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VIA gömülü uygulamalar için Em-ITX formunda anakart tasarladı

8 yıl
9,6b
1
8
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA gömülü uygulamalar için Em-ITX formunda anakart tasarladı
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VIA gömülü uygulamalar için Em-ITX formunda anakart tasarladı
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Computex 2010 fuarı kapsamında çift çekirdekli Nano işlemcisini gösteren VIA, gömülü uygulamalar için hazırladığı Em-ITX formundaki yeni anakartını duyurdu. 17 x 12cm boyutlarında olan EITX-3001 kod adlı yeni anakart, VIA'nın VX855 medya çipsetini kullanıyor ve 1.3GHz'de çalışan Nano E işlemcisiyle geliyor.

Kullandığı yonga seti itibariyle üzerinde DirectX 9 destekli Chrome 9 entegre grafik birimine yer verilen anakart, AT ve ATX modları için kart üstü DC > DC dönüştürücüsüne de sahip. Görüntü aktarımı için HDMI ve D-Sub çıkışlarını kullanan anakart, aynı zamanda iki adet COM ve 4 adet USB portunu üzerinde barındırıyor.

Fansız olarak kullanılan enerji verimli yeni anakartın öncelikle kiosklarda ve kimi POS uygulamalarında kullanılacağı açıklanırken, fiyatı hakkında bir bilgi verilmedi.


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1963bursa 8 yıl
Killer, yukarıdaki sisteme 64 bit Windows7 kurulabiliyor. :) Adam yazarkasayla niye yetinsin, hem de piyasada tüm windows işletim sistemlerini çalıştıran 3 işlemci markasından birisiyken.
Yukarıdaki sistem Mini-ITX'lerden yüksek performansda, Hasanhh'nin yazdığı özelliklerde modeller ATX anakart olarak bile çıksa, işlemcisi ayrı satılsa yine kapış kıran satar. Mini-ITX yada netbook olmasına dahi gerek yok.
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abdulmusavvir 8 yıl
Maliyet odaklı yazarkasa (POS) bilgisayarlar için çok güzel bir gelişme bence. VIA bu konuda yeterli reklamı yapıp piyasada adını duyurabilirse bence iyi iş yapacaktır.

ÖRN: Süpermarketlerdeki kasalar gibi..



Bence de çok haklısın, hatta kasalara çift çekirdek yetmez, 4 çekirdekli phenom işlemcili sistemi koyacan kasaya, kasiyer boş zamanlarında assasins creed kurup oynasın, askeriyedeki süper bilgisayarlardan da kurulabilir, girecen bildiriciye, kasiyerler multi game oynuyolar...
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hacı.basat 8 yıl
E serisi işlemciler de şu anda 1.8GHz de çalışan modeller bile hali hazırda zaten var, VIA çift çekirdek işlemcilerini de gösterdi, baba_mustafa'nın da dediği gibi VN1000 yongaseti çıkalı epey zaman oldu.
Sonuç: VN1000 yongasetli, DDR3 bellekli, USB3.0, Sata3 destekli ve 1.8GHz çift çekirdekli VIA işlemcili sistem almak varken gerçekten de geçen sene benzer örnekleri netbooklarda çıkan bir sistemi Mini-ITX kasaya toplamak için bu sistemin epey bir ucuz olması gerekir.
Piyasadaki kalitesiz intel Mini-ITX sistemlerin satışından cesaret alınmış gibi.
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KiLLeR© 8 yıl
Maliyet odaklı yazarkasa (POS) bilgisayarlar için çok güzel bir gelişme bence. VIA bu konuda yeterli reklamı yapıp piyasada adını duyurabilirse bence iyi iş yapacaktır.

ÖRN: Süpermarketlerdeki kasalar gibi..
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abdulmusavvir 8 yıl
Saçmalık, VN1000 çipsetli anakart bekliyoruz, bu saatten sonra VX855 çipsetini alacak kişi 64bit windows7 yi kurduğunda o kasanın tek cazibesi hafif ve sessiz olması kalır, performans adına bu çipi kullanmaları büyük yanlış. Bide ATX genişleme slotu koymuş, ATX kasaya bunu toplarsan ne anlamı kalır ya.
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koxp94 8 yıl
RAM'i de onboard yapsalarmış ya
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KANUNI61 8 yıl
tak rem i calıştır süper
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