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Vaio'dan sonra sıra Xperia ve Bravia markalarına gelebilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vaio'dan sonra sıra Xperia ve Bravia markalarına gelebilir

Sony'nin 2012 yılında başladığı yeniden yapılanma kapsamında Vaio dizüstü bilgisayar markasının elden çıkarıldığına şahit olmuştuk. Yoluna Xperia ve Bravia markaları ile devam eden Sony'nin halen ekonomik sıkıntıları aşamadığı görülüyor. 

Xperia ailesi ile çıkış yakalamayı ümit eden Sony, rakip üreticilerin gerisinde kalınca satışlarda da darbe yemeye başladı. Televizyon sektöründe de istediğini elde edemeyen Sony için Reuters'e göre her türlü opsiyon masada.

Firmanın patronu Kazou Hirai'ye dayandırılan açıklamalara göre artık hiçbir işletmenin sonsuza kadar süremeyeceği kanısı hakim ve yöneticilerin herhangi bir sektörden çekilme konusunda anlayışlı olması için tavsiyelerde bulunuluyor. 

Sony Mart 2015 itibariyle sona erecek mali yılında 50 milyon Xperia cihazı satacağını öngörerek beklentilerini yüksek tutmuştu. Ancak son öngörülerde bu rakam 41 milyona kadar geriledi. Samsung ve Apple bir kenara Huawei, Lenovo, Xiaomi gibi Çinli rakipler bile yıllık 60 milyon rakamını geçmeye hazırlanıyor. Bu da Sony'nin daha derin bir kriz yaşamasına sebep oluyor. 

Şimdilik markalar kime satılacak veya kimlerle görüşülüyor bir netlik yok. Firmanın resmi açıklama yapıp yapmayacağı da bilinmiyor. Ancak en azından Mart 2015 sonundaki yıllık mali tabloda bazı konuların netlik kazanacağı düşünülüyor.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-may-consider-selling-off-its-smartphone-business_id64770 Yorum Yaz
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tuna günendi 4 yıl
Sony e gerçekten çok üzülüyorum hakkettiği konumda değil çok kalite ve köklü bir marka ama bu markadan fiyat performansa yönelik bir ürün beklemek olmaz sony dendimi kalite geilr bunu aksi inkar edilemez bravia tv ler gibi tv yok telefona pek bişey diyemiycem kalitelimi kaliteli ama tv leri tartışmasız 10 numara cihazlar ben şunu söyleyim dünyada öyle bir sony fanatikleri var ki bu markaya taparcasına seviyorlar böyle fanlar bir apple da var birde sony de
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RevengeR 4 yıl
türkiyedeki servislerini bir güzel kalaylasalardı belki bu hale gelmezlerdi. belki de biz sonyi garantisinde sıkıntı çıkmıyor diye çok sevecektik. ee ne oldu şimdi?
birazdan tüketici hakem heyetine gidecem işte su almayan telefon su aldı diye. elin gavuru direk değişim yapabiliyoken biz 3 ay sürecek bir bürokrasinin içine giriyoruz.
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XPS-J 4 yıl tuna günendi
tuna günendi
Sony e gerçekten çok üzülüyorum hakkettiği konumda değil çok kalite ve köklü bir marka ama bu markadan fiyat performansa yönelik bir ürün beklemek olmaz sony dendimi kalite geilr bunu aksi inkar edilemez bravia tv ler gibi tv yok telefona pek bişey diyemiycem kalitelimi kaliteli ama tv leri tartışmasız 10 numara cihazlar ben şunu söyleyim dünyada öyle bir sony fanatikleri var ki bu markaya taparcasına seviyorlar böyle fanlar bir apple da var birde sony de

Size kesinlikle katılıyorum Tuna bey. Sony başka bişey. Gerçekten bağımlısı olan Çorap çıkarsa alırım diyenler hiç de az değil. Ama hakettiği yerde değil doğru. Ancak benim fikrim xperia z4 ile bu makus talihini kıracağı yönünde. Bugün bir de sızıntı gördüm gerçekten eğer doğru çıkarsa mükemmel olur Sony nefes alır. Nexus ile ilgili. xperiaplatform.net/...
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destinati0n 4 yıl
Eee ne oldum değil ne olacağım demeli.
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ahmetgox 4 yıl
Xperia satılırsa hayatta almam kötü gidişi kesinlikle yine kendi hataları z1 compact çok güzel bir telefondu ama çerçeveden kaybetti z3 compact ince çerçeve ama bu sefer plastik kasa illa bir kusur koyarsan millet gider iphone alır açma kapama tuşu bozulunca bile yenisi geliyor öte yandan teleservice insanı kanser ediyor
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erhanciliz 4 yıl ahmetgox
ahmetgox
Xperia satılırsa hayatta almam kötü gidişi kesinlikle yine kendi hataları z1 compact çok güzel bir telefondu ama çerçeveden kaybetti z3 compact ince çerçeve ama bu sefer plastik kasa illa bir kusur koyarsan millet gider iphone alır açma kapama tuşu bozulunca bile yenisi geliyor öte yandan teleservice insanı kanser ediyor

Cercevesinin plastik olmasi problemse, Samsungun hic bir telefonunun satmamasi veya tutmamasi gerekir...
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Columbia 4 yıl ahmetgox
ahmetgox
Xperia satılırsa hayatta almam kötü gidişi kesinlikle yine kendi hataları z1 compact çok güzel bir telefondu ama çerçeveden kaybetti z3 compact ince çerçeve ama bu sefer plastik kasa illa bir kusur koyarsan millet gider iphone alır açma kapama tuşu bozulunca bile yenisi geliyor öte yandan teleservice insanı kanser ediyor

Sony kvk ile anlaştı geçen yaz artık kvk'ya da gönderilebiliyor.
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DH Misafiri 4 yıl
SONY batmaz. Çünkü başlı başına sadece PLAYSTATİON ile iyi bir gelir elde ediyor. Onun dışında kamera sektöründe de bana göre bir numara. sualtı kamerası olsun, profesyonel fotoğraf makinası olsun, çok iyi. Ses sistemlerinde de bana göre gelmiş geçmiş en iyi firmalardan. SONY bilgisayar sektöründe başarılı değildi. VAIO'ları hiçbir zaman sevmemiştim ve bilgisayar SONY'nin başarısız olduğu tek alandı. VAIO'larda zarar etmeye başlamıştı ve bu zararı durdurabilmek için VAIO'yu satarak elden çıkardı. SONY bence BRAVIA yı ve XPERIA'yı satmaz tvleri çok iyi fakat çok pahalı bundan dolayı Sony fiyatı aşağıya çekmek için belki eskisi kadar kaliteli tvler üretmeyecek ama fiyatı asağı cekmek için bunu yapmak zorunda telefon sektörünü ise asla satmaz bence SONY Z serisi cep telefonları üretmeye devam edecek ama sadece amiral gemisi üretecek ve yılda 1 tane çıkaracak böylece ne zarar nede kar etmiş olacak.
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DH Misafiri 4 yıl
şuan yüreğim sızlıyor yemin ediyorum nasıl olur böyle birşey
edit:aklıma geldi aslında piyasada bir sürü cahil ve mal olduğu için olabilir
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B_Beyrek 4 yıl
Birçok yeni buluşu hayatımıza ilk kez sokan, teknolojiye,insanlığa hizmette en önde giden markalardan biri, belkide birincisi olan Sony'e değil Japonya, bütün dünya destek çıksa yeridir. Bizim,elinde patentden çok kıytırık tv marka ismi bulunan,inşaatcımı olayım,enerji işinemi gireyim,devletle nasıl iş yaparımda voleyi vururum derdinde olan, ismini bile telafuz etmekten imtina ettiğim uyduruk markamıza kim niye yardım etsin. Adamlar borsada bile üçkağıt peşinde,orda bile milleti tırtıklıyorlar. Evimde, 25 yıldır bir kere olsun servis yüzü görmemiş TV ile birlikte, 6 adet Sony cihaz var. Bu haberden sonra ilk ihtiyacımda yine bu markayı tercih edeceğim.

Marka meraklısı asla değilim. Zaten Sony insanlarda bir markayı değil, kaliteyi,teknolojiyi çağrıştırır. Bence tercihlerimizde bariz bir fark oluşmuyorsa Sony tercih etmek, bu süreçte katkı sağlayacaktır.
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Source 4 yıl
Sony telefonlari guzel ama bu piyasadaki rekabet cok acimasiz yanlis hatirlamiyorsam Sony'nin zararinin en buyuk bolumunu cep telefonu bolumu olusturuyor satilmasi marka icin daha iyi olabilir.
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future81 4 yıl
SONY ÇOK KALİTELİ VE KÖKLÜ BİR FİRMA AMA ÖZELLİKLE MOBİL CİHAZ PAZARINDA ÇOK FAZLA STRATEJİK SORUNLAR YASANIYOR KALDIKI AYNI YIL İÇİNDE 2 AMİRAL GEMİ ÜST SEGMENT MODEL ÇIKARIR OLDU SAMSUNG DA KEZA AYNI YOLDA BU YANLIŞ BENİM GÖZÜMDE FİYAT PERFORMANS OLARAK 5 PARA ETMEYEN APPLE (KALİTE BİR YANA) HARİKA BİR STRATEJİYE SAHİP ADAMLAR PİYASAYI CİHAZA BOĞMUYO BELLİ MODELLER VAR VEDE ÇOK BAŞARILI RAKAMLARDA BUNLAR...TAMAM SİTEM OLARAK TEKEL IOS ; ANDROİD EKOSİSTEMİ ÇOK GENİŞ AMA YILDA İKİ AMİRAL GEMİ MODELİ VE BİR SÜRÜ ÇÖP DENEBİLİCEK ARA MODEL BÖYLE OLMAZ ... EK OLARAK SONY CEO SU BİR KONUYA DEĞİNMİŞ HİÇBİR MARKA SONSUZA DEK VARLIĞINI SÜRDÜREMEYEBİLİR DİYE ; KATILMAM MÜMKÜN DEĞİL AMA ÖRNEKLERİDE YOK DEĞİL 10 YIL ÖNCE NOKİA NEYDİ ŞİMDİ NE ... SAYGILAR ...
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Teknode 4 yıl future81
future81

SONY ÇOK KALİTELİ VE KÖKLÜ BİR FİRMA AMA ÖZELLİKLE MOBİL CİHAZ PAZARINDA ÇOK FAZLA STRATEJİK SORUNLAR YASANIYOR KALDIKI AYNI YIL İÇİNDE 2 AMİRAL GEMİ ÜST SEGMENT MODEL ÇIKARIR OLDU SAMSUNG DA KEZA AYNI YOLDA BU YANLIŞ BENİM GÖZÜMDE FİYAT PERFORMANS OLARAK 5 PARA ETMEYEN APPLE (KALİTE BİR YANA) HARİKA BİR STRATEJİYE SAHİP ADAMLAR PİYASAYI CİHAZA BOĞMUYO BELLİ MODELLER VAR VEDE ÇOK BAŞARILI RAKAMLARDA BUNLAR...TAMAM SİTEM OLARAK TEKEL IOS ; ANDROİD EKOSİSTEMİ ÇOK GENİŞ AMA YILDA İKİ AMİRAL GEMİ MODELİ VE BİR SÜRÜ ÇÖP DENEBİLİCEK ARA MODEL BÖYLE OLMAZ ... EK OLARAK SONY CEO SU BİR KONUYA DEĞİNMİŞ HİÇBİR MARKA SONSUZA DEK VARLIĞINI SÜRDÜREMEYEBİLİR DİYE ; KATILMAM MÜMKÜN DEĞİL AMA ÖRNEKLERİDE YOK DEĞİL 10 YIL ÖNCE NOKİA NEYDİ ŞİMDİ NE ... SAYGILAR ...

Yılda 1 amiral gemisi, 1 compact modeli,1 adet aynı özelliklere sahip tabletten başka cihaz yapmayacaktı. 2-3 senedir aynı şeyleri söylüyoruz bu forumda adamlarda hiçbir merak yok açıp araştırmıyorlar bakmıyorlar herhalde. Bunun böyle olacağı belliydi,samsung da aynı şekilde afallamaya başlıyor.
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StrongWind 4 yıl
ya siz naptiniz ya. ben z3 compact almayi dusunuyordum.o kadar sey yazmissiniz ki ne istej kaldi ne heves icim paramparca oldu. cok istiyodum gercekten :(
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StrongWind 4 yıl
ya siz naptiniz ya. ben z3 compact almayi dusunuyordum.o kadar sey yazmissiniz ki ne istej kaldi ne heves icim paramparca oldum. cok istiyodum gercekten :(
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_-_bluedragon_-_ 4 yıl StrongWind
umuttt52

ya siz naptiniz ya. ben z3 compact almayi dusunuyordum.o kadar sey yazmissiniz ki ne istej kaldi ne heves icim paramparca oldum. cok istiyodum gercekten :(

kendi segmentinde rakipsiz olan telefonu hiç düşünmeden alabilirsin merak etme koskoca sony markasına hiçbişey olmaz mart ayında da z4 tanıtılacak sony bu sektörden çekilmez.
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