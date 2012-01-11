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Vestel ile yeni nesil LED televizyonları hakkında konuştuk

7 yıl
74,5b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu videomuzda ülkemizin önde gelen elektronik üreticilerinden Vestel ile yeni nesil teknolojileri ve LED televizyonları hakkında konuştuk.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bilek 7 yıl en beğenilen
vestel alınacak en son marka daha doğrusu hiç alınmayacak marka rezil rezil marka
100 kişiden 99 u memnun degil
3 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 1 ay
Arkadaşlar ben 102 ekran vestel tv aldım kimseye tavsiye etmem ürün kusurlu kabul etmiyorlar lekeler oluşuyor servis bu cihazların hepsinde var diyor kimseye tavsiye etmem almayın
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melodramm 2 yıl
Zamanında kayıt yapmayan recorder üretip satmıştı

İyi forumlar...
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dephyr 2 yıl
vestel diye bir marka yoktur dandik çin mallarından bile kötü olan problemlerle dolu ayakta kalmaya çalışan bu firmaya itibar etmeyiniz
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Sayze 2 yıl
ARKADAŞLAR BANA 32HB5000 LED TV LAZIM EN UCUZA NERDEN BULABİLİRİM??
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sistemli adam 2 yıl Sayze
Sayze
ARKADAŞLAR BANA 32HB5000 LED TV LAZIM EN UCUZA NERDEN BULABİLİRİM??

akakce.com/...
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melodramm 4 yıl
Utanmadan biz üretiyoruz demişler, sadece montaj işçiliği ve plastik donanımları TR de üretiliyor.
Kumandası bile direkt PRC de yaptırılıyor, daha ne olsun.
İyi forumlar...
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar 1 sorum olacak. REGAL(Vestelin alt urunu) nerede(hangi ulkede) uretiliyor? Bilen varsa Lutfen cevabinizi bekliyorum... Turkiyemi, Çinmi? Tesekkurler...
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DH Misafiri 7 yıl
ben de eski televizyonu var 20 yıllık hala kumandasına kadar çalışıyor. Buzdolabı da var geçen arızalandı servis diğer gün geldi ve parça değişimine rağmen çabucak yaptı.
yeni televizyon alıcam büyük ihtimal vestel olucak vestelin mağazalarına gidin harika ürünleri var.
elin yabancısına para kazandıracağıma vestel alırım daha kaliteli.
siz sanıyomusunuz sony samsung şikayet almıyor.
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ferkut 7 yıl
Bu milletin diline düşmeyegör. Bir daha çıkamazsın yukarı.
Westel!in son senelerde harika teknolojiler kullandığını,
eski imajı devam ettirecek herşeyin silbaştan ele alındığını ve değiştirildiğini duydum, dinledim.
Yerli malımızı bu kadar da kötülemeye gerek yok. Daha dün
"Yaramaz Japon malı" dediğimizi unutmayalım. Tabii çocık yaştakiler bunu bilmez. Bütün markaların Çin'de fabrikası olduğunu da
unutmayın lütfen. Haaaa! unutulmaması gereken asıl konu da...
Kaçınız elektronik mühendisi ve neye göre ahkâm kesiyorsunuz beyler.
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sereflikoc29 7 yıl
BİZDE ALDIK AMA HENÜZ KULLANMAYA BNAŞLAMADIK ÇOK MERAK EDİYORUM ACABA NASIL GÖRÜNTÜSÜ
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a.r 156 7 yıl ferkut
ferkut

Bu milletin diline düşmeyegör. Bir daha çıkamazsın yukarı.
Westel!in son senelerde harika teknolojiler kullandığını,
eski imajı devam ettirecek herşeyin silbaştan ele alındığını ve değiştirildiğini duydum, dinledim.
Yerli malımızı bu kadar da kötülemeye gerek yok. Daha dün
"Yaramaz Japon malı" dediğimizi unutmayalım. Tabii çocık yaştakiler bunu bilmez. Bütün markaların Çin'de fabrikası olduğunu da
unutmayın lütfen. Haaaa! unutulmaması gereken asıl konu da...
Kaçınız elektronik mühendisi ve neye göre ahkâm kesiyorsunuz beyler.


aynı görüşteyim maalesef yorum yapanların çoğunun vestelden haberi yok
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DH Misafiri 7 yıl
babamın 2005 yılında aldıgı regal marka televızyonu sadece 2 yıl kulalanabıldık kımse parayı sokaktan toplamıyor.ama malesef adı turk malı olmasına ragmen yabancı kaynaklı olan arcelık marka televızyonumuz 25 yasında benımle bır ve hala calısıyor.su anda evlenıcem ve beyaz esya seıcmımı malesef vestel ve arcelık dısı kullanmaktan yanayım.TURK URETICI KARDESLERIM BIRAZ DAHA OZVERI BIRAZ DAHA SAYGI. ÇİN MALLARI GIBI KULLAN AT OLMASIN HERSEY.BIZIM EMEGIMIZ DE HAMMADDEMIZ DE DAHA SAGLAM OLSUN
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sarsak 7 yıl
pixelence slim lcd 42 inç (2 250TL) almıştık arkadaşlarla ortak maç ve film seyretmek için bir arkadaşımda sony aldı başka arkadaşımda samsung aldı her iki arkadaşımda vestele hayran ben şimdi yukarda söylenenleremi yoksa gözümle gördüğümemi inanayım bendede pana plazma var ben plazmacıyım babamlarda da samsung lcd kardeşimdede 100 hz led samsung var sadece daha parlak gösteriyorlar söylediğim gibi ben plazmacıyım parlaklıktan fazla hoşlanmam siyahı görmek isterim ama hiç biri vestel den anlatılanlar kadar üstün değil sd yayınlar hd yayına yakın belki özellik olarak ve fiziksel sağlamlığı olarak daha kaliteli olmaya bilir idda etmiyorum görüntü olarak gayet başarılı hiçbirinden aşağı değil aşağı diyen getirsin tv.sini pendik güzelyalıda oturuyorum misafirim olsun (max 10 kişi ) yanlız getireceği tv en az 3 yıllık olsun bendeki vestel 5 yıllık gelinde görün. sonra her kez yorumunu yapar.
pixelence slim lcd tv lerden öncekilere yorum yapmıyorum kalitesinide pek bilmem ama bizdeki modelini hakketten yapmışlar.
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Mobile Prof. 7 yıl
Kotulemeye gerek yok fakat rezil rusva urunler yaptigi dogrudur..
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bobita 7 yıl Mobile Prof.
mobile prof.

Kotulemeye gerek yok fakat rezil rusva urunler yaptigi dogrudur..

Ben birşey demedim diyorsun...
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