyle şeytanlığıyla adamlar bir şey yaptı mı yerlere göklere sığdıramıyoruz. Bir de arge yaptım cart curt diyor bazıları. Sen gerçek arge yapsaydın işin özünü kavrar, elmayı armudu ayırır, siyah ile beyaz arasında milyonlarca ton olduğunu ve hepsinin farklı sonuçlara yol açtığını bilirdin.
DipNot: Eğer Kuran okuduysan bu dünyada herkesin yaptığını tastamam vereceğini söyler Allah, çünkü kesinlikle yaratıcının hak yemesi düşünülemez. Ama bu dünyanın kuralları ayrı öbür dünyanın kuralları ayrı. Bu dünyanın kurallarına uyarsan bu dünyadaki şeyleri elde edersin. Öbür dünyanın kurallarına uyarsan öbür dünyadaki şeyleri elde edersin. Bu kadar basit. Dine karşı olan da savunan da ikisini sürekli karıştırıyor. Özellikle dine karşı olan kısmın namaz kılınca uzaya gidileceğini zannetmesi ve gidilmeyince de dini inkar etmesi çok enteresan. (Ha dini tüm olarak uygularsa insan ki mantık zaten odur aslen, her konuda terbiye ve disiplinize eder insanı ama o konular ayrı).
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Rubisco 3 yıl
kımyasal
Çin gibi halkının posasını çıkarırken,uzay çalışmalarını ve süper bilgisayar geliştirmelerini yapabiliyorlar.Ya halkını sömürürsün yada Dünyayı,bir şekilde parayı sağlamak için haksızlık oluyor.

Yaptığın araştırma ve yatırım dolaylı etki olarak toplum refahına geri döner. Bugün Çin'deki insanlara, hadi bakalım herkes eline alsın kazma kürek tırmık çapa doğru tarlaya, eğer şu anki halinizi tercih ediyorsanız ama yalan ama gerçek büyüme çabalarımıza destek vereceksiniz denilse eminim herkes mevcut durumu korumak için çabalar.
Vatandaşın refahı veya insani değerleri asla birinci planda değil, hiçbiyerde değil, buna itirazımız yok. Ama yaptığın yatırımlar dönüp dolaşıp, ama direk ama dolaylı olarak refah arttırıcı etki yapar.
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MustafaC53 3 yıl
Diyanet kadar başınıza taş düşsün dinsiz herifler.
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sayi77 3 yıl
Bana göre de diyanet olması gereken bir kurum olmasına rağmen içinde binlerce gereksiz tip ve yiyici olan bir yer (diyanette çalışan tanıdıklarıma istinaden söylüyorum) Tabi diyaneti eleştirenler öncelikle diyanet ne zaman kimin tarafından kurulmuş ona bi baksınlar.
Bende dini çalışmalar için değil bilim için para harcanması taraftarıyım kesinlikle. Zaten biraz Kuran'ı Kerim okursanız birçok yerde ilim ve öneminden bahseder.
Onlarca hintli ile çalışmış ve çalışan biri olarak şunu belirteyim, adamlar yazılım da bizden kıyas götürmeyecek derecede ilerideler. Yani olay para olayı değil yazılım geliştirme olayı. Sonuçta yazılım geliştirme için trilyonlara değil ucuzda olsa bir bilgisayar ve en önemlisi beyin gücüne ve çalışmaya ihtiyaç var.
Uzay çalışmaları gelişmiş bir ülke için son nokta ve kesinlikle gerekli biz henüz o aşamaya gelemedik maalesef. Çünkü adamlar aya ayak bastığında biz sağ sol komünist birbirimizi boğuyorduk. Bizim ülkemizde düne kadar başı kapalı diye okula alınmayan kızlar sakalı olduğu için hiçbir kuruma alınmayan adamlar var/di. Halbuki bilimsel çalışma görünüşle bir alakası yoktur, zaten çok zeki adamların da genel olarak tipleri sıradışıdır.
ülkemize son yıllarda yapılan ciddi projelere karşı çıkanlar ise nedense kendini aydın ve üstün gören kesimdir. Yapılan bir hizmeti olumsuz eleştirmek bize bir yarar saglamayacaktır. Yani şuan uzaya gidemesek de hiç değilse kendi uydumuzu fırlatarak, nükleer santral kurmaya çalışarak bir yerlerden başlamaya çalışıyoruz. Maalesef neden uzaya gidemiyoruz diyenler bu yapılanları da takdir etmeyenlerden çıkıyor.
Söylenecek çok şey var fakat yazarak anlatmak zor zaten arif olan anlar....
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aycibin 3 yıl
uzaya çıkmışlar ama bir saraycıkları yok işte
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halukalp 3 yıl
Onlar buda ya bizim çapulcu lar puta tapıyor lar.. Arada pek bir fark yok da bizimkilerde icraat da yok. Hep laf hep laf..
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