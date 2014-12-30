VAIO akıllı telefon pazarına girebilir





Sony'nin bir dünya markası haline getirdikten sonra kötü giden finansal durum nedeniyle Japon bir konsorsiyuma sattığı VAIO, halen pek çok yeni dizüstü bilgisayara isim vermeye devam ediyor. Ancak VAIO önemli bir hamleye imza atabilir.





Japonya'dan gelen bilgilere göre VAIO yeni bir akıllı telefon serisi ile pazara merhaba demek istiyor ve bu hamle de önümüzdeki hafta CES 2015 fuarında gerçekleşecek. VAIO'nun 5 inçlik bir akıllı telefon ile yeni projesinin startını vermek istiyor. Bunun haricinde herhangi bir detaya girilmemiş.





Eğer iddialar ciddiyse Sony'nin epey bir terleyeceğini belirtmek gerek. Xperia serisi mobil cihazlar ile övgü alan ancak bir türlü istediği pazar payını elde edemeyen Sony'nin karşısına VAIO gibi efsane bir marka çıkarsa sıcak bir rekabetin olması kaçınılmaz.





Sony'nin VAIO markasının satışındaki maddeler bilinmediği için aynı Nokia-Microsoft anlaşmasındaki gibi isim hakkının kullanılmaması konusunda bir kısıtlama var mı yok mu belirsiz. Bir kısıtlama olmadığı takdirde VAIO markasının akıllı telefon pazarına girmesi oldukça normal bir durum haline gelecektir. Ancak VAIO hemşehrisi Sony'ye böyle bir darbe vurur mu onu da CES 2015 fuarında göreceğiz.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/vaio-smartphones-rumored-works-maybe-announced-ces-2015.html