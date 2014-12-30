VAIO akıllı telefon pazarına girebilir

Haber Editörü
Sony'nin bir dünya markası haline getirdikten sonra kötü giden finansal durum nedeniyle Japon bir konsorsiyuma sattığı VAIO, halen pek çok yeni dizüstü bilgisayara isim vermeye devam ediyor. Ancak VAIO önemli bir hamleye imza atabilir.
Japonya'dan gelen bilgilere göre VAIO yeni bir akıllı telefon serisi ile pazara merhaba demek istiyor ve bu hamle de önümüzdeki hafta CES 2015 fuarında gerçekleşecek. VAIO'nun 5 inçlik bir akıllı telefon ile yeni projesinin startını vermek istiyor. Bunun haricinde herhangi bir detaya girilmemiş.
Eğer iddialar ciddiyse Sony'nin epey bir terleyeceğini belirtmek gerek. Xperia serisi mobil cihazlar ile övgü alan ancak bir türlü istediği pazar payını elde edemeyen Sony'nin karşısına VAIO gibi efsane bir marka çıkarsa sıcak bir rekabetin olması kaçınılmaz.
Sony'nin VAIO markasının satışındaki maddeler bilinmediği için aynı Nokia-Microsoft anlaşmasındaki gibi isim hakkının kullanılmaması konusunda bir kısıtlama var mı yok mu belirsiz. Bir kısıtlama olmadığı takdirde VAIO markasının akıllı telefon pazarına girmesi oldukça normal bir durum haline gelecektir. Ancak VAIO hemşehrisi Sony'ye böyle bir darbe vurur mu onu da CES 2015 fuarında göreceğiz.
http://www.androidheadlines.com/2014/12/vaio-smartphones-rumored-works-maybe-announced-ces-2015.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aslında altında Sony vardır.
Belki de anlaşma ile ilgili bazı durumlar bu konuda sıkıntı çıkartır.
Belki de sıkıntı çıkarsa Sony'e geri dönmesi için yapılan bir hamledir bu olay.
Bekleyip görmek en güzeli.
Bekleyip de heyecanı yaşamak ise acı ama tatlı.
Tuhaf bir his oluşturdu içimde :/
VAİO mevcut 11.6" lik Windows tabletlerini rahatlıkla Snapdragon gibi ARM işlemcilerle Android tablet yapabilir.
Hic sifirdan piyasaya falan girmeye, rekabet etmeye calisma. Urunlerimiz japon malidir de, parcalari hatta her seyi cinden ucuza mal et, sadece parcalari birlestirecegin kasayi tasarla, sonrada hemen japon hukumetinden KORUNMA karari iste
Baska turlu devlerle mucadele edilmez, en guzeli yurt mali uretiyorum diye hepsinin fiyatini sisirt, tuketicinin secim hakkini elinden al ve onlara sunu soyle "Samsung mu aliyorsun yada htc yada herhangi bir marka, beni almadigin icin 200 dolar fazla cik simdi"..
Basarmak bu kadar kolay ne ugrasacaksin argeyle tasarimla vs..
helal olsun güzel yorum. Başka bir yorum eklemeye gerek yok.
Sadece kasa tasarlanmadı, anakart da tasarlandı. Lütfen ama.