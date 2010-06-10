VIA gömülü uygulamalar için Em-ITX formunda anakart tasarladı

Computex 2010 fuarı kapsamında çift çekirdekli Nano işlemcisini gösteren VIA, gömülü uygulamalar için hazırladığı Em-ITX formundaki yeni anakartını duyurdu. 17 x 12cm boyutlarında olan EITX-3001 kod adlı yeni anakart, VIA'nın VX855 medya çipsetini kullanıyor ve 1.3GHz'de çalışan Nano E işlemcisiyle geliyor.
Kullandığı yonga seti itibariyle üzerinde DirectX 9 destekli Chrome 9 entegre grafik birimine yer verilen anakart, AT ve ATX modları için kart üstü DC > DC dönüştürücüsüne de sahip. Görüntü aktarımı için HDMI ve D-Sub çıkışlarını kullanan anakart, aynı zamanda iki adet COM ve 4 adet USB portunu üzerinde barındırıyor.
Fansız olarak kullanılan enerji verimli yeni anakartın öncelikle kiosklarda ve kimi POS uygulamalarında kullanılacağı açıklanırken, fiyatı hakkında bir bilgi verilmedi.
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Yukarıdaki sistem Mini-ITX'lerden yüksek performansda, Hasanhh'nin yazdığı özelliklerde modeller ATX anakart olarak bile çıksa, işlemcisi ayrı satılsa yine kapış kıran satar. Mini-ITX yada netbook olmasına dahi gerek yok.
Bence de çok haklısın, hatta kasalara çift çekirdek yetmez, 4 çekirdekli phenom işlemcili sistemi koyacan kasaya, kasiyer boş zamanlarında assasins creed kurup oynasın, askeriyedeki süper bilgisayarlardan da kurulabilir, girecen bildiriciye, kasiyerler multi game oynuyolar...
Sonuç: VN1000 yongasetli, DDR3 bellekli, USB3.0, Sata3 destekli ve 1.8GHz çift çekirdekli VIA işlemcili sistem almak varken gerçekten de geçen sene benzer örnekleri netbooklarda çıkan bir sistemi Mini-ITX kasaya toplamak için bu sistemin epey bir ucuz olması gerekir.
Piyasadaki kalitesiz intel Mini-ITX sistemlerin satışından cesaret alınmış gibi.
ÖRN: Süpermarketlerdeki kasalar gibi..