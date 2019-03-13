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VPN Servisleri Hala İşe Yarıyor Mu?

VPN, internet üzerinde uzun süreli vakit geçiren her birey için bilinen bir terim haline gelmiştir. Açılımı “Virtual Private Network” olan VPN, Sanal Özel Ağ şeklinde çevrilmektedir.
2 ay
8,6b
1
12
Diğer Yazılım
Advertorial
Advertorial
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VPN, internet üzerinde uzun süreli vakit geçiren her birey için bilinen bir terim haline gelmiştir. Açılımı “Virtual Private Network” olan VPN, Sanal Özel Ağ şeklinde çevrilmektedir. Geçmiş yıllarda sadece kurumsal işler için kullanılan bu sistem artık bireyler tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Sistemin ne işe yaradığını tam olarak bilmeyenler için en yalın tabir ile bir tanım yapmak doğru olacaktır. VPN, erişiminde sıkıntı olan sitelere farklı bir IP adresi iler erişim sağlanmasını garantileyen servislerin bütünüdür. VPN kullanım oranları ülkemizde son yıllarda erişim engellemeleri olan sitelerin sayılarının artmasına bağlı olarak artmaya başlamıştır. Peki, VPN servisleri nedir ya da VPN servisleri hala işe yarıyor mu?

VPN Servisleri

VPN servisleri, kişilerin internet erişimlerini hem kolay hale getiren hem de güven içerisinde gerçekleşmesini garantileyen hizmetlerden oluşmaktadır. Bu servisler, bireylerin tercihlerine göre farklı şekilde elde edilebilmektedir. Her alanda olduğu gibi VPN alanında da hizmet veren özel firmalar yer almaktadır. Kişiler, özel firmalar tarafından hazırlanmış olan VPN servis programlarını bilgisayarlarına indirerek elde edebilmektedir. Üstelik pek çok firma, servislerine deneme süresi koymaktadır. Bu sayede bireylerin, servisleri deneyimlemelerinden sonra almaları mümkün olmaktadır. Burada kaliteli VPN servisleri ile alakalı bir liste mevcut. VPN servisleri konusunda daha profesyonel hareket etmek isteyen kişiler ise servisleri kendileri oluşturabilmektedir. Ancak bu işlem oldukça iyi bir internet kullanım becerisi istediğinden ötürü genellikle hazır sistemlerin kullanımı tercih edilmektedir.
VPN hazır servisleri sadece ülkemizde değil dünyanın farklı ülkelerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenden ötürü pek çok farklı isimde VPN servisi bulmak mümkündür. Servisler arasında yapılan seçimlerde dikkatli davranılması bir hayli önemlidir. Bu sayede gerçek manada veri saklamayan ve kullanıcılarına %100 güvenlik getiren bir servis üzerinden internet erişimi gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

VPN Servisler Hala İşe Yarıyor

VPN servisleri, kullanıcılarına adeta bir perde görevi görmektedir. Böylelikle servisleri kullanan bireyler, kendilerini gizleyerek site ziyaretlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu da, özellikle erişime engellenen sitelerde büyük yardımcılar olarak görülmektedir. Ancak son zamanlarda yaşanan bir takım aksilikler neticesinde akıllarda “VPN servisleri hala işe yarıyor mu?” şeklinde sorular belirmiştir. Geçtiğimiz dönem içerisinde meydana gelen aksilikler, uzun süreli VPN kullanıcılarının programlarına erişim konusunda sorun yaşamalarını beraberinde getirmiştir. Bu da ülkemizde VPN kullanımına engeller getirildiği şeklinde yorumların yapılması sonucunu doğurmuştur. Fakat ana merkezleri yabancı ülkelerde olan önemli VPN sağlayıcıları, güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde kapatmışlardır. Bu sayede Türkiye içerisinde VPN kullanımı halen devam edebilmektedir. Üstelik sistemde oluşturulan hasarlardan sonra firmaların güvenlik duvarlarının eskisine göre daha yüksek olarak inşa edildiği bilinmektedir. Bu sayede VPN servisleri, kullanıcıları için istenen kalitenin çok daha üzerinde hizmet vermeyi sürdürmektedir. Ücretsiz adı altında piyasada bulunan bazı VPN servislerine ise çok dikkatli yaklaşmak gerekmektedir çünkü bu tür servislerde bulunan bazı açıklar ip adresinizi ortaya çıkarabilir.

VPN Servisleri hangi Alanlarda Kullanılır?

VPN servisleri 2019 yılında da ücretli ya da ücretsiz seçenekleri ile beğenilere sunulmaktadır. Her servisin kendine göre belli kotaları bulunmaktadır. Kişiler aylık internet kullanım oranlarına göre bir servis tercih ederek işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. VPN servislerinin en bilindik kullanım alanı yasaklanmış yani engellenmiş olan sitelere giriş imkânı vermesinden oluşmaktadır. Farklı sağlayıcılar ile uyumlu olarak çalışan servislerin tek avantajı yasaklı sitelere giriş yapmak değildir. VPN servisleri kullanım alanları oldukça çeşitlilik göstermektedir. Torrent sitelerinde bulunan yasaklar bu tip indirme işlemlerinde VPN kullanımı ile maksimum güvenlik sağlanmasını garantilemektedir. Üstelik VPN servisleri toplu ağlarda işlem görürken de kullanıcılarının veri ve kimlik gizliliklerini oldukça iyi bir şekilde sağlayabilmektedir.

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Giugiarro 2 ay
VPN servisim çalışmıyor bu konuda bilginiz varmı düngeceden bu yana kullanamıyorum..
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Vartolu Saadettin 2 ay
ben dün gece denedim çalışıyor. reklamını yapma editor kapanirsa korkunç ruyalar görürsün.
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apulunas 2 ay
vpnlerin hiçbiri çalışmıyor malesef.
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SEO-Uzmanı 2 ay
google cache bu işin atasıdır :)
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frkgkc 2 ay
Siz burnunuzu sokmazsanız işe yarıyor:)
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DH Misafiri 2 ay
Reklam içerik olabilir ama, bari VPN tanımını düzgün yapın. Bilmeyenler için en yalın tabiriyle erişimi aşmak değildir. Sunucudan sunucuya, networkten networke direkt erişim amaçlıdır.
Dikkat; telefon ya da bilgisayarınızın tüm internet trafiği tanımadığınız X veya Z servisinin sunucularına akacaktır. Bu da yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktır.
Bilen birisi kimliğini gizleyerek yurtdışından bir sunucu kiralayıp kendi von servisini zaten kurabilir. Bu en azından verilerinizi başkasına kaptırmanızı engeller
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deoks 2 ay
Buraya çalışan vpnleri yazmayın da hedef haline gelmesinler.
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Coco.Jambo 2 ay
Opera yeter
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xonurixp 2 ay
Reklam içerik de olsa tanımı doğru yapılmalı. VPN erişim sorununu açan bir teknoloji değildir.
Sunucudan sunucuya, networkten networke şifreli veri akışı sağlar. Bankalar, datacenterlar, bilişimini merkezi yöneten çok lokasyonlu firmalar kullanır.
Erişim engeli olan bir siteyi açmak için tüm internet trafiğini tanımadığınız X servisinin yurtdışındaki sunucusuna yönlendirirsiniz, kötü niyetli bir servisse bu da kişisel bilgilerinizin çalınmasıyla sonuçlanabilir. Neticede tüm datanızı loglamakla kalmayıp depolayadabilir.
Bilgi sahibiyseniz kendi yurtdışı sunucunuzu edinip vpn servisi kurabilirsiniz. Göreceli olarak oldukça kolay bir işlemdir.
(Benzer bir yorum yaptım ama gönderilmedi sanıyorum benzerini bir daha yazdım)
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emre1393 2 ay
Advertorial diyor zaten, reklam içerik.
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darkfriairs 1 ay emre1393
Bir de okuyoruz, iyi yazdın bunu. Bir şey de açıklamamış bu nasıl bir yazı diye bakınıp duruyordum.
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