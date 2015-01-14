Vaio'dan sonra sıra Xperia ve Bravia markalarına gelebilir





Sony'nin 2012 yılında başladığı yeniden yapılanma kapsamında Vaio dizüstü bilgisayar markasının elden çıkarıldığına şahit olmuştuk. Yoluna Xperia ve Bravia markaları ile devam eden Sony'nin halen ekonomik sıkıntıları aşamadığı görülüyor.





Xperia ailesi ile çıkış yakalamayı ümit eden Sony, rakip üreticilerin gerisinde kalınca satışlarda da darbe yemeye başladı. Televizyon sektöründe de istediğini elde edemeyen Sony için Reuters'e göre her türlü opsiyon masada.





Firmanın patronu Kazou Hirai'ye dayandırılan açıklamalara göre artık hiçbir işletmenin sonsuza kadar süremeyeceği kanısı hakim ve yöneticilerin herhangi bir sektörden çekilme konusunda anlayışlı olması için tavsiyelerde bulunuluyor.





Sony Mart 2015 itibariyle sona erecek mali yılında 50 milyon Xperia cihazı satacağını öngörerek beklentilerini yüksek tutmuştu. Ancak son öngörülerde bu rakam 41 milyona kadar geriledi. Samsung ve Apple bir kenara Huawei, Lenovo, Xiaomi gibi Çinli rakipler bile yıllık 60 milyon rakamını geçmeye hazırlanıyor. Bu da Sony'nin daha derin bir kriz yaşamasına sebep oluyor.





Şimdilik markalar kime satılacak veya kimlerle görüşülüyor bir netlik yok. Firmanın resmi açıklama yapıp yapmayacağı da bilinmiyor. Ancak en azından Mart 2015 sonundaki yıllık mali tabloda bazı konuların netlik kazanacağı düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-may-consider-selling-off-its-smartphone-business_id64770