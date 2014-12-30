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VAIO akıllı telefon pazarına girebilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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VAIO akıllı telefon pazarına girebilir

Sony'nin bir dünya markası haline getirdikten sonra kötü giden finansal durum nedeniyle Japon bir konsorsiyuma sattığı VAIO, halen pek çok yeni dizüstü bilgisayara isim vermeye devam ediyor. Ancak VAIO önemli bir hamleye imza atabilir. 

Japonya'dan gelen bilgilere göre VAIO yeni bir akıllı telefon serisi ile pazara merhaba demek istiyor ve bu hamle de önümüzdeki hafta CES 2015 fuarında gerçekleşecek. VAIO'nun 5 inçlik bir akıllı telefon ile yeni projesinin startını vermek istiyor. Bunun haricinde herhangi bir detaya girilmemiş. 

Eğer iddialar ciddiyse Sony'nin epey bir terleyeceğini belirtmek gerek. Xperia serisi mobil cihazlar ile övgü alan ancak bir türlü istediği pazar payını elde edemeyen Sony'nin karşısına VAIO gibi efsane bir marka çıkarsa sıcak bir rekabetin olması kaçınılmaz. 

Sony'nin VAIO markasının satışındaki maddeler bilinmediği için aynı Nokia-Microsoft anlaşmasındaki gibi isim hakkının kullanılmaması konusunda bir kısıtlama var mı yok mu belirsiz. Bir kısıtlama olmadığı takdirde VAIO markasının akıllı telefon pazarına girmesi oldukça normal bir durum haline gelecektir. Ancak VAIO hemşehrisi Sony'ye böyle bir darbe vurur mu onu da CES 2015 fuarında göreceğiz.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/vaio-smartphones-rumored-works-maybe-announced-ces-2015.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmasx 4 yıl
Sony keske satmayıp kendı uretseydi
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Innovative 4 yıl
Bence VAIO ismi güzel olabilir, şu an elimdeki z3c de vaio yazsa kendi simgesiyle hoş durabilirdi.
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AlkanExclusive 4 yıl
3 ayda bir yenisini üreteceği yeni bir model grubu desenize..
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Çocuk Adam 4 yıl
sony'e ihanet bu resmen
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St Batuhan 4 yıl
Aslında Japon pazarı için geçerli bir ürün çıkarma olayı olabilir.
Aslında altında Sony vardır.
Belki de anlaşma ile ilgili bazı durumlar bu konuda sıkıntı çıkartır.
Belki de sıkıntı çıkarsa Sony'e geri dönmesi için yapılan bir hamledir bu olay.
Bekleyip görmek en güzeli.
Bekleyip de heyecanı yaşamak ise acı ama tatlı.
Tuhaf bir his oluşturdu içimde :/
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sercandk 4 yıl
Çıksın da bizim memlekete zaten gelmeyecek yine uzaktan takip anca. Vaio çıkarsa üst seviye cihaz çıkarır gibi ve fiyatının da gereğince uygun olması lazım ki bir pazar payı elde edebilsin
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Stumaster 4 yıl
Artık fiyat performans ve değişik, ilgi çekici bir şeyler istiyorum kendi adıma.Umarım güzel şeyler yaparlar.
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estergon1 4 yıl
Satarken koruma anlaşmaları ile tedbir almaları gerekiyordu. Markayı iyi yönetirlerse Sony'nin başı ağrır.
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Elefue 4 yıl
Sony nerden bilsin VAİO nun akıllı telefon pazarına gireceğini. Bilse koyardı anlaşmaya bir madde de ama dediğim gibi hiç zannetmiyorum VAİO için böyle bir sınırlama yoktur.
VAİO mevcut 11.6" lik Windows tabletlerini rahatlıkla Snapdragon gibi ARM işlemcilerle Android tablet yapabilir.
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halitozbasli 4 yıl
evimde 2008 de aldığım sony vaio notebook var, Hala tıkır tıkır çalışıyor ilginç şekilde pilide 1 saat kadar dayanıyor. Alırken epey bir para vermiştim ama parasını çıkardı veselam; Eğer akıllı telefonlarınıda bu kalitede çıkarırsa bence piyasayı baya bir zorlar.
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prydzsnare 4 yıl
Vaio sana sesleniyorum:
Hic sifirdan piyasaya falan girmeye, rekabet etmeye calisma. Urunlerimiz japon malidir de, parcalari hatta her seyi cinden ucuza mal et, sadece parcalari birlestirecegin kasayi tasarla, sonrada hemen japon hukumetinden KORUNMA karari iste

Baska turlu devlerle mucadele edilmez, en guzeli yurt mali uretiyorum diye hepsinin fiyatini sisirt, tuketicinin secim hakkini elinden al ve onlara sunu soyle "Samsung mu aliyorsun yada htc yada herhangi bir marka, beni almadigin icin 200 dolar fazla cik simdi"..
Basarmak bu kadar kolay ne ugrasacaksin argeyle tasarimla vs..
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meego 4 yıl prydzsnare
prydzsnare

Vaio sana sesleniyorum:
Hic sifirdan piyasaya falan girmeye, rekabet etmeye calisma. Urunlerimiz japon malidir de, parcalari hatta her seyi cinden ucuza mal et, sadece parcalari birlestirecegin kasayi tasarla, sonrada hemen japon hukumetinden KORUNMA karari iste

Baska turlu devlerle mucadele edilmez, en guzeli yurt mali uretiyorum diye hepsinin fiyatini sisirt, tuketicinin secim hakkini elinden al ve onlara sunu soyle "Samsung mu aliyorsun yada htc yada herhangi bir marka, beni almadigin icin 200 dolar fazla cik simdi"..
Basarmak bu kadar kolay ne ugrasacaksin argeyle tasarimla vs..



helal olsun güzel yorum. Başka bir yorum eklemeye gerek yok.
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umut_baris 4 yıl prydzsnare
prydzsnare

Vaio sana sesleniyorum:
Hic sifirdan piyasaya falan girmeye, rekabet etmeye calisma. Urunlerimiz japon malidir de, parcalari hatta her seyi cinden ucuza mal et, sadece parcalari birlestirecegin kasayi tasarla, sonrada hemen japon hukumetinden KORUNMA karari iste

Baska turlu devlerle mucadele edilmez, en guzeli yurt mali uretiyorum diye hepsinin fiyatini sisirt, tuketicinin secim hakkini elinden al ve onlara sunu soyle "Samsung mu aliyorsun yada htc yada herhangi bir marka, beni almadigin icin 200 dolar fazla cik simdi"..
Basarmak bu kadar kolay ne ugrasacaksin argeyle tasarimla vs..

Sadece kasa tasarlanmadı, anakart da tasarlandı. Lütfen ama.
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alemburda34 4 yıl
Lenovo çok güzel bilgisayarlar üretiyor fiyatı ve aynı markanın kendi içinde alternatifinin oluşuda avantajı.
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