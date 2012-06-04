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Vestel ve Doğa Koleji Türkiye'nin ilk "akıllı okul"unu hayata geçiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel ve Doğa Koleji Türkiye'nin ilk
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Vestel ve Doğa Koleji, Türkiye'de bir ilk olacak "Akıllı Okul" projesini hayata geçirmek amacıyla işbirliği başlattı. İş ortaklığı kapsamında Doğa Koleji'nin yeni kampüsleri, Vestel akıllı tahtalarıyla donatılacak ve bu kampüslerde Vestel teknoloji sınıfları kurulacak. Ayrıca Vestel ve Doğa Koleji Ar-Ge birimleri, eğitimde teknoloji kullanımının geliştirilmesi konusunda yenilikçi çözümler geliştirecek. 
Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Özer Ekmekçiler "Teknolojinin eğitim alanını dönüştürdüğü, okulların son teknolojiye uygun bir konseptle yenilendiği bu akıllı okul projesine adım atmaktan büyük kıvanç duyuyoruz" diye konuştu. Doğa Koleji tepe yöneticisi Uğur Gazanker ise "Bu işbirliği, Vestel ve Doğa Koleji Ar-Ge birimlerini bir araya getirerek eğitimde teknolojinin kullanımı konusunda yeni ufuklara yelken açıyor" dedi.
İşbirliği kapsamında Vestel ve Doğa Koleji Ar-Ge çalışanlarından oluşan on kişilik bir ekip, Vestel'in eğitim alanına yönelik ürünlerinin verimliliğini en üst seviyeye taşıyaca yenilikçi çözümler üretecek. Ekip 3 yıl boyunca belli bir rutinde bir araya gelerek, eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda çalışma yürütecek. Ortaya çıkan buluş, know-how ve yenilikler Vestel tarafından değerlendirilecek.
Bahçeşehir Kampüsü'nde Google altyapı otomasyonu desteğiyle kullanılabilecek Android sistemini sağlayacaklarını belirten Doğa Koleji tepe yöneticisi Uğur Gazanker, "Bu işbirliği ile Vestel ve Doğa Koleji Ar-Ge birimleri ortak çalışarak eğitimde teknolojinin kullanılmasıyla ilgili yeni ufuklara yelken açacak. Doğa Koleji, vizyon ve misyonu itibarıyla eğitimin yapı taşlarından biri olduğuna inandığı teknoloji tarafında, Türkiye'nin teknoloji devi olan Vestel ile ortak hareket ederek, eğitimde teknolojinin kullanılması konusunda yenilikçi çözümler üretecektir diye düşünüyoruz" dedi. 
Anlaşmayla birlikte, Doğa Koleji'nin yeni eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak Bahçehir ve Halkalı kampüslerinde "Vestel teknoloji sınıfları"açılacak. Öğrencilerin teknoloji derslerini alacağı sınıfta Vestel'in hepsi birarada bilgisayarları kullanılacak. Vestel’in ürettiği 65" LED akıllı tahtalar ve bu ürün için geliştirilen yazılım sayesinde eğitim koordinasyonu sağlanacak. Vestel'in sunduğu dijital bilgilendirme ekranları sayesinde, katlarda kullanılan mantar panolar kaldırılacak. Ayrıca sınıf girişlerinde kullanılacak Vestel dijital ekranlar sayesinde sınıf içi tüm bilgilere dokunmatik ekranlar üzerinden ulaşılabilecek. Ayrıca, bu yıl Vestel Smart TV'ler üzerinden yayın hayatına başlayacak olan Doğa Web TV'de Doğa Koleji'nde verilen dersler ve eğitimler evden de takip edilebilecek.
Vestel ve Doğa Koleji Türkiye'nin ilk
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DH Misafiri 7 yıl
öncelikle ürünlerle birlikte kalem veriliyor. ayrıca yazı performansı gerçekten çok iyi. arkadaşlar bu projenin içerisindeyim ve hitachi, promethean, mimio nun vice presidentları fabrikamıza gelip, bu ürünü avrupada satmak istediklerini bildirdiler. şu anda bu ürün 12 ülkeye ihraç edildi.ve herhangi bir olumsuz feedback dönülmedi. Türk mühendislerine güvenin gerçekten çok iyi iş ve proje yaptık.
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YGA 7 yıl
Zaten ozel okullarin fiyati ucuk degil mi? Hayir, Turkiye de verilen egitim kalitesi Amerikada ki seviyeye bile ulasamamisken bu kadar teknoloji niye? Kalitesiz egitime teknoloji bile fayda etmez. Iyice ezbere alistiracaklar cocuklari...
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31.taner 7 yıl
Okullara akıllı tahta değil "akıllı öğretmen" gerekir. İyi donanımlı akıllı bir öğretmen yetiştirmenin maliyeti akıllı tahta maliyetini katlayacağı için öğretmene değil böyle makyaj işlere para harcanıyor.
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theyapici 7 yıl
veli bir çuval para veriyor istanbulda koleje bu akıllı makıllı tırıvırı yani o kadar paraya az bile
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astronot16 7 yıl
akıllı tahtalar dağıtılıyor yavaş yavaş. Bence pek yararlı bir sistem değil okumak istemeyen bir öğrenciye akıllı tahta falan kar etmez. Ayrıca denenmiş ve tutmamış olan bir sistemi türkiyede uygulamaları ne kadar doğru ?
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Guest-1EC5CA326 7 yıl
Yayınlamayın artık şu salak vestel in haberlerini ya
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sarjaleti 7 yıl
İstedikleri kadar uğraşsınlar kalitesiz okul yine kalitesizdir.
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C♯ 7 yıl
Apple dava açacak , görürsünüz.
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DH Misafiri 7 yıl
Geçirirler Tabi Her İkisinde de Deli Gibi Para Var Devlet Okullarında Bi Halt Yok
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Einstein 7 yıl
Bizim okula geldi bu ekranlardan. Sitelere girmeyi geçtim bir çok videoyu bile açmıyor. Açması için program kurmak istesek milyon tane şifre istiyor.

Bu özelliklerini geçtim ekran çok fazla parladığı için tam karşısında oturmadığın sürece hiçbir şey gözükmüyor. Parmakla yazı yazmak tam bir işkence, el tahtaya yapışıyor. Kalemi yoksa tam bir fiyasko olur.
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