VIA gömülü uygulamalar için Em-ITX formunda anakart tasarladı

Computex 2010 fuarı kapsamında çift çekirdekli Nano işlemcisini gösteren VIA, gömülü uygulamalar için hazırladığı Em-ITX formundaki yeni anakartını duyurdu. 17 x 12cm boyutlarında olan EITX-3001 kod adlı yeni anakart, VIA'nın VX855 medya çipsetini kullanıyor ve 1.3GHz'de çalışan Nano E işlemcisiyle geliyor.

Kullandığı yonga seti itibariyle üzerinde DirectX 9 destekli Chrome 9 entegre grafik birimine yer verilen anakart, AT ve ATX modları için kart üstü DC > DC dönüştürücüsüne de sahip. Görüntü aktarımı için HDMI ve D-Sub çıkışlarını kullanan anakart, aynı zamanda iki adet COM ve 4 adet USB portunu üzerinde barındırıyor.

Fansız olarak kullanılan enerji verimli yeni anakartın öncelikle kiosklarda ve kimi POS uygulamalarında kullanılacağı açıklanırken, fiyatı hakkında bir bilgi verilmedi.