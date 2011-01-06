Ve Motorola'dan iPad'e yanıt geldi: Android 3.0'lı Xoom

Atrix 4G ile endüstrinin en güçlü akıllı telefonunu hazırlayan Motorola, mobil iletişim dünyasının merakla beklediği tablet bilgisayarını da duyurdu. Uzunca bir süre Motopad adıyla anılan ancak Xoom isminde karar kılınan 10.1-inç büyüklüğündeki yeni tabletiyle Motorola, Apple ve Samsung gibi güçlü rakipleri geride bırakacağını düşünüyor.
Daha önce yayınladığı bir ön-tanıtım videosunda iPad için "sadece daha büyük bir iPhone", Galaxy Tab'i de "Android OS ama telefon için hazırlanan Android OS" ifadeleriyle tanımlayan Motorola, Xoom için "en iyi, en doğru" tablet tanımlaması yapıyor. Google'ın tabletler için geliştirdiği Android 3.0 işletim sistemini kullanan Xoom, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan cihaz, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip.
249.1mm x 167.8mm x 12.9mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığında olan tablet, 1GB RAM ve 32GB yerleşik depolama kapasitesiyle geliyor. Daha fazla depolama alanı için microSD kart desteği sunan Xoom, 5MP çözünürlüğündeki çift LED'li kamerası ile 720p video kaydederken, 2MP çözünürlüğündeki ön kamera ile görüntülü konuşma yaptırabiliyor.
Bağlantı özellikleri açısından sınfının en iyileri arasında yer alan Motorola Xoom, 4G LTE'ye güncellenebilir 3G ve 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 2.1+ EDR + HID desteği de sunuyor. 3.5mm kulaklık girişine ve micro USB 2.0 portuna sahip olan tablet bilgisayar, tek bir şarj ile 10 saate kadar video oynatabiliyor. Adobe Flash desteği sunan ve 1080p video oynatabilen tablet bilgisayar, Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelen tüm yazılımsal yenilikleri de (yeni Gmail ve Youtube gibi) bünyesinde barındırıyor.
Motorola tarafından yapılan açıklamada farklılık yaratan detaylar olarak, daha küçük form faktöründe daha büyük ekran, 1080p video desteği, Android 3.0 işletim sistemli ilk cihaz olması, çift çekirdekli 1GHz işlemci ve geniş istasyon seçeneği gibi noktalara vurugu yapılıyor. Bu çeyrekte satışa sunulacak Motorola Xoom'un fiyatı ise açıklanmadı.
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ben ipad le xoom u karşılaştıranlara söyledim onu
ipad 2 çıksın neler olacak bakalım
Bir yil once cikan IPad'de bundan cok daha hizli ve stabil calisacaktir, ve yapabilecekleriniz cok daha fazla olacaktir cunku 60.000 adet IPad uygulamaniz var...
başlangıçta exclusive partner verizon
sonra diğer operatörlere yayılır sonra da başka ülkelere
Changelog?
Bilindiği gibi Ticari yazılımların bir çoğu Windows işletim sistemlerinde çalışıyor.Ben Android için photoshop yada vb bi yazılım duymadım duyan varmı ?
mobile.photoshop.com/...
Bu model gerçekten de almak istediğim bir model ama ilk başta bir inceleme gelsin ona göre karar veririm kesin olarak...
2011 de herhalde en fazla yapılacak inceleme başlığı olacak Tabletler...
teknoblog.com/...
Üsteki link te intel i5 işlemci barındıran ve windows 7 ile çalışan tablet var. Dünyanın en güçlü tablet i dir kendisi.
Bu table dururken gidip android li veya ipad almak bence akıl karı deil.
Birde Amazon ön sipariş almaya başladı.
teknoblog.com/...
Ben masaüstü bir bilgisayarda bile windows'a katlanamazken tablet bir makinada windows kullanmak mı? Ve batarya ömrü 3 saat. Akıl karı olan bu mu?
Testerlara gonderilen urun calismiyor bile .. ne zaman piyasaya surecekler bunu ?!
windows tabanlı tabletler şu anda yazılım eksiklikleri yüzünden işe yaramazlar. evet birçok ekstra özellik geliyor doğru ama en basit tablet özelliklerinden yoksunlar. neymiş onlar dersen eski yorumlarımı oku...
birkaç soruya cevap bulmadan diğerlerini almak mantıksız denemez..
1-) fanı olacak mı?
2-) ne kadar ısınacak?
3-) her seferinde yeniden mi açmamız gerekecek yoksa ipad gibi tek tuşla bekleme konumuna alınıp o durumda tek şarjla 1 ay kalabiliyor mu? sonra ertesi gün tek tuşla "anında" açılıp bütün özelliklerini anında kullanabiliyor olacak mıyız? tıpkı cep telefonu bekleme modu gibi..
4-) bataryası ne kadar gidecek?
5-) ayrıca 12.1 inch pek cep boyu değil. ipad bile boyutları yüzünden eleştiriliyorken daha büyük bir cihaz kabul görür mü?