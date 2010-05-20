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Versace de cep telefonu pazarına giriş yaptı; karşınızda Unique

9 yıl
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Adidas, Puma, Hummer ve Porsche gibi firmaların ardından Versace de ocak ayında cep telefonu pazarına adım atma kararını açıklamıştı. LG Mobile, ModeLabs ve Versace işbirliğiyle üretilen ''Unique'' bugün tanıtıldı.

Fransa'da tamamen el işçiliğiyle üretilen Unique'de 18 ayar altın kaplama ve deri gibi değer materyaller kullanılmış; ayrıca telefonun safir kristal dokunmatik ekranının (boyut ve çözünürlük hakkında bilgi verilmemiş) çizilmesinin imkansız olduğunun altı çizilmiş. Basın duyurusundaki teknik özellikler kısmında 3G (UMTS) şebekesi desteği, 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera ve Dolby Mobile gibi kısıtlı özellikler yer alıyor.

Haziran ayında satışa sunulması beklenen Versace Unique'in fiyatı hakkında bilgi verilmemiş. Ancak marka ve el işçiliği göz önünde bulundurulduğunda fiyatın bütçeleri biraz zorlayabileceğini tahmin etmek pek de zor olmasa gerek.


http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=475223 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
feneryol 9 yıl
bu modele bakınca aklıma geldi;paran varsa da rezil olabiliyorsun demek ki...
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Batuist 9 yıl
erkekler için olan versiyonunu üretmişler mi acaba???
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metintekin 9 yıl
renk ve tip facia
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