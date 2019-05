Veri Depolamanın Yeni Kavramı Güvenli ve Erişilebilir Veri Depolama!

Simet Teknoloji A.Ş, 17 yıllık tecrübesiyle ağ ürünleri pazarına yeni markalar kazandırmaya devam ediyor.

Veri depolama, yedekleme ve yeniden kullanımı beraberinde birçok yatay ve dikey ilişkili teknolojilerin de kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle veri depolama ürünleri artık sadece diskleri bulunan ve üzerine veri depolanan aygıtlar olmaktan öte bu verilerin güvenliğini, bütünlüğünü, erişilebilirliğini de kontrol edebilen hibrit çözümler haline gelmiştir.





Simet, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yenilikçi ve dinamik kadrosuyla yeni eğilimleri sektörle tanıştırmak ve ihtiyaçları en iyi şekilde belirleyerek en kaliteli ürünleri, en uygun koşullarla pazara sunmayı prensip olarak belirlemiştir.Günümüzde kurumlar ve kullanıcılar için yüksek önem teşkil eden veriler hergün biraz daha büyürken, depolama maliyetleri de aynı oranda artıyor, verimliliği düşürüyor ve yönetimi zorlaştırıyor. Hibrit veri depolamanın önemi de işte tam bu noktada karşımıza çıkıyor. Günümüzde çok değerli bir hale gelen veriler çok daha profesyonel veri depolama sistemleri üzerinde konsolide edilme ihtiyacı duymaktadır. Bir işletme veri depolama altyapısı ile ilgili olarak sistem entegretörleri veya hizmet sağlayıcıları ile birlikte ihtiyacını çok iyi belirlemeli ve buna en uygun çözüme geçiş yapıyor olmalı. Kullanılacak ve ihtiyaç duyulacak kapasitenin hesaplanması, performans beklentilerinin en uygun şekilde karşılanıyor olması, yedekleme ve arşivleme konularının düşünülüyor olması ve bir felaket esnasında acil durum planlarının hazırlanıyor olması işletmelerin bekleyecekleri hizmetlerin başında gelmelidir. Teknoloji gelişim tarihi ile başlamış olan bu ihtiyaçlar, günümüzde anlık oluşturulan değerli veri miktarının kontrolsüz bir şekilde artıyor olması ile farklı bakış ihtiyaçları doğurmuştur. Teknolojinin doğal gelişimi süresince oluşan verilerin depolanarak korunması ve aynı zamanda her istenildiği zamanda kullanılabilir, erişilebilir olması da doğal ihtiyaçlar arasında yer almaktadır.Bu amaçla, Taiwan merkezli, kendi alanında Dünya pazarında sürekli ilk beş içinde sayılan ve ülkemizde bir süre önce farklı bir firma tarafından temsil edilmiş olan Thecus Technology Corp. ürünleri ve çözümleri artık sadece Simet Teknoloji A.Ş. profesyonel kanal yapısı ile pazara sunulacaktır.Hızla büyümekte olan Türkiye yedekleme pazarında Dünya lideri markalardan bir diğeri olan Thecus markasını da yeniden kazandıran Simet Teknoloji A.Ş. her büyüklükteki işletme için yedekleme ürünleri ile toplam çözüm sunmaktadır. Yerel yedekleme çözümleri yanında kişisel (private) veya ortak kullanıma mahsus (public) yedekleme çözümlerini aynı anda sunabilen Simet, bünyesinde bulunan diğer ilişkili ürünler ile birlikte anahtar teslim çözümler üretebilmektedir. Tüm diğer konularda market zincirlerine yenilen kanal yapılarının aksine Simet kanal yapısı her geçen gün daha da güçleniyor.Kararlı, düzenli ve disiplinli büyüme kaydeden Simet, kalitesi, katma değeri, komple hizmet anlayışı ile Dünya markalarının Türkiye ‘deki kalesi olmuştur.