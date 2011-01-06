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Ve Motorola'dan iPad'e yanıt geldi: Android 3.0'lı Xoom

Motorola'nın merakla beklenen tablet bilgisayarı Xoom resmiyet kazandı. iPad'e rakip olan cihaz, Android 3.0 işletim sistemiyle geliyor.
8 yıl
24,1b
1
119
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Atrix 4G ile endüstrinin en güçlü akıllı telefonunu hazırlayan Motorola, mobil iletişim dünyasının merakla beklediği tablet bilgisayarını da duyurdu. Uzunca bir süre Motopad adıyla anılan ancak Xoom isminde karar kılınan 10.1-inç büyüklüğündeki yeni tabletiyle Motorola, Apple ve Samsung gibi güçlü rakipleri geride bırakacağını düşünüyor.

Daha önce yayınladığı bir ön-tanıtım videosunda iPad için "sadece daha büyük bir iPhone", Galaxy Tab'i de "Android OS ama telefon için hazırlanan Android OS" ifadeleriyle tanımlayan Motorola, Xoom için "en iyi, en doğru" tablet tanımlaması yapıyor. Google'ın tabletler için geliştirdiği Android 3.0 işletim sistemini kullanan Xoom, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan cihaz, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip.

249.1mm x 167.8mm x 12.9mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığında olan tablet, 1GB RAM ve 32GB yerleşik depolama kapasitesiyle geliyor. Daha fazla depolama alanı için microSD kart desteği sunan Xoom, 5MP çözünürlüğündeki çift LED'li kamerası ile 720p video kaydederken, 2MP çözünürlüğündeki ön kamera ile görüntülü konuşma yaptırabiliyor.

Bağlantı özellikleri açısından sınfının en iyileri arasında yer alan Motorola Xoom, 4G LTE'ye güncellenebilir 3G ve 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 2.1+ EDR + HID desteği de sunuyor. 3.5mm kulaklık girişine ve micro USB 2.0 portuna sahip olan tablet bilgisayar, tek bir şarj ile 10 saate kadar video oynatabiliyor. Adobe Flash desteği sunan ve 1080p video oynatabilen tablet bilgisayar, Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelen tüm yazılımsal yenilikleri de (yeni Gmail ve Youtube gibi) bünyesinde barındırıyor.

Motorola tarafından yapılan açıklamada farklılık yaratan detaylar olarak, daha küçük form faktöründe daha büyük ekran, 1080p video desteği, Android 3.0 işletim sistemli ilk cihaz olması, çift çekirdekli 1GHz işlemci ve geniş istasyon seçeneği gibi noktalara vurugu yapılıyor. Bu çeyrekte satışa sunulacak Motorola Xoom'un fiyatı ise açıklanmadı.








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kaanworld 8 yıl
Power tusuna basinca 1 saat icinde patlio desinler yinede iPad alirim arkadas ;) dier butun telefonlat olsun tabletler olsun Apple urunleri kadar hizli gelmedi bana. Neden derseniz apple'a asik oldum :D imac'e full firmat attigim gun Terminal'den tek komutla 1 tb'lik verilerimi geri alinca beni kendine bagladi ve kucuk bi dip not. Marka veremem ama herkesin bildigi unlu bi marka sirkete 100 dolardan teklif etti tablet pclerini kullanmazmiz icin ;) ama kabul etmedik. Suan yaklasik 300 e yakin calisanimiz iPad kullabiyor ;) ve hepsi mutlu ;) ( Uluslar arasi nakliye sirketimiz var )
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Ak Ejderha 8 yıl
Fiyatını pahalı buldum ben :/ Siz ne düşünüyorsunuz?
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LaFleur- 8 yıl
karşılaştırmanızı cidden ipad 2 ile yapın. 1 yıl önce çıkmış aletle çıkmamış aleti karşılaştırıyorsunuz ki bu aletin işletim sistemi hazır mı o da belli değil.
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dark-knight 8 yıl
ya tabiki motorola xoomun rakipi ipad 2 dir
ben ipad le xoom u karşılaştıranlara söyledim onu
ipad 2 çıksın neler olacak bakalım
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Centauri 8 yıl

İnsectboy

karşılaştırmanızı cidden ipad 2 ile yapın. 1 yıl önce çıkmış aletle çıkmamış aleti karşılaştırıyorsunuz ki bu aletin işletim sistemi hazır mı o da belli değil.


Bir yil once cikan IPad'de bundan cok daha hizli ve stabil calisacaktir, ve yapabilecekleriniz cok daha fazla olacaktir cunku 60.000 adet IPad uygulamaniz var...
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orhan azeri 8 yıl
Arkadaslar bu motorola verizon için üretilmiş yani Türkiyede calismaz
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dark-knight 8 yıl

orhan azeri

Arkadaslar bu motorola verizon için üretilmiş yani Türkiyede calismaz

başlangıçta exclusive partner verizon
sonra diğer operatörlere yayılır sonra da başka ülkelere
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tanerergul 8 yıl
2.3 vs 3.0 derken?

Changelog?
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pcmemo 8 yıl
Valla gayet güzel bi ürün ama bu tür sanayi ürün dediğim ipad,bilgisayar türü cihazlarda microsoft ürünü dışında ürün bulunmasını pek akıllıca bulmuyorum şahsen.
Bilindiği gibi Ticari yazılımların bir çoğu Windows işletim sistemlerinde çalışıyor.Ben Android için photoshop yada vb bi yazılım duymadım duyan varmı ?
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savinelli 8 yıl

pcmemo

Valla gayet güzel bi ürün ama bu tür sanayi ürün dediğim ipad,bilgisayar türü cihazlarda microsoft ürünü dışında ürün bulunmasını pek akıllıca bulmuyorum şahsen.
Bilindiği gibi Ticari yazılımların bir çoğu Windows işletim sistemlerinde çalışıyor.Ben Android için photoshop yada vb bi yazılım duymadım duyan varmı ?




mobile.photoshop.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
En kısa sürede Dh den bir inceleme bekliyoruz...
Bu model gerçekten de almak istediğim bir model ama ilk başta bir inceleme gelsin ona göre karar veririm kesin olarak...
2011 de herhalde en fazla yapılacak inceleme başlığı olacak Tabletler...
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Valadir 8 yıl
ASUS Eee Slate EP121
teknoblog.com/...
Üsteki link te intel i5 işlemci barındıran ve windows 7 ile çalışan tablet var. Dünyanın en güçlü tablet i dir kendisi.
Bu table dururken gidip android li veya ipad almak bence akıl karı deil.
Birde Amazon ön sipariş almaya başladı.
teknoblog.com/...
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mertgraph1979 8 yıl
Bu table dururken gidip android li veya ipad almak bence akıl karı deil.


Ben masaüstü bir bilgisayarda bile windows'a katlanamazken tablet bir makinada windows kullanmak mı? Ve batarya ömrü 3 saat. Akıl karı olan bu mu?

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zengier 8 yıl

Valadir

ASUS Eee Slate EP121

teknoblog.com/...

Üsteki link te intel i5 işlemci barındıran ve windows 7 ile çalışan tablet var. Dünyanın en güçlü tablet i dir kendisi.

Bu table dururken gidip android li veya ipad almak bence akıl karı deil.

Birde Amazon ön sipariş almaya başladı.

teknoblog.com/...




Testerlara gonderilen urun calismiyor bile .. ne zaman piyasaya surecekler bunu ?!
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savinelli 8 yıl

Valadir

ASUS Eee Slate EP121

teknoblog.com/...

Üsteki link te intel i5 işlemci barındıran ve windows 7 ile çalışan tablet var. Dünyanın en güçlü tablet i dir kendisi.

Bu table dururken gidip android li veya ipad almak bence akıl karı deil.

Birde Amazon ön sipariş almaya başladı.

teknoblog.com/...




windows tabanlı tabletler şu anda yazılım eksiklikleri yüzünden işe yaramazlar. evet birçok ekstra özellik geliyor doğru ama en basit tablet özelliklerinden yoksunlar. neymiş onlar dersen eski yorumlarımı oku...

birkaç soruya cevap bulmadan diğerlerini almak mantıksız denemez..
1-) fanı olacak mı?
2-) ne kadar ısınacak?
3-) her seferinde yeniden mi açmamız gerekecek yoksa ipad gibi tek tuşla bekleme konumuna alınıp o durumda tek şarjla 1 ay kalabiliyor mu? sonra ertesi gün tek tuşla "anında" açılıp bütün özelliklerini anında kullanabiliyor olacak mıyız? tıpkı cep telefonu bekleme modu gibi..
4-) bataryası ne kadar gidecek?
5-) ayrıca 12.1 inch pek cep boyu değil. ipad bile boyutları yüzünden eleştiriliyorken daha büyük bir cihaz kabul görür mü?
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DH Misafiri 8 yıl
3 G destekliyor sa kulkalık kullanrak Bu cihazı cep telefonu gibi kullnabilirmiyiz. (Samsung'un 7 inchlik cihazı gibi)
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DH Misafiri 8 yıl
Aramızda Microsoft çalışanları var. Bravo...
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DH Misafiri 8 yıl
bu cihaz tablet modelleri içinde ergonomik yapısı ile ve özellikleri ile 1 sıraya çıkar.
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