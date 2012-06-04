Vestel ve Doğa Koleji Türkiye'nin ilk "akıllı okul"unu hayata geçiriyor

Vestel ve Doğa Koleji, Türkiye'de bir ilk olacak "Akıllı Okul" projesini hayata geçirmek amacıyla işbirliği başlattı. İş ortaklığı kapsamında Doğa Koleji'nin yeni kampüsleri, Vestel akıllı tahtalarıyla donatılacak ve bu kampüslerde Vestel teknoloji sınıfları kurulacak. Ayrıca Vestel ve Doğa Koleji Ar-Ge birimleri, eğitimde teknoloji kullanımının geliştirilmesi konusunda yenilikçi çözümler geliştirecek.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Özer Ekmekçiler "Teknolojinin eğitim alanını dönüştürdüğü, okulların son teknolojiye uygun bir konseptle yenilendiği bu akıllı okul projesine adım atmaktan büyük kıvanç duyuyoruz" diye konuştu. Doğa Koleji tepe yöneticisi Uğur Gazanker ise "Bu işbirliği, Vestel ve Doğa Koleji Ar-Ge birimlerini bir araya getirerek eğitimde teknolojinin kullanımı konusunda yeni ufuklara yelken açıyor" dedi.

İşbirliği kapsamında Vestel ve Doğa Koleji Ar-Ge çalışanlarından oluşan on kişilik bir ekip, Vestel'in eğitim alanına yönelik ürünlerinin verimliliğini en üst seviyeye taşıyaca yenilikçi çözümler üretecek. Ekip 3 yıl boyunca belli bir rutinde bir araya gelerek, eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda çalışma yürütecek. Ortaya çıkan buluş, know-how ve yenilikler Vestel tarafından değerlendirilecek.

Bahçeşehir Kampüsü'nde Google altyapı otomasyonu desteğiyle kullanılabilecek Android sistemini sağlayacaklarını belirten Doğa Koleji tepe yöneticisi Uğur Gazanker, "Bu işbirliği ile Vestel ve Doğa Koleji Ar-Ge birimleri ortak çalışarak eğitimde teknolojinin kullanılmasıyla ilgili yeni ufuklara yelken açacak. Doğa Koleji, vizyon ve misyonu itibarıyla eğitimin yapı taşlarından biri olduğuna inandığı teknoloji tarafında, Türkiye'nin teknoloji devi olan Vestel ile ortak hareket ederek, eğitimde teknolojinin kullanılması konusunda yenilikçi çözümler üretecektir diye düşünüyoruz" dedi.

Anlaşmayla birlikte, Doğa Koleji'nin yeni eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak Bahçehir ve Halkalı kampüslerinde "Vestel teknoloji sınıfları"açılacak. Öğrencilerin teknoloji derslerini alacağı sınıfta Vestel'in hepsi birarada bilgisayarları kullanılacak. Vestel’in ürettiği 65" LED akıllı tahtalar ve bu ürün için geliştirilen yazılım sayesinde eğitim koordinasyonu sağlanacak. Vestel'in sunduğu dijital bilgilendirme ekranları sayesinde, katlarda kullanılan mantar panolar kaldırılacak. Ayrıca sınıf girişlerinde kullanılacak Vestel dijital ekranlar sayesinde sınıf içi tüm bilgilere dokunmatik ekranlar üzerinden ulaşılabilecek. Ayrıca, bu yıl Vestel Smart TV'ler üzerinden yayın hayatına başlayacak olan Doğa Web TV'de Doğa Koleji'nde verilen dersler ve eğitimler evden de takip edilebilecek.