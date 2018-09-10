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Vakıf Katılım: Bankamıza siber saldırı düzenlendi

Halkbank'ın ardından Vakıf Katılım Bankası da döviz kurunu, güncel kurdan çok daha düşük olarak yansıttı. Vakıf Katılım Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre bankaya siber saldırı düzenlendi.
8 ay
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23
Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Halbank, Ağustos ayının sonunda dolar kurunu işlemlere hatalı olarak yansıtmış ve çok düşük dolar kuruyla işlemler yapmıştı. Bu durumun bir benzeri de Vakıf Katılım Bankası’nda yaşandı. Vakıf Katılım Bankası’nın internet sitesinde döviz kurları, güncel kurdan yüzde 30-40 daha düşük şekilde yansıtıldı.

Banka tarafından yapılan açıklamada bir siber saldırı düzenlendiği ve düşük kurlardan döviz alım satımı gerçekleşmediği ifade edildi. Vakıf Katılım Bankası’nın açıklaması şu şekilde:

"10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür. Bankacılık sistemlerimiz (mobil ve internet şubemiz) saldırıdan olumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhangi bir döviz alım-satım işlemi de bulunmamaktadır. Yapılan müdahale neticesinde kurumsal web sitemiz stabil hale getirilmiştir."

Dolar satış fiyatının 6,20 olarak seyrettiği sıralarda Vakıf Katılım Bankası web sitesinde 4,57 olarak gösteriliyordu. Euro değeri de benzer oranda daha düşüktü. Hata fark edildikten sonra mobil ve masaüstü siteler erişime kapatıldı. Güncelleme yapılmasının ardından yeniden erişime açıldı.



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hardtracker 8 ay en beğenilen
yerseniz...
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kangroo 8 ay
yemedik ama doymuş gibi yapacağız.
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Tornado of Souls 8 ay sonofmana
6. Filoya karşı namaz kilanlarin torunlari olsa gerek.
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suti0 8 ay
Dünyanın en aptal bankasından dünyanın en aptal açıklaması. Şaşırmadım nedense.
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ddsmurat 8 ay
Dikkat çekmemek için bankaları küçük küçük hortumluyorlar. Çaakaalll
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tobepeople 8 ay
Ben sonraki bankanın Ziraat olacağını düşünüyorum, sizce hangisi ?
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Nerevarine 8 ay
Fetö yapmıştır kesin.
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Karargahx 8 ay
Siper saldırı yapan adam doları 1 tl den satar niye 4.57 yapsın ?
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CaSsErDoDo 8 ay
Nedense devlet bankalarında oluyor bu durumlar.
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Merkur 8 ay
Halk Bankası skandalında şok talimat!
1-2 dakika
Yarkadaş'ın sosyal medya hesabında açıkladığı bilgiler şunlar:
"YENİ BİLGİ: Halk Bankası yönetimi, skandalın yaşanacağı gün, personeline mail atıyor ve 'Mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacaktır' diyor. Aynı gün maaş alan banka personeli, bu direktife önce bir anlam veremiyor tabii ki...
Bankanın direktifinin gerekçesi ise gece anlaşılıyor. Birden bire ortaya çıkan 'düşük fiyata döviz satışı' kafalardaki soru işaretini ortadan kaldırıyor. Banka çalışanları 'Belli ki birilerine KORİDOR açtılar' yorumunu yapıyor. Yönetim, bu talimatıyla personeli dışarıda tutmuş oluyor...
Banka yönetimi böylece 'Bakın yanlışlık oldu, personelimizin bile haberi yok' mesajı vermeye çalışıyor.
Yeni edindiğim bu bilgiyi, bankalarda yaşanan ve yaşanacağı belli olan skandalları takip eden kamuoyunun dikkatine sunmak istedim. Çünkü bunlar hepimizin parası...
BARIŞ YARKADAŞ"

gercekgundem.com/...
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Spider_hip 8 ay
Hackleyenin skill puanı mu bitmiş te 4,57 ye kadar indirebilmiş?
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interwap 8 ay
Bakalım Ziraat'te ne zaman olacak?
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Haplo 8 ay
Haberi eksik verdiğiniz için gerçeği yansıtmıyor; ilk verilen açıklama bu şekilde değildi.
İlk açıklamada "00.00 itibari ile güncelleme çalışması oldu. Mobil bankacılık üzerinden herhangi bir satış olmadı. 09.07.2018 saat 17.25 kapanış tarihindeki kapanış kuruna aittir. Sitemizin alt yapı çalışması sürüyor" diyerek "yanlışlıkla oldu" açıklamasında bulundular. Ardından "siber saldırı" var dediler. En son da alım-satım olmadığını duyurdular.
Yeni bir açıklama daha gelecek mi, merakla bekliyoruz...
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