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Verizon logolu Lumia 1520 görseli internete düştü

5 yıl
1,9b
1
97
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Verizon logolu Lumia 1520 görseli internete düştü

Nokia'nın Windows Phone GDR3 güncellemesi ile birlikte Phablet pazarına iddialı bir giriş yapacağı artık herkes tarafından biliniyor. Bugüne kadar sayısız iddia ile modelin neye benzediği gün ışığına çıktı.

6 inçlik Full HD ekrana sahip olacak modelde Snapdragon 800 çözümü kullanılması bekleniyor. Modelin öne çıkan diğer bir özelliği de 20MP çözünürlükte PureView kamera kullanacak olması.

Modelin ilk olarak ABD'li oepratörler ile piyasaya sürüleceği dile getiriliyordu. İnternete sızan son görsel bu iddiayı destekler mahiyette. Çin'de ortaya çıkan görselde ABD'li Verizon operatörüne ait beyaz renkli bir Lumia 1520 modelinin arka profili görülüyor. 

Lumia 1520 modelinin arka kapağında Verizon operatörünün logosu görülürken, 20MP çözünürlükte Carl Zeiss lens taşıyan bir sensöre ait bilgi yazısı da kameranın altına konumlanmış. Hoparlör ve flaş ise önceki görsellerden daha farklı bir yerde bulunuyor. Bu da operatöre özel versiyon olmasından kaynaklanıyor.

Lumia 1520 modelinin 26 Eylül'de New York'taki bir etkinlikte tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Evleaks tarafından son paylaşılan bilgilere göre lansman Ekim ayının ilk haftasına kaymış durumda. Modelin satışına ise Kasım ayında başlanacak.  

http://www.wpcentral.com/white-nokia-lumia-1520-variant-verizon-leaked Yorum Yaz
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e-Militarist 5 yıl en beğenilen black_67
black_67

inanmam nerde kavanoz dibi gibi arka kapaktaki lens çıkntısı

Şurda

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black_67inanmam nerde kavanoz dibi gibi arka kapaktaki lens çıkntısıŞurda...
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emrecan21 5 yıl Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44
e-Militarist
Orijinalden alıntı: black_67
Orijinalden alıntı: e-Militarist
Orijinalden alıntı: black_67 inanmam nerde kavanoz dibi gibi arka kapaktaki lens çıkntısı
Şurda
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Gezmeye gitmiş.
daha iki telefon arasındaki farkı ve kullanım amacını anlayamamışsın note 2 ile s4 bu mantıkla aynı kefede değerlendirin
Hangi 2 telefon? 1520 telefon değil ki. Phablet. Sen o kastettiğin 1020 ile 1520 arasındaki farkı ve kullanım amacını anla önce. Birisi gelmiş geçmiş en iyi telefon birisi gelmiş geçmiş en iyi phablet an itibariyle.

Phablet telefon değil mi :D
1020 nin nesi en iyi telefon an itibari ile ? ISO 1600 kamerası mı ? F 2.0 lensi olmayıp F 2.2 lensi olan kamerası mı ? 41 MP çözünürlüğü mü onu en iyi yapan ? 10.5 mm kalınlığındaki polikarbon kasası mı ? Kendisi ekran üretemeyip Samsung'dan ithal ettiği ekranı mı ? Adam akıllı ne oyunu ne uygulaması olmayan , uygulama marketinde sırf uygulama olsun diye ölü uygulama sayısı %70 leri bulan işletim sistemi mi ? Eski jenerasyon işlemcisi mi S4 Pro işlemcisi mi ? Nesi en iyi ? :D Tamam sev arkadaş ama göz önünde içini dışını bildiğimiz cihazı en iyi cihaz diye övme. Artıları yok mu var diğer cihazlara göre ama bu artılar onu en iyi kılmaz eksik yönleri bu kadar fazlayken hemde.
1520 de aman aman bir cihaz değil ama Microsoft'un yayınlayacağı güncelleme ile platformun iyileri arasında gösterilebilir boşa gitmesini istemem S800 işlemcisinin. Güncelleme gelir de değer kazanır o cihazda yoksa o basit işletim sitemini S200 işlemci bile rahat rahat idare eder.

Daha Wp kullanmamış veya kullanamamış biri olduğun belli.Androidi en iyi yapan içi çöplerle dolu marketi mi?Kasmalardan söz etmiyorum bile herkes biliyor.Git Wp8 kullan öyle gel
SrhtCnr44e-MilitaristOrijinalden alıntı: black_67Orijinalden alıntı: e-MilitaristOrijinalden alıntı:...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Bay H 5 yıl Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44
e-Militarist
Orijinalden alıntı: black_67
Orijinalden alıntı: e-Militarist
Orijinalden alıntı: black_67 inanmam nerde kavanoz dibi gibi arka kapaktaki lens çıkntısı
Şurda
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Gezmeye gitmiş.
daha iki telefon arasındaki farkı ve kullanım amacını anlayamamışsın note 2 ile s4 bu mantıkla aynı kefede değerlendirin
Hangi 2 telefon? 1520 telefon değil ki. Phablet. Sen o kastettiğin 1020 ile 1520 arasındaki farkı ve kullanım amacını anla önce. Birisi gelmiş geçmiş en iyi telefon birisi gelmiş geçmiş en iyi phablet an itibariyle.

Phablet telefon değil mi :D
1020 nin nesi en iyi telefon an itibari ile ? ISO 1600 kamerası mı ? F 2.0 lensi olmayıp F 2.2 lensi olan kamerası mı ? 41 MP çözünürlüğü mü onu en iyi yapan ? 10.5 mm kalınlığındaki polikarbon kasası mı ? Kendisi ekran üretemeyip Samsung'dan ithal ettiği ekranı mı ? Adam akıllı ne oyunu ne uygulaması olmayan , uygulama marketinde sırf uygulama olsun diye ölü uygulama sayısı %70 leri bulan işletim sistemi mi ? Eski jenerasyon işlemcisi mi S4 Pro işlemcisi mi ? Nesi en iyi ? :D Tamam sev arkadaş ama göz önünde içini dışını bildiğimiz cihazı en iyi cihaz diye övme. Artıları yok mu var diğer cihazlara göre ama bu artılar onu en iyi kılmaz eksik yönleri bu kadar fazlayken hemde.
1520 de aman aman bir cihaz değil ama Microsoft'un yayınlayacağı güncelleme ile platformun iyileri arasında gösterilebilir boşa gitmesini istemem S800 işlemcisinin. Güncelleme gelir de değer kazanır o cihazda yoksa o basit işletim sitemini S200 işlemci bile rahat rahat idare eder.

Nokia samsung panellerini kullanmıyor artık lg Electronic den tedarik ediyor ekranları. Geri kalanlara zaten arkadaş cevap vermiş
SrhtCnr44e-MilitaristOrijinalden alıntı: black_67Orijinalden alıntı: e-MilitaristOrijinalden alıntı:...
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TeknoBus 5 yıl
Haziran ayi gibi almayi planliyorum, peki ekrani gene hassasmi ?
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Bay H 5 yıl TeknoBus
expiremeTR
Haziran ayi gibi almayi planliyorum, peki ekrani gene hassasmi ?

Ekranı büyük ihtimalle puremotionhd+ teknolojisi ile gelecektir ama bunlar şuan için net değil 22 ekimde lansmandan sonra her şey netlik kazanacak
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e-Militarist 5 yıl TeknoBus
expiremeTR
Haziran ayi gibi almayi planliyorum, peki ekrani gene hassasmi ?

Haziran? Haziran'a kadar kim öle kim kala. 1520'nin bir üst modeli çıkar o arada. Kamera 1020 kadar olmasada 1020'nin de bir üst modeli çıkar.
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TeknoBus 5 yıl
Arkadaslar ben bir wp8 telefon alacagim 4-5 sene kullanacagim ve cok oyun oynarim ama kamera performansida onemli tabi oyun filanda onemli sizce 1520 mi yoksa 1020 mi beni 4-5 sene goturur ? Birde 1520 de 3 mikrofon varmi ? Yani 1020 gibi hd ses aliyormu ?
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Bay H 5 yıl TeknoBus
expiremeTR
Arkadaslar ben bir wp8 telefon alacagim 4-5 sene kullanacagim ve cok oyun oynarim ama kamera performansida onemli tabi oyun filanda onemli sizce 1520 mi yoksa 1020 mi beni 4-5 sene goturur ? Birde 1520 de 3 mikrofon varmi ? Yani 1020 gibi hd ses aliyormu ?

3 değil 4 mikrofon olacağı söyleniyor ve evet hd ses kalitesi zımbırtısı elbette olacaktır
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insunwetrust 5 yıl TeknoBus
L1520 çıkmadığı ve tanıtılmadığı için bilemiyorum ama L920 kullanıyorum çok memnunum. Ha 4 sene götürür mü bilmem, o biraz ihtiyaca bağlı ama telefonda henüz bir problem yok. Ocaktan sonra sistem eksikleri de kapanacak ve sadece mağazanın gelişmesini bekleyeceğiz. Şu an bile yeterli seviyede sayılır. iOS kadar değil tabii. Belli başlı uygulamalar var.

Kamera çok önemliyse 1020 tabii ki ama 1520'de çok sağlam bir kamerayla gelecek. 20 megapixel. Az değil. Ve eğer konuşulan özellikler doğruysa L1520 gerçekten üst düzey bir telefon olacak. Bence bekle, bir L1520 tanıtılsın o zaman karar ver. Eğer tanıtıldığı zaman şu söylenen özelliklerde çıkarsa seni uzun bir süre götürür.
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adriano9 5 yıl
6tag hakikaten çok başarılı rudy iyi iş çıkarmış
6tag de instagram mı diyenler önce programı bir kullansınlar sonra yorum yapsınlar[>:]
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Utku
Orijinalden alıntı: SrhtCnr44
Orijinalden alıntı: Utku
Orijinalden alıntı: SrhtCnr44
Orijinalden alıntı: Utku
Orijinalden alıntı: SrhtCnr44 6tag instagram mı ?
Başka bi platformdaki instagramı kullanda sonra karar ver
Uygulama çeşitliliği başka platformlar kadar yüksek değil. Yazdıklarına bir baksana 3 MBı geçmeyen basit uygulamalar. Çoğu JAVA platformunda da var hemde sizin kadar uygulamaların asıllarından feragat edilmiş hali umnet.com/... bi kaçtane de burdan indir
OpenGL 2.0 a yeni geçen bir işletim sistemi uygulamalarda oyunlarda görsellik detay olarak OpenGL 3.0 olan işletim sistemleriyle baş edeceğini düşünen zeki insanlarsınız. Nokianın bile ilerde Android cihaz üreteceği bilgileri ortaya çıkmışken siz hala Nokiayı mahfeden WPyi savunun. Nokianın ederi 7.2 milyar dolar mı ? Sıradan şirketlere veriliyor o para. Elopu şantajla tehditle başa geçirtti Microsoft Nokianın başına adam dağıttı bıraktı. Nokia düşmanı değilim Nokiayı bu hale getiren ve bu hale gelmesinin iyi olduğunu süper olduğunu düşünen insanlara karşıyım. Gönlüm isterdi ki Nokia Android cihaz üretip Android dünyasına renk getirseydi. Ama saolsun Microsoft Nokiayı mahfetti.
Bu da sana diger kapagim olsun.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
O kadar şey yazdım 3 MB lık basit uygulamalar dememe mi cevap verebildin 7 MB lık uygulamalarla helal olsun :D Başka bir platformdaki uygulamaları dene bir de kendinin kini dene.
Daha kapak istiyo musun?
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RAM miktarı ekranını ROM miktarı ekranı olarak mı gösteriyorsun
Bende ROM miktarı sandım ilk SS ne
Androidte bile ROMda 5 MBlık yer kaplıyor Facebook uygulaması. RAM miktarını gösteriyor ROM diye. Git de başka bi cihazla karşılaştır Facebook uygulamanı. Bak facebook uygulamasının WPdeki sorunlarına bildiğin mobil sitede gördüklerini uygulama diye yutturuyorlar.
Kardesim cahillesme. Windowsphoneda ram takibi yok.

RAM takibi olmadığını bilmiyordum uygulamalar yazınca yukarda açık olan uygulamalar sandım. RAM miktarı değilse bile Android'deki gibi uygulamanın data miktarıdır. Kullanıcı verileri çerezler vs gibi. Lumia cihaz gelirse dükkana deneyeceğim indirme boyutu ne kadar diye Facebook'un.
2 Yanıt Yanıtla
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Enclosure 5 yıl Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44
Utku
Orijinalden alıntı: SrhtCnr44
Orijinalden alıntı: Utku
Orijinalden alıntı: SrhtCnr44
Utku
Orijinalden alıntı: SrhtCnr44 6tag instagram mı ?
Başka bi platformdaki instagramı kullanda sonra karar ver
Uygulama çeşitliliği başka platformlar kadar yüksek değil. Yazdıklarına bir baksana 3 MBı geçmeyen basit uygulamalar. Çoğu JAVA platformunda da var hemde sizin kadar uygulamaların asıllarından feragat edilmiş hali umnet.com/... bi kaçtane de burdan indir
OpenGL 2.0 a yeni geçen bir işletim sistemi uygulamalarda oyunlarda görsellik detay olarak OpenGL 3.0 olan işletim sistemleriyle baş edeceğini düşünen zeki insanlarsınız. Nokianın bile ilerde Android cihaz üreteceği bilgileri ortaya çıkmışken siz hala Nokiayı mahfeden WPyi savunun. Nokianın ederi 7.2 milyar dolar mı ? Sıradan şirketlere veriliyor o para. Elopu şantajla tehditle başa geçirtti Microsoft Nokianın başına adam dağıttı bıraktı. Nokia düşmanı değilim Nokiayı bu hale getiren ve bu hale gelmesinin iyi olduğunu süper olduğunu düşünen insanlara karşıyım. Gönlüm isterdi ki Nokia Android cihaz üretip Android dünyasına renk getirseydi. Ama saolsun Microsoft Nokiayı mahfetti.
Bu da sana diger kapagim olsun.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
O kadar şey yazdım 3 MB lık basit uygulamalar dememe mi cevap verebildin 7 MB lık uygulamalarla helal olsun :D Başka bir platformdaki uygulamaları dene bir de kendinin kini dene.
Daha kapak istiyo musun?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
RAM miktarı ekranını ROM miktarı ekranı olarak mı gösteriyorsun
Bende ROM miktarı sandım ilk SS ne
Androidte bile ROMda 5 MBlık yer kaplıyor Facebook uygulaması. RAM miktarını gösteriyor ROM diye. Git de başka bi cihazla karşılaştır Facebook uygulamanı. Bak facebook uygulamasının WPdeki sorunlarına bildiğin mobil sitede gördüklerini uygulama diye yutturuyorlar.
Kardesim cahillesme. Windowsphoneda ram takibi yok.

RAM takibi olmadığını bilmiyordum uygulamalar yazınca yukarda açık olan uygulamalar sandım. RAM miktarı değilse bile Android'deki gibi uygulamanın data miktarıdır. Kullanıcı verileri çerezler vs gibi. Lumia cihaz gelirse dükkana deneyeceğim indirme boyutu ne kadar diye Facebook'un.

Dükkanı söyle bari gelip yanlışlıkla fikir falan danışmayalım


Sayende android düşmanı oldu 2 günde
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Bay H 5 yıl Marquis-de-Sade.
O bahsettiğin olay data sense de görülüyor kapasite kontrolünde sadece uygulamanın bellekte ne kadar yer kapladığı gözükür
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Utku
SrhtCnr44 6tag instagram mı ?
Başka bi platformdaki instagramı kullanda sonra karar ver
Uygulama çeşitliliği başka platformlar kadar yüksek değil. Yazdıklarına bir baksana 3 MBı geçmeyen basit uygulamalar. Çoğu JAVA platformunda da var hemde sizin kadar uygulamaların asıllarından feragat edilmiş hali umnet.com/... bi kaçtane de burdan indir
OpenGL 2.0 a yeni geçen bir işletim sistemi uygulamalarda oyunlarda görsellik detay olarak OpenGL 3.0 olan işletim sistemleriyle baş edeceğini düşünen zeki insanlarsınız. Nokianın bile ilerde Android cihaz üreteceği bilgileri ortaya çıkmışken siz hala Nokiayı mahfeden WPyi savunun. Nokianın ederi 7.2 milyar dolar mı ? Sıradan şirketlere veriliyor o para. Elopu şantajla tehditle başa geçirtti Microsoft Nokianın başına adam dağıttı bıraktı. Nokia düşmanı değilim Nokiayı bu hale getiren ve bu hale gelmesinin iyi olduğunu süper olduğunu düşünen insanlara karşıyım. Gönlüm isterdi ki Nokia Android cihaz üretip Android dünyasına renk getirseydi. Ama saolsun Microsoft Nokiayı mahfetti.
Bu da sana diger kapagim olsun.
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O kadar şey yazdım 3 MB lık basit uygulamalar dememe mi cevap verebildin 7 MB lık uygulamalarla helal olsun :D Başka bir platformdaki uygulamaları dene bir de kendinin kini dene.
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Utku 5 yıl Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44

Utku

SrhtCnr44 6tag instagram mı ?
Başka bi platformdaki instagramı kullanda sonra karar ver
Uygulama çeşitliliği başka platformlar kadar yüksek değil. Yazdıklarına bir baksana 3 MBı geçmeyen basit uygulamalar. Çoğu JAVA platformunda da var hemde sizin kadar uygulamaların asıllarından feragat edilmiş hali umnet.com/... bi kaçtane de burdan indir
OpenGL 2.0 a yeni geçen bir işletim sistemi uygulamalarda oyunlarda görsellik detay olarak OpenGL 3.0 olan işletim sistemleriyle baş edeceğini düşünen zeki insanlarsınız. Nokianın bile ilerde Android cihaz üreteceği bilgileri ortaya çıkmışken siz hala Nokiayı mahfeden WPyi savunun. Nokianın ederi 7.2 milyar dolar mı ? Sıradan şirketlere veriliyor o para. Elopu şantajla tehditle başa geçirtti Microsoft Nokianın başına adam dağıttı bıraktı. Nokia düşmanı değilim Nokiayı bu hale getiren ve bu hale gelmesinin iyi olduğunu süper olduğunu düşünen insanlara karşıyım. Gönlüm isterdi ki Nokia Android cihaz üretip Android dünyasına renk getirseydi. Ama saolsun Microsoft Nokiayı mahfetti.
Bu da sana diger kapagim olsun.
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O kadar şey yazdım 3 MB lık basit uygulamalar dememe mi cevap verebildin 7 MB lık uygulamalarla helal olsun :D Başka bir platformdaki uygulamaları dene bir de kendinin kini dene.

Daha kapak istiyo musun?

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Utku 5 yıl
Evet, instagram gorevini catir catir yapiyor. Official olup olmamasinin benim acimdan bir onemi yok. Uygulama dedin, al sana uygulama liste. Buna verecek cevabin kalmadi, simdi de programin official olmamasiyla mi tatmin olacaksin?

Uygulama cesitliligi olarak fazlaca zengin. Ortaya bir laf attin, altinda ezerler oyle adami.

ekleme: hatta o kadar iyi yapiyor ki, 2 lira verip satin aldim.
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devrim_moswant 5 yıl
çince ne yazıyo orda
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okan_cehapelioglu 5 yıl
phaplet katagorisinden en iyisi olabilir
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e-Militarist 5 yıl
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Geçen hafta banlayın bunu banlayın bunu. Banlayın bu trollü banlayın bu fanboyu diye bağırıyordun. Hakaretler savuruyordun bana. Şimdi insanlar sana fanboy diyor. Dikkat edersen ben sana fanboy demiyorum. Ben kimseye fanboy demedim. Ben her zaman yorumlarımı kendimce mizah katarak yaptım. Delikanlı gibi tartıştım. Bel altı vurmadım. Sıkışınca kimseye liseli, ergen, fanboy demedim. Sen benim kaç yaşında olduğumu biliyor musun? Söylemem! Allah işte. Kurban olduğum Allah elini, ayağını, dilini birbirine karıştırdı. Sus artık. Bir daha da bana cevap hakkı doğuracak yazılar yazma.

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Enclosure 5 yıl
Oyun için telefon alınmaz smartphone kavramını oyun için kullanan tüketici toplumu olduk. Adam araba yarıştırmak için 2500 liraya telefon alıyor. Safmısınız diye sorarlar adama. Dünyanın parasını telefona veriyor sağda solda wifi arıyor.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
e-Militarist

SrhtCnr44
Great.Wave
SrhtCnr44
Biyturs_OnSr Dağılın beyler Androidciler ne kadar doğru söylersek söyleyelim yağ gibi üste çıkıyorlar. Yok WP8 iyi değilmiş, yok oyun yokmuş, geçiniz.
Yağ gibi üste çıkan yok. Akıllı cihazı akıllı sıfatını veren şey uygulamalarıdır. Kamera 808 de de var. Sağlam müzik buzzerı Xpress Musiclerde de var. Kapasitif dokunmatik Asha 311 de de var. Akıllı cihazı akıllı yapan ne kamera ne buzzer ne dokunmatiği. Uygulama ve oyun desteği.
Söyle bana Android teki uygulamaların kaçını kullanıyorsun. Bende Android kullanıyorum ama senin gibi fanlık yapmıyorum WP kullandım gördümki konuşuyorum. WP Store un gelişmediğini düşünen bir tek sensin heralde .
Bütün marketi kullanacak halim yok öyle bir depolama alanlı cihaz da yok piyasada. Herkes işine yarayanı sevdiği beğendiği uygulamayı oyunu oynar. Çeşit çeşit uygulama oyun olan bir market mi yoksa OpenGL 2.0 desteği bile olmayan işletim sisteminin marketi mi ? Android işletim sistemi OpenGL 3.0a geçti konsol seviyesine yakın oyunlar çıkacak iyi grafik birimleri yaygınlaştığı zaman piyasada. WPde ise hala tetris oynayan var.
Androide de hala el feneri, sinek kovucu, imsakiye, sudoku indiren var ona bakarsak. İyice köşeye sıkıştın, iyice. Allah yardımcın olsun. Neymiş efendim, akıllı telefonu akıllı telefon yapan uygulamalarmış da windows phoneda yokmuş. Duy da inanma. Şu konunun son 4-5 sayfasına bak bakalım. forum.donanimhaber.com/... şuna da bakmayı unutma forum.donanimhaber.com/...


Köşeye sabahtan beri sen sıkıştın yazdığım her yazıyı başka yerlere bağladın yazacak birşey bulamadığın konulara da cevap vermedin. Tahtakaleden girdin Nimet ablaya bağladın. Telefonu önüne döktüm bir tane yanlış bir şey gösteremedin ver allah saptırmaca. Sen önce sana yazdığım konulara cevap ver. O yazdığın gereksiz uygulamalardan daha gereksiz uygulamalar var WP'de. En azından imsakiye işimize yarıyor , el feneri işimize yarıyor. WP'de aynı uygulamanın 5 6 kopyasını görüp yazan var maksat uygulama geliştiriyoruz marketimiz için. %70 i çöp marketimiz için. Ben söylemiyorum bunları araştır DH'ye bakmana gerek yok ingilizcen varsa yabancı kaynak verebilirim. Verdiğin linklerde de Whatsapp falan gelmiş WP'ye Symbian'lı C3'te bile var artık bırakta olsun sevindirici haber.
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