Vakıf Katılım: Bankamıza siber saldırı düzenlendi

Halbank, Ağustos ayının sonunda dolar kurunu işlemlere hatalı olarak yansıtmış ve çok düşük dolar kuruyla işlemler yapmıştı. Bu durumun bir benzeri de Vakıf Katılım Bankası’nda yaşandı. Vakıf Katılım Bankası’nın internet sitesinde döviz kurları, güncel kurdan yüzde 30-40 daha düşük şekilde yansıtıldı.

Banka tarafından yapılan açıklamada bir siber saldırı düzenlendiği ve düşük kurlardan döviz alım satımı gerçekleşmediği ifade edildi. Vakıf Katılım Bankası’nın açıklaması şu şekilde:

"10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür. Bankacılık sistemlerimiz (mobil ve internet şubemiz) saldırıdan olumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhangi bir döviz alım-satım işlemi de bulunmamaktadır. Yapılan müdahale neticesinde kurumsal web sitemiz stabil hale getirilmiştir."

Dolar satış fiyatının 6,20 olarak seyrettiği sıralarda Vakıf Katılım Bankası web sitesinde 4,57 olarak gösteriliyordu. Euro değeri de benzer oranda daha düşüktü. Hata fark edildikten sonra mobil ve masaüstü siteler erişime kapatıldı. Güncelleme yapılmasının ardından yeniden erişime açıldı.