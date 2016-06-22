Uzayın yeni yıldızı Hindistan 20 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu ISRO, sadece tek bir roketle tam 20 tane uyduyu yörüngeye taşıyarak uzay araştırmalarındaki en büyük başarısını elde etti.. Aralarında ABD, Almanya, Kanada ve Endonezya'nın da bulunduğu birçok farklı ülkeye ait olan uydular ISRO'nun Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) isimli roketiyle Hindistan'ın Sriharikota adasından bu sabah saatlerinde fırlatıldı.

Ayrıca Bkz.

"Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı"

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-22/space-race-heats-up-as-india-sends-20-satellites-on-one-rocket

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Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden kalkışa geçen 320 tonluk PSLV roketinin en ağır yolcusu yine Hindistan'a ait, Cartosat isimli 727 kilogram ağırlığındaki Yeryüzü gözlem uydusuydu. Roket, Cartosat haricinde 19 farklı uyduyu daha yörüngeye taşırken bu uyduların toplam ağırlığı(Cartosat ile beraber) 1288 kilogramdı.Hindistan, PSLV-C34 göreviyle kendi tarihi için önemli bir başarıya imza atmış olsa da bu alandaki liderlik koltuğu Rusya'ya ait. 2014 yılında tek bir roketle 37 farklı uyduyu yörüngeye fırlatmayı başaran Rusya şu an için rekorun sahibi konumunda. Uzay araştırmalarının bir diğer önemli ismi NASA ise tek bir uçuşta en fazla 29 uydu taşıyabilmiş.Uzay araştırmalarındaki rakipleri NASA, ESA ve Roscosmos'a nazaran daha düşük bütçelerle çalışmalarını sürdüren Hindistan kısa sürede yakaladığı başarılarla şimdiden birçok uzman tarafından uzay araştırmalarının yeni yıldızı olarak görülmeye başlandı. Uzay pazarının yeni oyuncusu olarak değelendirilen ISRO, önceki başarılarının yanı sıra gelecek dönemler için hazırladığı projelerle de dikkat çekiyor.