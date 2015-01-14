Vaio'dan sonra sıra Xperia ve Bravia markalarına gelebilir

Haber Editörü
Sony'nin 2012 yılında başladığı yeniden yapılanma kapsamında Vaio dizüstü bilgisayar markasının elden çıkarıldığına şahit olmuştuk. Yoluna Xperia ve Bravia markaları ile devam eden Sony'nin halen ekonomik sıkıntıları aşamadığı görülüyor.
Xperia ailesi ile çıkış yakalamayı ümit eden Sony, rakip üreticilerin gerisinde kalınca satışlarda da darbe yemeye başladı. Televizyon sektöründe de istediğini elde edemeyen Sony için Reuters'e göre her türlü opsiyon masada.
Firmanın patronu Kazou Hirai'ye dayandırılan açıklamalara göre artık hiçbir işletmenin sonsuza kadar süremeyeceği kanısı hakim ve yöneticilerin herhangi bir sektörden çekilme konusunda anlayışlı olması için tavsiyelerde bulunuluyor.
Sony Mart 2015 itibariyle sona erecek mali yılında 50 milyon Xperia cihazı satacağını öngörerek beklentilerini yüksek tutmuştu. Ancak son öngörülerde bu rakam 41 milyona kadar geriledi. Samsung ve Apple bir kenara Huawei, Lenovo, Xiaomi gibi Çinli rakipler bile yıllık 60 milyon rakamını geçmeye hazırlanıyor. Bu da Sony'nin daha derin bir kriz yaşamasına sebep oluyor.
Şimdilik markalar kime satılacak veya kimlerle görüşülüyor bir netlik yok. Firmanın resmi açıklama yapıp yapmayacağı da bilinmiyor. Ancak en azından Mart 2015 sonundaki yıllık mali tabloda bazı konuların netlik kazanacağı düşünülüyor.
http://www.phonearena.com/news/Sony-may-consider-selling-off-its-smartphone-business_id64770 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
birazdan tüketici hakem heyetine gidecem işte su almayan telefon su aldı diye. elin gavuru direk değişim yapabiliyoken biz 3 ay sürecek bir bürokrasinin içine giriyoruz.
Size kesinlikle katılıyorum Tuna bey. Sony başka bişey. Gerçekten bağımlısı olan Çorap çıkarsa alırım diyenler hiç de az değil. Ama hakettiği yerde değil doğru. Ancak benim fikrim xperia z4 ile bu makus talihini kıracağı yönünde. Bugün bir de sızıntı gördüm gerçekten eğer doğru çıkarsa mükemmel olur Sony nefes alır. Nexus ile ilgili. xperiaplatform.net/...
Cercevesinin plastik olmasi problemse, Samsungun hic bir telefonunun satmamasi veya tutmamasi gerekir...
Sony kvk ile anlaştı geçen yaz artık kvk'ya da gönderilebiliyor.
edit:aklıma geldi aslında piyasada bir sürü cahil ve mal olduğu için olabilir
Marka meraklısı asla değilim. Zaten Sony insanlarda bir markayı değil, kaliteyi,teknolojiyi çağrıştırır. Bence tercihlerimizde bariz bir fark oluşmuyorsa Sony tercih etmek, bu süreçte katkı sağlayacaktır.
Yılda 1 amiral gemisi, 1 compact modeli,1 adet aynı özelliklere sahip tabletten başka cihaz yapmayacaktı. 2-3 senedir aynı şeyleri söylüyoruz bu forumda adamlarda hiçbir merak yok açıp araştırmıyorlar bakmıyorlar herhalde. Bunun böyle olacağı belliydi,samsung da aynı şekilde afallamaya başlıyor.
kendi segmentinde rakipsiz olan telefonu hiç düşünmeden alabilirsin merak etme koskoca sony markasına hiçbişey olmaz mart ayında da z4 tanıtılacak sony bu sektörden çekilmez.