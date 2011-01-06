Ve Motorola'dan iPad'e yanıt geldi: Android 3.0'lı Xoom

Atrix 4G ile endüstrinin en güçlü akıllı telefonunu hazırlayan Motorola, mobil iletişim dünyasının merakla beklediği tablet bilgisayarını da duyurdu. Uzunca bir süre Motopad adıyla anılan ancak Xoom isminde karar kılınan 10.1-inç büyüklüğündeki yeni tabletiyle Motorola, Apple ve Samsung gibi güçlü rakipleri geride bırakacağını düşünüyor.

Daha önce yayınladığı bir ön-tanıtım videosunda iPad için "sadece daha büyük bir iPhone", Galaxy Tab'i de "Android OS ama telefon için hazırlanan Android OS" ifadeleriyle tanımlayan Motorola, Xoom için "en iyi, en doğru" tablet tanımlaması yapıyor. Google'ın tabletler için geliştirdiği Android 3.0 işletim sistemini kullanan Xoom, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan cihaz, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip.

249.1mm x 167.8mm x 12.9mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığında olan tablet, 1GB RAM ve 32GB yerleşik depolama kapasitesiyle geliyor. Daha fazla depolama alanı için microSD kart desteği sunan Xoom, 5MP çözünürlüğündeki çift LED'li kamerası ile 720p video kaydederken, 2MP çözünürlüğündeki ön kamera ile görüntülü konuşma yaptırabiliyor.

Bağlantı özellikleri açısından sınfının en iyileri arasında yer alan Motorola Xoom, 4G LTE'ye güncellenebilir 3G ve 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 2.1+ EDR + HID desteği de sunuyor. 3.5mm kulaklık girişine ve micro USB 2.0 portuna sahip olan tablet bilgisayar, tek bir şarj ile 10 saate kadar video oynatabiliyor. Adobe Flash desteği sunan ve 1080p video oynatabilen tablet bilgisayar, Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelen tüm yazılımsal yenilikleri de (yeni Gmail ve Youtube gibi) bünyesinde barındırıyor.

Motorola tarafından yapılan açıklamada farklılık yaratan detaylar olarak, daha küçük form faktöründe daha büyük ekran, 1080p video desteği, Android 3.0 işletim sistemli ilk cihaz olması, çift çekirdekli 1GHz işlemci ve geniş istasyon seçeneği gibi noktalara vurugu yapılıyor. Bu çeyrekte satışa sunulacak Motorola Xoom'un fiyatı ise açıklanmadı.