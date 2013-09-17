Verizon logolu Lumia 1520 görseli internete düştü





Nokia'nın Windows Phone GDR3 güncellemesi ile birlikte Phablet pazarına iddialı bir giriş yapacağı artık herkes tarafından biliniyor. Bugüne kadar sayısız iddia ile modelin neye benzediği gün ışığına çıktı.





6 inçlik Full HD ekrana sahip olacak modelde Snapdragon 800 çözümü kullanılması bekleniyor. Modelin öne çıkan diğer bir özelliği de 20MP çözünürlükte PureView kamera kullanacak olması.





Modelin ilk olarak ABD'li oepratörler ile piyasaya sürüleceği dile getiriliyordu. İnternete sızan son görsel bu iddiayı destekler mahiyette. Çin'de ortaya çıkan görselde ABD'li Verizon operatörüne ait beyaz renkli bir Lumia 1520 modelinin arka profili görülüyor.





Lumia 1520 modelinin arka kapağında Verizon operatörünün logosu görülürken, 20MP çözünürlükte Carl Zeiss lens taşıyan bir sensöre ait bilgi yazısı da kameranın altına konumlanmış. Hoparlör ve flaş ise önceki görsellerden daha farklı bir yerde bulunuyor. Bu da operatöre özel versiyon olmasından kaynaklanıyor.





Lumia 1520 modelinin 26 Eylül'de New York'taki bir etkinlikte tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Evleaks tarafından son paylaşılan bilgilere göre lansman Ekim ayının ilk haftasına kaymış durumda. Modelin satışına ise Kasım ayında başlanacak.

http://www.wpcentral.com/white-nokia-lumia-1520-variant-verizon-leaked