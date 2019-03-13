VPN Servisleri Hala İşe Yarıyor Mu?

VPN Servisleri

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VPN Servisleri hangi Alanlarda Kullanılır?

VPN servisleri 2019 yılında da ücretli ya da ücretsiz seçenekleri ile beğenilere sunulmaktadır. Her servisin kendine göre belli kotaları bulunmaktadır. Kişiler aylık internet kullanım oranlarına göre bir servis tercih ederek işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. VPN servislerinin en bilindik kullanım alanı yasaklanmış yani engellenmiş olan sitelere giriş imkânı vermesinden oluşmaktadır. Farklı sağlayıcılar ile uyumlu olarak çalışan servislerin tek avantajı yasaklı sitelere giriş yapmak değildir. VPN servisleri kullanım alanları oldukça çeşitlilik göstermektedir. Torrent sitelerinde bulunan yasaklar bu tip indirme işlemlerinde VPN kullanımı ile maksimum güvenlik sağlanmasını garantilemektedir. Üstelik VPN servisleri toplu ağlarda işlem görürken de kullanıcılarının veri ve kimlik gizliliklerini oldukça iyi bir şekilde sağlayabilmektedir.

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